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Apatické Spartě chybí zápal, proč se nikdo nezastal Surovčíka? Kubala trefil kapitánství

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Apatické Spartě chybí zápal, proč se žádný hráč nezastal Surovčíka? Kubala (asi) trefil kapitánství
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
John Mercado pálil na branku Plzně, míč skončil ovšem mimo tři tyče
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
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Chance Liga
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„Když přijela Sparta do Plzně, šel z ní strach – ale to se netýká téhle Sparty. Tým jako by se nechtěl ušpinit a pokud Priskemu zavřete křídla, jede dál pořád stejně,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš. „Chybí zápal, převládá chlad a apatie. Už skoro i z fanoušků,“ souhlasí jeho kolega Bartoloměj Černík. 

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Také zazní:

  • Proč se nikdo ze spoluhráčů nezastal atakovaného gólmana Surovčíka?

  • Co si tým Ligy naruby myslí o (ne)faulu Brunese před úvodním gólem?

  • Co vyloučení hráče Artisu po deseti minutách zápasu v Edenu?

  • A trefil pro sebe Filip Kubala v Brně kapitánství Baníku?

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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