Teplický majitel Kratina o názvu akademie, rozpočtu i posilách: Nehodláme být pro smích
Podobně jako Ondřej Kania v Liberci či Ondřej Tomek v Hradci Králové působí miliardář Milan Kratina ve vlastnických strukturách fotbalových Teplic relativně krátce. Zvolil pomalejší cestu jistého budování základů místo bujarého útoku na evropské poháry. O co se s redaktory Sportu a fanoušky severočeského klubu podělil na akci „Liga na pivu“? Třeba o název chystané akademie, rozpočet klubu i překvapeních z fotbalového prostředí.
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O posilách a stabilitě týmu
„Tým se pořád vyvíjí a já si nemyslím, že budeme v zimě nějak dramaticky posilovat. Ladíme to, co máme. Ano, Zdenko Frťala a sportovní ředitel Štěpán Vachoušek stále chodí s nápady a uvidíme, co se může podařit. Ale pro nás je především důležité, jak jsme v létě tým udrželi, posily pro nás byly hráči, kteří v týmu dorostli. Stačí se podívat, kolik se tady měnilo hráčů každé léto, bylo to vždy tak deset až čtrnáct. Můžeme filozofovat nad tím, jestli je to tím, že jsme ekonomicky silnější, ale my už jsme to zkrátka nechtěli dopustit. Byly dotazy na naše hráče, ale liga se už tak posunula, že nehodláme být pro smích, že někoho pouštíme za pár milionů korun.“
O překvapeních z fotbalového prostředí
„Co mě na fotbale nejvíce překvapilo pozitivně, je, že všichni jedou pilu. Lidé kolem fotbalu, hráči, realizák, ale třeba i novináři. Pořád pracují. Nejhorší je podle mě z hlediska prací politika, ta je opravdu 24 hodin denně, ale fotbal je hned za ní. V týdnu se trénuje, o víkendu se hraje, ty týmy jsou v tom furt, pořád o fotbale přemýšlí, řeší ho. Je to neskutečná vášeň a nadšení. Negativně mě naopak překvapilo, že jako majitelé občas čelíme nesmyslným mediálním vyjádřením. Jakože jsme třeba nastavili cenu Matěje Radosty na 5 milionů euro. Nebo někdo v podcastu plácne, že podle jeho informací kašleme na akademii, čímž pošlape hodiny práce lidí, kteří na tom dělají. Přitom jsme do tohoto našeho projektu investovali desítky milionů korun.“
O práci s mládeží
„Pro naši akademii máme pozemky v Modlanech, 27 hektarů. V první fázi, tedy 10 hektarech, jsme prošli přes EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) s odřenýma ušima, byly tam nějaké diskuze. 700 metrů od hranic našich pozemků totiž žije žába kuňka ohnivá, latinsky Bombina Bombina. Měli jsme trochu problém, protože kdyby někdo z dětí kopl penaltu třeba podobným způsobem jako Michal Bílek loni na podzim a letělo by to opravdu tak daleko, tak aby to tu žábu netrefilo (usmívá se). Ale povedlo se to, akademie se bude jmenovat Bombina. V povoleních jedeme dál a k tomu nám postoupila o soutěž výš devatenáctka.“
O potenciálu Ústeckého kraje
„Ústecký, potažmo Karlovarský kraj jsou podle mě kraji budoucnosti. Pořád nálepkujeme, mluvíme o exekucích, a tak dále, ale ty kraje rostou, byť jsou v jistém nezájmu veřejnosti, to světlo sem nesvítí. Vždy musím někomu vysvětlovat, co je v Teplicích – jsou tu první lázně, pak přišlo uhlí, je tu nádherná příroda, Středohoří, Krušné hory, spousta fabrik, lidé tady mají pořád co dělat, ale my pořád nálepkujeme, jak je tu špatně. Snažíme se tu vštěpovat v klubu i dětem principy, že za dřinu je člověk odměněn. Jak jinak kultivovat a rozšiřovat vzletné myšlenky než třeba skrz fotbalové kluby, které by měly být nositelem principu férovosti. Zvlášť když Teplice byly vždycky férové.“
O rozpočtu klubu
„Blížíme se 200 milionům korun. Zvýšili jsme to o nějakých 70 % a bohužel nám zatím roste ta výdajová stránka a potřebujeme, aby rostla i ta příjmová. Další zvýšení rozpočtu bez toho není možné, na to bychom potřebovali 15 tisíc lidí na stadionu nebo lepší sponzorské dohody. Často se objevuje mediální zkratka o růstu televizních práv. Stalo se to, že kluby, co měly rozpočet kolem 100 milionů, se díky těmto příjmům dostaly tak jako na nulu. Tyto příjmy vám chod klubu nepokryjí, protože se zvedly rozpočty klubů obecně a tím pádem i požadavky hráčů, agentur a tak dále, tudíž výdaje. Je velká zkratka, že kvůli televizním právům vstoupili do fotbalových klubů noví majitelé. To je podle mě osobně trochu náhoda, že se to takhle potkalo v čase.“
O F-evoluci a době bez Berbra
„Když se vrátím v čase, hrozně mě mrzí, že Vladimír Šmicer neoznámil kandidaturu na šéfa FAČR v roce 2021 jako první. Největší šance něco ve fotbale změnit byla totiž hned, když zavřeli to největší zlo. A to se úplně nestalo. Povedlo se však, že na místech okresních a regionálních předsedů došlo k výraznému omlazení. Když se dnes podíváme na strukturu okresů, jsou tam učitelé, trenéři... Dříve tam byli rozhodčí a delegáti, kteří to měli befelem. Mrzí mě jen, že ta změna mohla být důraznější a rychlejší. F-evoluce do jisté míry úspěšná byla, ale někteří lidi z minulé doby tady stále jsou a nelze se jich zbavit. Když byl někdo členem výkonného výboru, krajské asociace, nebo krajským předsedou, byl to jeho životní vrchol. Větší moc, větší úctu, to se mu nikde nedostavilo. I když tyto lidi vyšmiknete, najdou si způsob, jak v tom prostoru zůstat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu