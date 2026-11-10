Měl by Priske skončit ve Spartě? ANO, lhůta vypršela. NE, on není počátek problému
Sparta se topí ve výsledkové krizi a pozice trenéra Briana Priskeho se znovu otřásá. Měl by dánský kouč během reprezentační pauzy skončit, nebo jsou příčiny trápení Letenských hlubší? Redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Pavel Šťastný nabízejí dva rozdílné pohledy.
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JIŘÍ FEJGL: ANO
Vypršela lhůta tří období
Už v září byl na hraně. Po prohře v Hradci Králové klubové vedení velmi vážně řešilo, zda neodvolá Briana Priskeho. Charismatický Dán nakonec zůstal trenérem Sparty. Nyní tu může (mělo by) být kolo číslo dvě.
Podmínky jsou příhodné, reprezentační pauza nabízí dva týdny klidu. Pokud by přišel nový kouč, bude mít pár dnů času, což je rozhodně potřebné, navíc by se v následujících týdnech do konce podzimu mohl zorientovat a nachystat se na zimní přípravu.
Měl by tedy být Priske odvolán? Ano, trpělivost už přetekla.
Prvotní důvod jsou výsledky, to je jasné. Z posledních osmi utkání zdolal tým pouze Slovácko, tedy předposlední mančaft ligové tabulky. Ztratil šanci na domácí pohárovou trofej, když padl na svém stadionu s Baníkem. V Evropské lize si nechal totálně protéct duel s Lilleströmem, na jehož půdě Plzeň vyhrála, a jeho postup do vyřazovací části je krajně nejistý. V domácí soutěži je v pelotonu druhých, Slavii vůbec neatakuje.
Neustálená sestava či váhavé střídání
Problém je, že už přestává fungovat hlavní argument, proč trenéra rozhodně neodvolávat.