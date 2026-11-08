Předplatné

Na Priskeho křičeli fanoušci: Nemám ultimátum. Plzeň? Chtěla spíš neprohrát

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:1. Šlágr kola vítěze nenašel • Zdroj: isport.tv
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
John Mercado pálil na branku Plzně, míč skončil ovšem mimo tři tyče
Jonatan Brunes otevřel skóre šlágru mezi Plzní a Spartou, o jeho gólu se ale ještě povedou řeči...
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer se snaží zbavit Patrika Hrošovského
Další souboj mezi Princem Aduem a Jakubem Surovčíkem vyšel ve prospěch sparťanského brankáře
22
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (12)

Nezlomila to ani v ligovém šlágru. Sparta remizovala ve 14. kole fotbalové Chance Ligy v Plzni 1:1 a dál platí, že za poslední měsíc porazila akorát Pardubice (2:0) a Slovácko (5:1). „Všichni v kabině cítíme tlak, remízy nám nestačí,“ líčil kouč Brian Priske v tiskovém sále Viktorie. Na trávníku si vyslechl od fanoušků pokřik: „Priske ven!“

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Co to s vámi dělá?
„Není snadné to poslouchat, ale beru to. Tak to ve Spartě chodí, když nevyhráváte. Remízy nejsou dost, nestačí nám. Že fanoušci nejsou spokojení, naprosto chápu a přijímám. Já se dál soustředím na tým, abychom byli schopni podávat výkony, které nám zajistí výhry. Po nich všichni toužíme.“

Vyhráli jste dva z posledních devíti zápasů a na Slavii ztrácíte deset bodů. Máte od vedení klubu ultimátum?
„Nemám.“

Konečný výsledek je asi spravedlivý

Popište aktuální náladu v kabině, prosím.
„Všichni samozřejmě cítíme tlak, víme, že remízy nestačí a musíme předvádět lepší výkony. Nemůžeme se bavit jenom o tom, že hrajeme dobře, vytváříme si dost šancí a jsme dominantní. My prostě musíme vyhrávat. Všichni v kabině si to uvědomujeme na sto procent a musíme najít klíč k tomu, abychom to zvládli.“

Jaký pocit máte z remízy?
„Můj názor je, že jsme se pokusili vyhrát a Plzeň spíš nechtěla prohrát. Cítil jsem, že jsme měli navrch. Sice jsme si nevytvořili až tolik příležitostí, ale byly vyložené. Měli jsme je proměnit. V prvním poločase jsme měli vést o dva góly, stačilo přihrát Brunesovi. Tím by bylo nejspíš po zápase. Na druhou stranu i Plzeň měla šance, konečný výsledek je asi spravedlivý.“

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
96%Skupina o titul
4%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 8. 11. 2026 19:58
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

Gól Jonatana Brunese byl sporný. Jak jste viděl jeho souboj se Sampsonem Dwehem?
„Upřímně jsem to neviděl. Bylo to asi padesát na padesát.“

Po inkasovaném gólu jste byl hodně v emocích. Co vás naštvalo?
„To je prostě fotbal. Měl jsem pocit, že se mělo hrát pět minut. Rozhodčí to nechal dohrát déle. Přesto musíme ubránit rohový kop, což se nám nepodařilo a dostali jsme gól.“

Žádný sparťan v reprezentaci? Nechám to bez odpovědi

Co se dělo následně v tunelu při odchodu do kabiny? Diskutoval jste tam s funkcionáři Plzně.
„To k zápasům, ve kterých hraje Sparta se Slavií nebo s Plzní prostě patří. Emoce jsou normální.“

Vítáte aktuálně reprezentační pauzu?
„Nemůžu ovlivnit to, kdy začíná. Nemáme teď tolik hráčů v národním týmu a budeme mít na tréninku k dispozici čtrnáct nebo patnáct hráčů. To je pozitivní, že máme čas se připravovat na nadcházející období.“

Co říkáte na fakt, že žádný ze sparťanů nefiguruje v nominaci české reprezentace? Je to problém pro Spartu?
„Oceňuji, že se na to ptáte, ale využiju možnosti to nekomentovat. Nechám to bez odpovědi. Jsem teď v emocích a není vhodné se k tomu vyjadřovat. Každopádně nikdo ve Spartě není spokojený s tím, že v nominaci nikdo není.“

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (12)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů