MVP hráči Chance Ligy: jasná dominance Slavie podle modelu Elo. Žádný sparťan v TOP 10
V první desítce je sedm slávistů a tři hráči Plzně. Čelo žebříčku nejlepších fotbalistů Chance ligy naprosto opanoval aktuální mistr a lídr tabulky tohoto ročníku. První sparťan (Matěj Ryneš) se objeví až na 17. příčce. Podívejte se na nejlepších deset hráčů české nejvyšší soutěže podle analytické platformy FootballRanked. Žebříček vychází z matematického modelu Elo, který hráčům po každém zápase přičítá či odečítá body podle výsledku utkání a síly soupeře. K tomu se připočítají klíčové statistiky pro pozici každého hráče. Nejde přitom jen o statistiku za jednu sezonu – rating dlouhodobě sleduje výkony hráčů napříč ročníky. Výrazně tedy zvýhodňuje zkušenější hráče z top týmů, kteří nastupují v reprezentaci a evropských pohárech.
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10. Lukáš Červ (Plzeň)
- Elo: 1513
- 25 let, střední záložník
- V Chance lize 2026/27: 14 zápasů, 922 minut, 2 góly, 0 asistencí
Motorový střední záložník stále patří mezi opory Viktorie a české reprezentace. Od začátku sezony nastoupil do každého soutěžního zápasu na klubové úrovni a stihl i tři utkání v národním týmu. Celkem tak železný středopolař odkopal už 24 utkání a prakticky bez přestávky hraje už pátou sezonu v kuse, což je jedna z jeho největších předností.
9. Štěpán Chaloupek (Slavia)
- Elo: 1514
- 23 let, stoper
- V Chance lize 2026/27: 11 zápasů, 622 minut, 2 góly, 1 asistence
Okolo jednoho z nejhodnotnějších hráčů ligy už v létě kroužili zájemci ze zahraničí, ale mladý stoper zůstává klíčovým mužem sestavy Slavie. Nejmladší člen elitní desítky žebříčku vyniká v řadě disciplín. V lize zachytí v průměru nejvíc přihrávek na 90 minut a mezi nejlepší se řadí i v počtu zisků míče, defenzivních soubojů, ale i přihrávek do útočné třetiny.
8. Denis Vavro (Plzeň)
- Elo: 1514
- 30 let,stoper
- V Chance lize 2026/27: 3 zápasy, 156 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Tohle jméno mezi nejlepšími v lize leckoho překvapí. Za Viktorii nastoupil jen do sedmi zápasů a zatím příliš neoslnil. Model Elo však pracuje s daty v delším časovém úseku a výrazně zohledňuje kvalitu soupeře. Vavro strávil předchozí dva roky v bundeslize, což se do žebříčku stále výrazně propisuje, i když momentálně každým týdnem klesá níž a níž.
7. Tomáš Holeš (Slavia)
- Elo: 1526
- 33 let, stoper
- V Chance lize 2026/27: 11 zápasů, 871 minut, 1 gól, 0 asistencí
Zkušený lídr a dlouholetá opora pořád nezpomaluje a patří k nejpodstatnějším článkům suveréna Chance ligy. Kromě zarputilosti vzadu pravý stoper výrazně pomáhá s posunem míče směrem dopředu. V celé soutěži má sešívaný kapitán v aktuálním ročníku s přehledem nejvíc progresivních přihrávek i přihrávek do útočné třetiny na 90 minut
6. Sampson Dweh (Plzeň)
- Elo: 1544
- 25 let, stoper
- V Chance lize 2026/27: 14 zápasů, 1260 minut, 2 góly, 1 asistence
V zadních řadách někdy působí jako časovaná bomba, nevyzařuje stoprocentní jistotu, přesto na něj Plzeň neochvějně spoléhá. Z trávníku prakticky nesleze, v této sezoně odehrál vůbec nejvíc minut ze všech hráčů ligy a jeho rychlost a síla v soubojích jsou na nejvyšší úrovni. Datově vyskakuje velmi vysoko také v počtu zachycených přihrávek a zisků míče.
5. Tomáš Chorý (Slavia)
- Elo: 1545
- 31 let, útočník
- V Chance lize 2026/27: 8 zápasů, 487 minut, 4 góly, 0 asistencí
V posledních týdnech pochopitelně padá dolů. Vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu a třetí červená karta ve dvanácti ligových zápasech definitivně ukončily jeho kapitolu ve Slavii. Vzhledem k předchozím výkonům na hřišti se však nejlepší střelec minulého ročníku stále drží na předních příčkách.
4. Mojmír Chytil (Slavia)
- Elo: 1552
- 27 let, útočník
- V Chance lize 2026/27: 12 zápasů, 701 minut, 6 gólů, 1 asistence
Nová útočná jednička v Edenu a dle tohoto modelu momentálně nejlepší forvard ligy. Mezi nejlepší se řadí v počtu gólů (6), očekávaných gólů (7,88) i střel (29). V překladu: Mojmír Chytil znamená nebezpečí před brankou soupeře. Ze všech hráčů Chance ligy má navíc nejvíc doteků ve vápně soupeře na 90 minut (6,96). Jako elitní devítka Slavie se zatím osvědčil.
3. Lukáš Provod (Slavia)
- Elo: 1553
- 30 let, ofenzivní záložník
- V Chance lize 2026/27: 12 zápasů, 661 minut, 1 gól, 1 asistence
Od začátku sezony stále nenašel optimální formu a dříve naprosto nepostradatelný článek červeno-bílé mašiny se trápí. Jeden gól a jedna asistence za téměř polovinu základní části je pro tahouna Slavie mizerná statistika. Přesto se v dlouhodobém žebříčku stále drží v elitní trojici, v minulých sezonách jednoznačně patřil mezi nejlepší v lize.
2. Jakub Markovič (Slavia)
- Elo: 1563
- 25 let, brankář
- V Chance lize 2026/27: 12 zápasů, 1080 minut, 6 vychytaných nul
Na pořádnou šanci musel dlouho čekat, ale od jara plní roli jedničky v sestavě českého mistra a postupně stoupá. V tuto chvíli se jediný brankář první desítky vyhoupl až na druhé místo pořadí. Nikdo v této sezoně nevychytal víc ligových nul než on (6) a z gólmanů s minimálně pěti odchytanými zápasy nikdo nedostal méně branek (7).
1. Michal Sadílek (Slavia)
- Elo: 1588
- 27 let, střední záložník
- V Chance lize 2026/27: 13 zápasů, 1065 minut, 1 gól, 6 asistencí
Král aktuálního žebříčku asi příliš nepřekvapí. Nejvytěžovanější hráč nejlepšího týmu ligy s mnoha výbornými výkony v Lize mistrů i reprezentaci se dostal na kariérní maximum a jeho Elo vyletělo na 1588. Střední záložník se skvělým pohybem navíc přidává ofenzivní čísla. Se šesti asistencemi kraluje ligovým nahrávačům a vyniká i v klíčových přihrávkách.
Počet hráčů v top 50 žebříčku podle klubů
- 13 Slavia
- 11 Plzeň
- 10 Sparta
- 4 Hradec Králové
- 4 Jablonec
- 3 Liberec
- 2 Mladá Boleslav
- 1 Pardubice
- 1 Zbrojovka
- 1 Bohemians
Jaká data sleduje model podle pozic
- Brankáři: zákroky, úspěšnost zákroků, inkasované góly, zápasy s čistým kontem, přihrávky, úspěšnost přihrávek, vyhrané souboje, způsobené fauly, průměrná zápasová známka.
- Stopeři: úspěšné obranné zákroky, zachycené přihrávky, zablokované střely, vyhrané souboje, úspěšnost v soubojích, obehrání protihráčem, fauly, přihrávky, úspěšnost přihrávek, góly.
- Krajní obránci: úspěšné obranné zákroky, zachycené přihrávky, úspěšnost v soubojích, obehrání protihráčem, úspěšné driblinky, klíčové přihrávky, asistence, vybojované fauly, přihrávky, úspěšnost přihrávek.
- Střední záložníci: přihrávky, úspěšnost přihrávek, klíčové přihrávky, asistence, góly, úspěšné obranné zákroky, zachycené přihrávky, úspěšnost v soubojích, úspěšné driblinky, vybojované fauly.
- Ofenzivní záložníci: góly, asistence, klíčové přihrávky, střely, přesnost střel, úspěšné driblinky, úspěšnost driblinků, vybojované fauly, přihrávky, úspěšnost přihrávek.
- Křídla: góly, asistence, klíčové přihrávky, střely, úspěšné driblinky, úspěšnost driblinků, vybojované fauly, úspěšnost v soubojích, vystavení do ofsajdu, úspěšnost přihrávek.
- Útočníci: góly, střely, přesnost střel, úspěšnost proměňování šancí, asistence, klíčové přihrávky, vyhrané souboje, úspěšnost v soubojích, vybojované fauly, vystavení do ofsajdu.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|96%
|0%
100%
Sparta Praha
|3%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
77%
20%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
54%
38%
8%
Jablonec
|0%
|0%
47%
42%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
49%
26%
Teplice
|0%
|0%
25%
49%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
20%
48%
32%
Baník Ostrava
|0%
|1%
31%
62%
Pardubice
|0%
|1%
32%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
29%
66%
Slovácko
|0%
|14%
97%
Artis Brno
|0%
|18%
98%
Zlín
|0%
|66%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu