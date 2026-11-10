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Přelomová novinka na českých trávnících? LFA řeší povinné hybridy

Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé BoleslaviZdroj: FK Mladá Boleslav
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
Prošívání trávníku v Mladé Boleslavi
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Michal Kvasnica
Ondřej Škvor
Michal Kvasnica, Ondřej Škvor
Chance Liga
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Někde už je mají dobrovolně, jinde je patrně budou muset vybudovat. Hybridní trávníky zatím v Česku povinně zavedeny nejsou, podle informací iSportu se však schválení návrhu blíží. Mohlo by se tak stát již na prosincovém zasedání Ligového grémia LFA, kde půjde o jedno z hlavních témat. Kluby by musely mít prošívaný terén od sezony 2028/29, nicméně určité novinky by se mohly týkat už příštího ročníku 2027/28.

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Počasí se zhoršuje, téma kvality terénů se automaticky otevírá. Nutno dodat, že situace se lepší. Hybridní trávníky už nejsou pouze záležitostí tuzemské top trojky, kromě Slavie, Sparty a Plzně je mají i v Mladé Boleslavi, Liberci a Hradci Králové. Tady všude dobrovolně.

Je však pravděpodobné, že jinde je budou muset zavést povinně. Podle informací serveru iSport se totiž v LFA toto téma již nějakou dobu řeší. Ligový výbor má být s iniciativou, za níž stojí především majitel Liberce Ondřej Kania, ve shodě. Výkonný ředitel Tomáš Bárta měl díky tomu připravit návrh, se kterým výbor souhlasil a odhlasoval jej. Následně bude ostatním profesionálním klubům prezentován na zasedání Ligového grémia v úterý 1. prosince.

Jaké hrozí tresty?

O co konkrétně jde? Hybridní trávník by v případě odsouhlasení musela mít každá profesionální adresa od sezony 2028/29, tedy až té přespříští. Nicméně už hned v následujícím ročníku 2027/28 by pro kluby měla být zavedena motivace/trest

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