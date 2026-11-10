Talent Plzně na křižovatce: místo šlágru se Spartou kopal za béčko. Jaké jsou plány?
Zatímco Plzeň bojovala v neděli večer o důležité body v Chance Lize ve šlágru proti Spartě (1:1), Jiří Panoš už za sebou zápas měl. Minuty sbíral za béčko proti Povltavské FA, do zápasové nominace prvního týmu se podruhé za sebou nevešel. Talentovaný ofenzivní záložník stále nemá optimální vytížení, ani pod třetím trenérem v Plzni se mu nedaří získat větší prostor na hřišti. Co se kolem plzeňského odchovance může dít v zimě?
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Jiří Panoš nastoupil za plzeňské áčko naposledy 25. října proti Pardubicím. Jako člen základní sestavy schytal mizerný první poločas. Byť měl solidní vstup do zápasu, o přestávce zůstal v kabině a trenér Radoslav Kováč s ním nebyl spokojený. Od té doby čeká na další šanci.
Na Baníku chyběl v nominaci kvůli lehké viróze, šel se rozehrát za béčko proti Benešovu. S mužstvem odletěl na zápas Evropské ligy do Norska proti Lilleströmu, ale nakonec se nevešel ani na lavičku a zůstal na tribuně. Přitom mohl sbírat zápasové minuty za rezervu, která hrála zápas ČFL proti béčku Sparty. Do nominace se nevešel ani v neděli na šlágr proti Spartě, ve stejný den nastoupil za béčko v Praze proti Povltavské FA. Plzeň zvítězila 5:0, Panoš se podílel na dvou gólech a měl jednu zajímavou šanci.
Kováč: Musí nás přesvědčit
V plzeňském áčku má velmi složitou pozici. Trenéři mu vyčítají mezery v intenzitě, dynamice a přepínání do defenzivy, aktuálně upřednostňují jiné hráče. Trenér Kováč postavil tři zápasy v řadě stejnou sestavu a pomalu nachází osu týmu, v níž ale Panoš schází.
„Otevřené dveře mají všichni. Ale bude to hlavně o Panym,“ zdůraznil Kováč v neděli večer po utkání se Spartou, když odpovídal na dotaz Sportu. „Je to úžasný hráč na míči, ale aspektů, které musí zlepšit, je víc. Ukazujeme mu to, říkáme mu to, neustále s ním komunikujeme. Musí nás přesvědčit. Je potřeba do toho víc šlápnout, má úžasný potenciál. Ale není to jen o momentech s míčem,“ dodal.
Realita má ale být podle informací Sportu taková, že