Na Priskeho křičeli fanoušci: Nemám ultimátum. Plzeň? Chtěla spíš neprohrát
Nezlomila to ani v ligovém šlágru. Sparta remizovala ve 14. kole fotbalové Chance Ligy v Plzni 1:1 a dál platí, že za poslední měsíc porazila akorát Pardubice (2:0) a Slovácko (5:1). „Všichni v kabině cítíme tlak, remízy nám nestačí,“ líčil kouč Brian Priske v tiskovém sále Viktorie. Na trávníku si vyslechl od fanoušků pokřik: „Priske ven!“
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Co to s vámi dělá?
„Není snadné to poslouchat, ale beru to. Tak to ve Spartě chodí, když nevyhráváte. Remízy nejsou dost, nestačí nám. Že fanoušci nejsou spokojení, naprosto chápu a přijímám. Já se dál soustředím na tým, abychom byli schopni podávat výkony, které nám zajistí výhry. Po nich všichni toužíme.“
Vyhráli jste dva z posledních devíti zápasů a na Slavii ztrácíte deset bodů. Máte od vedení klubu ultimátum?
„Nemám.“
Konečný výsledek je asi spravedlivý
Popište aktuální náladu v kabině, prosím.
„Všichni samozřejmě cítíme tlak, víme, že remízy nestačí a musíme předvádět lepší výkony. Nemůžeme se bavit jenom o tom, že hrajeme dobře, vytváříme si dost šancí a jsme dominantní. My prostě musíme vyhrávat. Všichni v kabině si to uvědomujeme na sto procent a musíme najít klíč k tomu, abychom to zvládli.“
Jaký pocit máte z remízy?
„Můj názor je, že jsme se pokusili vyhrát a Plzeň spíš nechtěla prohrát. Cítil jsem, že jsme měli navrch. Sice jsme si nevytvořili až tolik příležitostí, ale byly vyložené. Měli jsme je proměnit. V prvním poločase jsme měli vést o dva góly, stačilo přihrát Brunesovi. Tím by bylo nejspíš po zápase. Na druhou stranu i Plzeň měla šance, konečný výsledek je asi spravedlivý.“
Gól Jonatana Brunese byl sporný. Jak jste viděl jeho souboj se Sampsonem Dwehem?
„Upřímně jsem to neviděl. Bylo to asi padesát na padesát.“
Po inkasovaném gólu jste byl hodně v emocích. Co vás naštvalo?
„To je prostě fotbal. Měl jsem pocit, že se mělo hrát pět minut. Rozhodčí to nechal dohrát déle. Přesto musíme ubránit rohový kop, což se nám nepodařilo a dostali jsme gól.“
Žádný sparťan v reprezentaci? Nechám to bez odpovědi
Co se dělo následně v tunelu při odchodu do kabiny? Diskutoval jste tam s funkcionáři Plzně.
„To k zápasům, ve kterých hraje Sparta se Slavií nebo s Plzní prostě patří. Emoce jsou normální.“
Vítáte aktuálně reprezentační pauzu?
„Nemůžu ovlivnit to, kdy začíná. Nemáme teď tolik hráčů v národním týmu a budeme mít na tréninku k dispozici čtrnáct nebo patnáct hráčů. To je pozitivní, že máme čas se připravovat na nadcházející období.“
Co říkáte na fakt, že žádný ze sparťanů nefiguruje v nominaci české reprezentace? Je to problém pro Spartu?
„Oceňuji, že se na to ptáte, ale využiju možnosti to nekomentovat. Nechám to bez odpovědi. Jsem teď v emocích a není vhodné se k tomu vyjadřovat. Každopádně nikdo ve Spartě není spokojený s tím, že v nominaci nikdo není.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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