Předplatné

Komise rozhodčích uznala: gól Sparty v Plzni neměl platit! Brunes fauloval Dweha

Video placeholder
Brunesův faul, ale přesto gól v zápase Plzeň – Sparta • Zdroj: isportTV
Jonatan Brunes poslal Spartu v 17. minutě šlágru v Plzni do vedení
Jonatan Brunes se dostal za obranu Plzně a otevřel skóre šlágru 14. kola Chance Ligy
Jonatan Brunes otevřel skóre šlágru mezi Plzní a Spartou, o jeho gólu se ale ještě povedou řeči...
Sparťanský útočník Jonatan Brunes lituje šance ve šlágru kola v Plzni
Sparťanský kouč Brian Priske gestikuluje směrem k hlavnímu rozhodčímu Dominiku Starému
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Spartě
25
Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (23)

Branka fotbalistů Sparty ve víkendovém utkání 14. kola Chance Ligy v Plzni na 1:0 neměla platit. Útočník Pražanů Jonatan Brunes těsně před vstřelením gólu fauloval domácího stopera Sampsona Dweha, uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR v úterním komuniké.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Norský útočník na začátku 17. minuty sám před brankářem otevřel skóre šlágru, který v Plzni skončil remízou 1:1. Západočeši cítili velkou křivdu, byli přesvědčeni, že je sudí v čele s hlavním Dominikem Starým v důležitém momentu výrazně poškodili. Gól platil, nezasáhl ani videorozhodčí Marek Radina, byť z opakovaných záběrů bylo patrné, že Brunes těsně před vápnem trefil Dweha do nohy.

„Je až s podivem, že VAR (videorozhodčí) do toho nevstoupil a vyřešili to asi za 20 vteřin. Je to škoda, protože nás to stálo body. Už to nevrátíme, ale myslím, že na takové úrovni by se to mělo řešit daleko líp,“ prohlásil plzeňský trenér Radoslav Kováč.

Komise dala Viktorii za pravdu, Brunes Dweha před vápnem fauloval. Následovat měl přímý kop ve prospěch domácích. „Útočící hráč podrazil obránce těsně předtím, než získal míč a vstřelil branku,“ vysvětlila komise ve videu.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:1. Na trefu Brunese reagoval Adu, šlágr kola vítěze nenašel • isport.tv

Komise rozhodčích pod vedením nového předsedy Španěla Carlose Close Gómeze v úvodu sezony upustila od předchozí praxe komentování sporných verdiktů. Od 10. prvoligového kola se však znovu vyjadřuje ke čtyřem situacím. Nově je vybírá pouze vysílatel soutěže Oneplay Sport, nikoliv zástupci dalších médií. Komise zároveň zveřejňuje komunikaci mezi sudími a videorozhodčími u přezkoumávaných situací u monitoru.

V dalších třech vybraných momentech z uplynulého kola arbitři nechybovali. Sudí Daniel Vokoun v duelu Slavie s Artisem Brno správně udělil hostujícímu Michalu Jeřábkovi už v 11. minutě druhou žlutou kartu, kapitán ligového nováčka zasáhl soupeře loktem bezohledně do hrudníku. Pražané v přesilovce zvítězili hladce 4:1.

V utkání Liberce s Bohemians 1905 rozhodčí Jan Všetečka v souladu s pravidly nařídil penaltu pro domácí za ruku Mathewse Bandy ve vápně. Vasil Kušej v 72. minutě z pokutového kopu rozhodl o vítězství Slovanu 1:0. Zároveň sudí v nastavení prvního poločasu správně neudělil žlutou kartu za faul na hostujícího Jana Matouška na polovině na hřiště, díky výhodě od rozhodčího totiž mohla pokračovat slibně se rozvíjející akce Pražanů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (23)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů