ZLATÁ PÍŠŤALKA: vyloučení v Edenu bylo přísné a Brunesovu gólu v Plzni předcházel faul
Jaké bylo 14. kolo fotbalové Chance Ligy při pohledu na výkony sudích? Hodně se mluvilo o gólu sparťana Jonatana Brunese v Plzni. Podle pořadu Zlatá píšťalka mu předcházel faul na Sampsona Dweha, byť to tak na první pohled nemuselo na hřišti vypadat. Hlavní rozhodčí Dominik Starý ho možná i proto neviděl, VAR Marek Radina ho chybně nezavolal k přezkumu. Necitlivě si pak počínal hlavní rozhodčí Daniel Vokoun v Edenu. Brzké vyloučení hostujícího kapitána Michala Jeřábka po dvou žlutých kartách v rozmezí pouhých tří minut bylo velmi přísné.
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