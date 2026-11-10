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Kubalova tříletka: zájem Slavie, zranění, hattrick. Za odměnu husa, páska a smlouva?

Filip Kubala sestřelil Zbrojovku hattrickem
Filip Kubala sestřelil Zbrojovku hattrickemZdroj: Profimedia
Gólová radost Filipa Kubaly (vpravo)
Filip Kubala v utkání na hřišti Zbrojovky
Trenér Zbrojovky Martin Svědík
Hráči Baníku se radují z gólu
Zbrojovka hrála s Baníkem
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Michal Kvasnica
Michal Kvasnica
Chance Liga
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Když ho před třemi roky chtěla Slavia, škodolibí fotbaloví fanoušci se smáli. Stejně jako jemu věnovanému dílu pořadu iSkaut, který analyzoval profil Filipa Kubaly a viděl v něm výbornou posilu pro Baník Ostrava. Tohle všechno je historie, dnes je sedmadvacetiletý univerzál po zranění kolene o dost zkušenější. A taky životopisně bohatší. V CVčku mu svítí první hattrick kariéry, za který se odmění svatomartinskou husou. Dostane Kubala od kouče i kapitánskou pásku a od klubu novou smlouvu?

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Mohl se přetrhnout, mohl být součástí nejúspěšnějšího Baníku z ligové sezony 2024/25, kterému pomohl (většinou v roli žolíka) šesti vstřelenými brankami, přesto byl pro ostravského fanouška za paliče. Filipu Kubalovi cinkaly tyčky a břevna, a i vzhledem k vážnému zranění kolene, kvůli němuž vynechal takřka celý minulý ročník, se této nálepky dlouho nemohl zbavit.

Až do soboty. „Takovou kvalitu bychom potřebovali,“ posteskl si obdivuhodně trenér Zbrojovky Martin Svědík. Kubala totiž právě brněnský klub vyřídil premiérovým hattrickem v profesionální kariéře. Dvakrát na něj zadělal v první půli a v závěru zápasu jej dokonal nádherně střiženými bočními nůžkami. Od deníku Sport si pochopitelně vysloužil nejvyšší možnou známku deset.

Sedl mu Skuhravého styl

„Cítím se fakt dobře,“ usmíval se po výhře 3:1. „To víte, že je hattrick pro každého útočníka meta. Na tréninku se o akrobatické zakončení pokouším, i když po křižáku je to horší. V zápase jsem to vyzkoušel asi poprvé,“ dodal po exkluzivní trefě, kterou musel posvětit VAR. Ofsajd si nakonec pohlídal o jediný centimetr! Tomu se říká opravdu podařené odpoledne na Srbské.

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SESTŘIH: Zbrojovka - Baník 1:3. Skvělý Kubala zazářil hattrickem • iSport.tv

Dokonce tak fajnové, že byli dojati i svérázní „chachaři.“ Tradičně zaplnili sektor hostů a odměnili poctivého pracanta ze Smilovic upřímnou děkovačkou. „Určitě mu to pomůže, každý gól zvedne sebevědomí,“ řekl redakční expert Petr Ruman, jenž v devadesátkách slavil v ostravském dresu třináct branek. „Jsou hráči, kteří umí góly dávat všude a vždycky. Ale jsou i ti, kteří si je musí odpracovat. On na sobě maká a je pro mužstvo platný i bez gólů, což je v mých očích cennější.“

Stejně na forvardův přínos nahlíží kouč Roman Skuhravý, jehož styl Kubalovi sedí. Díky dobrému prvnímu dotyku a vnímání prostoru umí fungovat mezi řadami i v meziprostorech a zároveň se ze druhé vlny dostávat do koncovky, díky zdravé agresivitě a práci tělem neztrácí ani v soubojích zády k bráně. Sedí mu rychlá kombinační mezihra i náběhy za obranu, rozumí si nejen s parťákem Michalem Kohútem. „Jsem chameleon, dokážu se přizpůsobit. A principy chápu,“ ujistil.

Dostane pásku a novou smlouvu?

Vše do sebe zapadá, včetně toho, že se Kubala stal prodlouženou rukou Skuhravého. V létě jej označil za zástupce kapitána, teď se po čachrování s páskou nabízí dát ji univerzálovi natrvalo.

„Podezřívám vás, že máte nějakou štěnici v mé hlavě,“ vtipkoval kouč, když od iSportu dostal dotaz na kapitánství. „Nabízí se to. Filip je jeden ze šesti hráčů, kteří od začátku tento způsob práce a hry chtějí. Ten chtíč může být zapříčiněn i jeho dlouhodobým zraněním, každopádně byl odměněn. V tuto chvíli je s Frydrychem, Boulou a Kohútem důležitou spojkou týmu, to je jasná věc.“

Nebude to pro Kubalu jediná odměna za charakter, výkonnost a třígólovou show. Blíží se svatomartinské hody, což je v kombinaci s reprezentační pauzou ideální příležitost. Zvlášť když – bohužel pro něj i pro Baník – dostal v Brně čtvrtou žlutou kartu a týkat se ho tak nebude duel s Teplicemi, ale až na Slavii. „Husu mám rád, to je pravda,“ smál se. „Těším se na přítelkyni a rodinu, asi zajdeme na nějakou ochutnávku.“

A druhá odměna? Podle redakčních informací Kubalovi končí na Bazalech v červnu 2027 smlouva, a byť v ní je zahrnuta opce, nepřekvapilo by, kdyby se začalo brzy jednat o prodloužení (a samozřejmě vylepšení) stávajícího kontraktu. Sportovní manažer Michal Kordula jej zná už z minulosti, kdy jej ve Slovácku vedl jako trenér, i poté když coby skaut pracoval v agentuře RBR SportConsult, jež hráče zastupuje. O pokračování bude mít funkcionář stoprocentně zájem.

Filip Kubala v Chance Lize:

  • Kluby: 4 (Baník, Hradec Králové, Slovácko, Karviná)

  • Sezony: 12

  • Zápasy: 190

  • Góly: 30

  • Asistence: 16

  • Žluté karty: 23

  • Červené karty: 0

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:11. místo
7%Skupina o titul
31%Play off o umístění
62%Skupina o záchranu
5%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 9. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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