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Měl by Priske skončit ve Spartě? ANO, lhůta vypršela. NE, on není počátek problému

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Bonus: Rosický vs. kotel, odevzdaný Priske a odstavený Jedlička. Co by Sigmě přinesl Guľa? • Zdroj: iSport.tv
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
Brian Priske
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
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Pavel Šťastný
Jiří Fejgl
Pavel Šťastný, Jiří Fejgl
Chance Liga
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Sparta se topí ve výsledkové krizi a pozice trenéra Briana Priskeho se znovu otřásá. Měl by dánský kouč během reprezentační pauzy skončit, nebo jsou příčiny trápení Letenských hlubší? Redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Pavel Šťastný nabízejí dva rozdílné pohledy.

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JIŘÍ FEJGL: ANO

Vypršela lhůta tří období

Už v září byl na hraně. Po prohře v Hradci Králové klubové vedení velmi vážně řešilo, zda neodvolá Briana Priskeho. Charismatický Dán nakonec zůstal trenérem Sparty. Nyní tu může (mělo by) být kolo číslo dvě.

Podmínky jsou příhodné, reprezentační pauza nabízí dva týdny klidu. Pokud by přišel nový kouč, bude mít pár dnů času, což je rozhodně potřebné, navíc by se v následujících týdnech do konce podzimu mohl zorientovat a nachystat se na zimní přípravu.

Měl by tedy být Priske odvolán? Ano, trpělivost už přetekla.

Prvotní důvod jsou výsledky, to je jasné. Z posledních osmi utkání zdolal tým pouze Slovácko, tedy předposlední mančaft ligové tabulky. Ztratil šanci na domácí pohárovou trofej, když padl na svém stadionu s Baníkem. V Evropské lize si nechal totálně protéct duel s Lilleströmem, na jehož půdě Plzeň vyhrála, a jeho postup do vyřazovací části je krajně nejistý. V domácí soutěži je v pelotonu druhých, Slavii vůbec neatakuje.

Neustálená sestava či váhavé střídání

Problém je, že už přestává fungovat hlavní argument, proč trenéra rozhodně neodvolávat.

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