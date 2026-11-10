Priske nezvládá velké zápasy, fanoušci volají po jeho konci. Ščasný: Český trenér by už letěl
Z kotle už se ten pokřik ozývá pár týdnů. Někdy právem, jindy nespravedlivě. Jenže prostě zní: „Priske ven!“ V Plzni, kde Sparta v neděli remizovala 1:1, se to po poměrně záživném zápase opakovalo. Na Letné se nedobré výsledky samozřejmě řeší, podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se však změna nechystá.
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Střet s Viktorií připomněl další argument mluvící pro ostré rozhodnutí. Brian Priske nezvládá po návratu do Prahy, již opustil po druhém titulu, velké zápasy. Rozuměj souboje české TOP 3, evropské večery ani důležitá utkání v domácím poháru. Tak to je.
V létě odjel z Letné jako poražený slovutný Lyon. Odvetu ve Francii však už Sparta nezvládla. V minulé sezoně doma porazila také Plzeň. Ve statistikách má rovněž vedený triumf v derby na Slavii, jenž však nepřišel sportovní cestou. Domácí vedli, na plac vtrhla horda příznivců červenobílých, byl z toho skandál, který probírala celá Evropa, a Letenští brali tři body za kontumační výhru.
Remíza v Plzni podtrhuje černé období
Proti tomu si postavte dvě vypadnutí v domácím poháru, v minulé sezoně Mladá Boleslav po trapném výkonu, nedávno Baník ve svém prostředí. V Konferenční lize vloni rudí potkávali týmy, které rozhodně nelze označit za velké, až přišlo osmifinále a výbuch s Alkmaarem.
V domácí soutěži je to podobné. Od Priskeho návratu sehrál