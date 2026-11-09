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ZLATÁ PÍŠŤALKA: vyloučení v Edenu bylo přísné a Brunesovu gólu v Plzni předcházel faul

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SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:1. Na trefu Brunese reagoval Adu, šlágr kola vítěze nenašel • Zdroj: isport.tv
Michal Jeřábek z Artisu viděl už v 11. minutě červenou kartu a utkání v Edenu pro něj brzy skončilo
V úvodu utkání došlo na ostrý střet mezi Jakubem Surovčíkem a Princem Aduem
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Spartě
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
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Chance Liga
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Jaké bylo 14. kolo fotbalové Chance Ligy při pohledu na výkony sudích? Hodně se mluvilo o gólu sparťana Jonatana Brunese v Plzni. Podle pořadu Zlatá píšťalka mu předcházel faul na Sampsona Dweha, byť to tak na první pohled nemuselo na hřišti vypadat. Hlavní rozhodčí Dominik Starý ho možná i proto neviděl, VAR Marek Radina ho chybně nezavolal k přezkumu. Necitlivě si pak počínal hlavní rozhodčí Daniel Vokoun v Edenu. Brzké vyloučení hostujícího kapitána Michala Jeřábka po dvou žlutých kartách v rozmezí pouhých tří minut bylo velmi přísné.

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Kušej na hraně červené karty v zápase Liberec – Bohemians • isportTV

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TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
96%0%
Sparta Praha
3%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
0%0%
Sigma Olomouc
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Mladá Boleslav
0%0%
Jablonec
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Hradec Králové
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Teplice
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Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
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Pardubice
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Zbrojovka Brno
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Slovácko
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Artis Brno
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Predikce aktualizována: 9. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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