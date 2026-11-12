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Nejdražší hráč ligy pod lupou: Proč ve Slavii nehraje víc? Slabiny i chvála Trpišovského

Ange N&#39;Guessan v dresu Slavie
Ange N'Guessan v dresu SlavieZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Ange N&#39;Guessan v dresu Slavie
Ange N’Guessan se autem zatím nepochlubil
Ange N’Guessan při své soutěžní premiéře za Slavii
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
David Zima v barvách Slavie
David Zima v barvách Slavie
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Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Chance Liga
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V létě rozboural přestupový rekord. Stoperovi Angemu N’Guessanovi stačil jeden rok v Liberci, aby naprosto ohromil slávistický realizační tým. Ten neváhal přesvědčit šéfy, že Francouz opravdu cenovku 7,5 milionu eur obhájí. Je to ale až v polovině základní části ligy, kdy se rodák z Paříže rozjíždí. Jeho adaptace byla pozvolnější, stále má rezervy. „S jeho progresem je velká spokojenost,“ říká Jindřich Trpišovský. S čím se jeho vysněná posila i dle dat nejvíce pere?

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Už od raného podzimu 2025 byli Jindřich Trpišovský, Zdeněk Houštecký či jiný vyslanec klubu pravidelnými návštěvníky domácích zápasů Liberce. V jeho kádru se totiž objevilo hned několik zajímavých hráčů, do Angeho N’Guessana se ale Slavia přímo zamilovala.

Dlouhá jednání či přesvědčování vyústila v letní „megadeal“. Byť měl stoper nápadníky například v Německu, při osobních jednáních vyslyšel několik argumentů – Ligu mistrů, klíčovou roli v týmu i vyhlídku, že z Edenu historicky lze přestoupit rovnou do Premier League.

Těžko soudit, jak se vyplní vyhlídka přesunu třeba do Anglie, ale evropské dobrodružství si N’Guessan plní. Jediný faktor, který po čtyřech měsících v klubu nelze naplno „odfajfkovat“, je ale klíčová role. Z dosavadních dvaceti zápasů Slavie figuroval v základní sestavě jen v sedmi. Kdo (celkem logicky) čekal, že na nejdražším hráči dosavadní ligové historie bude kádr mistra stát, se spletl. 

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