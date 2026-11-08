Naštvaný Kováč: Cítíme velkou křivdu, šlo o jasný faul. Reagoval na Priskeho
Plzeň proti Spartě (1:1) končila zápas s vyšším xG, měla možnosti, jak zápas zlomit. Radoslav Kováč byl po nedělním šlágru zklamaný také proto, že z jeho pohledu gól letenského útočníka Jonathana Brunese neměl platit - předcházel mu faul na Sampsona Dweha. „VAR do toho s podivem nevstoupil,“ kroutil hlavou trenér Viktorie.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Máte v sobě vztek, že zápas ovlivnil podle vás neodpískaný faul na Dweha?
„Cítíme hodně velkou křivdu, jsme přesvědčení o to, že šlo o jasný faul. VAR do toho s podivem vůbec nevstoupil a vyřešil to za dvacet vteřin. Když jsme to viděli zpětně, jenom se nám to potvrdilo. Je to škoda, stálo nás to body. Ale dál se k tomu asi nechci vyjadřovat, teď už to nevrátíme. Na takové úrovni by se takové situace měly řešit daleko lépe.“
Brian Priske řekl, že Plzeň zápas spíš nechtěla prohrát. Souhlasíte?
(úsměv) „Nemyslím si to, Měli jsme na naší straně momentum utkání k výhře blíž. Prince Adu měl velké šance v prvním i druhém poločase. Chtěli jsme jednoznačně vyhrát, bohužel se nám to nepodařilo. Kluci tam nechali všechno. Zápasy rozhodují detaily, nakonec je z toho bod. Chtěli jsme konečně fanouškům udělat radost a blok před reprezentační pauzou uzavřít vítězstvím. Škoda, musíme jít dál.“
Měl zápas rozhodnout z několika šancí Amar Memič?
„Byl velmi nebezpečný. Dostal se do situací, kdy to mohl trefit, možná jít víc do brány. Měli jsme tam tři, čtyři velmi dobré přechody dopředu, chtělo to jít víc do brány, ale my jsme místo toho ty akce zpomalili a vrátili se pod hráče Sparty. Pak je to samozřejmě složitější. Na levé straně Mema mohl nějaké situace vyřešit lépe a dohrát do gólu, bohužel se to nepovedlo. Mema je náš klíčový hráč, rychlostí a pohybem dělá soupeřům potíže.“
Jste spokojený se stoperskou trojicí?
„Jsme teď dozadu daleko pevnější. První inkasovaný gól jsme už rozebírali. Fantastický výkon předvedl Pali (Tobiáš Pališčák), hlavně druhý poločas byl excelentní. Roste zápas od zápasu. Celá pětka vzadu to odehrála velmi dobře, až na pár momentů to zvládl do defenzivy celý tým. Stabilizovali jsme se, to je důležité. Deset hráčů nám odjede na reprezentace, snad se kluci vrátí zdraví a poslední blok zvládneme dobře. Uděláme pro to všechno.“
Budete se snažit o to, aby smlouvu v Plzni prodloužil Prince Adu?
„Když bude pracovat takhle, jeho kvalita je jasná. Nastavení, co předvádí po návratu z béčka, ty poslední čtyři zápasy, to byl náš absolutně klíčový hráč. Když bude schopný takové výkony opakovat, budu první, kdo o to bude stát. Záleží, jak uchopí poslední blok do zimy. Věřím, že to bude stejné a ještě může progresovat. Odlétá na nároďák Ghany, bude to hodně o něm. Když pro týn pracuje, je rozdílový hráč.“
Mrzí vás, že jste se v tabulce nedokázali víc docvaknout na přední týmy?
„Stoprocentně, proto jsme to se Spartou chtěli zvládnout. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku, příležitosti jsme na to měli. Musíme uhrát po pauze co nejvíc bodů.“
Proč jste potřetí nasadil stejnou sestavu?
„Cítili jsme, že automatismy a součinnost hráčů se zvedá, v předchozích obdobích jsme měli malinko problém, když jsme to víc prostřídali. Chtěli jsme udržet konzistenci, opět se kluci vydali neskutečně. Jsou to hráči s obrovským charakterem. Máme hodně cestování, k tomu krátká regenerace, ale kluci se o sebe dobře starají a zvládají to.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu