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Liga očima fanoušků: VAR, co zkur*il šlágr, řez ve Spartě odshora i Kubalova paráda

Sparťanský špílmachr Hugo Sochůrek se snaží uvolnit od Merchase Doskiho
Sparťanský špílmachr Hugo Sochůrek se snaží uvolnit od Merchase DoskihoZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
John Mercado pálil na branku Plzně, míč skončil ovšem mimo tři tyče
Sparťanský útočník Matyáš Vojta po konci duelu v Plzni
Sparťanský brankář Jakub Surovčík po konci duelu v Plzni
Sparťanský trenér Brian Priske během zápasu v Plzni
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Plzni
Jonatan Brunes otevřel skóre šlágru mezi Plzní a Spartou, o jeho gólu se ale ještě povedou řeči...
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer se snaží zbavit Patrika Hrošovského
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Chance Liga
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Čtrnácté kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Co řeší fanoušci? Sparťanské volání po změnách odshora, plzeňský vztek na katastrofální VAR, parádní nůžky ostravského kanonýra Kubaly i sešívaná hrdost po Arsenalu. Přečtěte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.

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Bohemians Praha 1905

Nezvyklá rotace a kopec smůly. To bolí

Po extra cenné výhře v dohrávce na Artisu (karma je zdarma, pánové) cestovala nastartovaná klokaní mašina pod Ještěd. Zranění, karetní tresty a nabitý program donutily trenéra Veselého k velmi nezvyklé rotaci se sestavou. Určitě jsme neviděli nejsilnější možnou soupisku, ale na papíře vše dávalo hlavu i patu. Bohužel, papír snese všechno, a tak jsme viděli v prvním poločase hru na jednu bránu. Tomáš Frühwald opět držel bodové naděje Bohemky.

Ta vletěla do druhé půlky jako vyměněná a vytvořila si dvě tutové šance. Ještě teď neumím pochopit, jak mohl Krobot obě zahodit. Střídáním kvality na hřiště a ne ven jsem začal věřit, že by to mohlo klapnout i tentokrát. Jenže to by balon rovnou z kopce smůly nesměl přistát přímo na Bandově ruce uvnitř vápna. Nebylo o čem se bavit, a to ani při exekuci. Já vím, mohla být půle 3:0 pro domácí a nebylo co řešit. Když už to ovšem přežiješ a máš dvě tisíciprocentní šance, musíš zkrátka zavěsit. Pak to bolí, stejně jako v sobotu. Pauzu Bohemka musí po náročném programu určitě vítat. Klokani bojují!

Vít Lukeš, 34 let, živnostník

Baník Ostrava

Sestava potěšila, Kubala byl skvělý

Vzhledem k postavení v tabulce i celkové situaci v týmu, zprávách o nejednotné kabině nebo o problémech s brankářem Jedličkou jsem zápas v Brně považoval možná za klíčový. V případě neúspěchu by atmosféra ještě zhoustla a nedivil bych se ani razantnějším změnám… Sestava byla zvolena, řekl bych, ke spokojenosti většiny baníkovských fans. Budinský v bráně, Frýďa v základu s páskou, formace na jednoho útočníka s podporou dvou desítek. I hra byla velmi dobrá, pomohly nám slepené góly skvěle hrajícího Kubaly.

Znovu se potvrdilo, že jsme schopni hrát dobrý fotbal, držet balon a diktovat tempo. Stejně tak se ale po přestávce znovu ukázal asi největší problém. Inkasovaný gól námi hodně otřásl, na patnáct minut jsme ze své hry vypadli. Vysvobodil nás a do pohody dostal opět Kubala, který perfektně zastříhal nůžkami. Zbytek zápasu jsme si již pohlídali, mohli jsme přidat i další góly – ale snad jsme si je nechali do dalších zápasů. Věřím tomu, že za dva týdny body z Brna potvrdíme a posuneme se zase o něco výše. Ostravský Baník do boje!

Václav Dohnal, 35 let, projektant

Viktoria Plzeň

Katastrofální VAR, chceme stejný respekt!

Zprvu jsme proti Spartě spíš bránili a pořádně si nepřihráli. Korunu tomu dal rozhodčí Starý, který neviděl naprosto jasný faul na Dweha. To, že nezakročil VAR Radina, už vůbec nechápu. Asi bude muset pan Šádek vyrazit do boje na komisi rozhodčích a trochu se připomenout. Sice jsme ve středu tabulky, ale vlivem stále patříme do špičky. Nemůžou po nás šlapat jako po Dukle nebo Slovácku, chceme pouze stejný respekt jako ostatní „budovatelé“ koeficientu. Takto zku*vit šlágr kola umí jenom špatný sudí a katastrofální VAR. Tresty do konce sezony by mě nejspíš obměkčily, ale to se téměř jistě nestane.

Mohli jsme vyhrát i tak, jenže Memič neměl střeleckou formu. Adu byl klasicky výborný v driblingu, předváděl krásné kličky i držení míče, ale ty slaboučké střely ho srážejí. Po prostřídání jsme opět polevili. Višna je bez formy, Vydra také, ale u něj je to po zranění pochopitelné. Haalandův bratranec má nejspíš jen minimum společných fotbalových genů, přesný zakončovatel to fakt není. Druhá koncovka byla až trapně směšná. Ještě že tak!

Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách

Slavia Praha

Splněná povinnost i heroický výkon

Slavia zažila povedený týden a navýšila náskok v čele (nejen) před Spartou. Být po čtrnácti kolech o deset bodů před týmem, který se minimálně před sezonou tvářil jako největší konkurent v boji o titul, to docela potěší. Zápas s Artisem, aniž bych se chtěl rouhat, byl tak trochu splněnou povinností a mnoho vzruchu na hřišti ani na tribunách nenabídl. Nejzajímavějším momentem nakonec byla poločasová vzpomínka na „Čaroděje“ Martina Vaniaka, který si dobrých deset minut před kotlem vychutnával ovace stadionu.

Zápas s Arsenalem byl o poznání zábavnější. Po poločase jsem si myslel, že nás čeká další utkání o ničem, kde se budeme marně snažit se alespoň v něčem vyrovnat věhlasnému soupeři. Poločasová bouře v kabině a Trpišovského proslov ale způsobily, že do druhého dějství vyběhla úplně jiná Slavia – hladová, odvážná, nebezpečná a připomínající mužstvo, které si to před pár lety bez bázně rozdalo s Dortmundem nebo Barcelonou. Na body to nestačilo, ale slávisté mohli odcházet s pocitem hrdosti. To se nám v Evropě až tak často nestává.

Alois Veliký, 35 let, editor

Sparta Praha

Proč to ve West Hamu jde a u nás ne?

West Ham i Sparta mají stejného (spolu)vlastníka, jehož přáním a ochranou vložených investic je vyhrávat a zviditelnit klub i sebe. Když se delší dobu nedaří a výkon stagnuje či klesá, přicházejí změny. Kladiváři jmenovali nového trenéra, protože tým předváděl fotbal nehodný jména klubu. Jeho dlouhodobě budovaná image byla vážně ohrožena.

Teď malá paralela s naším mužstvem. Jistě v něm máme také velmi dobré hráče. V kombinaci s těmi horšími, většinou nakoupenými bez hlubší znalosti jejich předností a slabin, tvoříme celek, který se snaží o celoplošný, technický fotbal. Že se to příliš nedaří, nám potvrzuje současné umístění. Ani v Plzni se nám přes několik vyložených šancí nepodařilo dát regulérní gól. Byl, diplomaticky řečeno, kontroverzní. Nechci si ani představit další propad v tabulce, dole je naštěstí obsazeno. Kdo je tedy odpovědný za výsledky? Jistě sportovní vedení klubu, trenér a hráči. Pořadí plně vystihuje míru odpovědnosti. Takže nikoli do žní, ale nejpozději do zimy musí přijít změny. Začít musí odshora.

Miloš Kolář, 75 let, fotbalový důchodce

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
96%0%
Sparta Praha
3%0%
Slovan Liberec
1%0%
Viktoria Plzeň
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Jablonec
0%0%
Hradec Králové
0%0%
Teplice
0%0%
Bohemians 1905
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Pardubice
0%1%
Zbrojovka Brno
0%1%
Slovácko
0%14%
Artis Brno
0%18%
Zlín
0%66%
Predikce aktualizována: 9. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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