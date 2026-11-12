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Rosický vysvětlil, proč Priske zůstane. Tým teď nemá mentální sílu, říká

Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci SpartyZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický s Brianem Priskem hovoří na předsezonní tiskovce
Brian Priske během utkání proti Bohemians
Brian Priske během utkání proti Bohemians
Odvolá Sparta Briana Priskeho?
Brian Priske
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Chance Liga
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Fotbalová Sparta se dostala do výsledkové krize a její fanoušci v kotli po posledním ligovém zápase v Plzni (1:1) volali po konci dánského kouče Briana Priskeho. „Trenéra momentálně měnit nebudeme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický na setkání s fanoušky v Žatci. Klub některé odpovědi zveřejnil na webových stránkách.

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Jediná výhra z posledních osmi soutěžních zápasů se pochopitelně projevila na atmosféře kolem letenského klubu. „Absolutně rozumím frustraci a nespokojenosti fanoušků. Sparta je o vítězstvích a ta vám teď nejsme schopni doručit,“ líčil Rosický.

Členové fanklubu v Žatci se napřímo zeptali, jestli je ve hře změna hlavního kouče. „Takhle zásadní rozhodnutí nemůžete dělat pod tlakem emocí. Musíte se snažit zachovat co nejchladnější hlavu a postupovat systematicky. I pro nás je to v téhle situaci těžké, protože emoce cloumají s námi se všemi, s každým sparťanem,“ odpověděl Rosický.

Sparta je o výsledcích, ale...

Priskeho pozice se řešila v této sezoně poprvé po prohře v Hradci Králové na začátku září. Sportovní úsek udělal jiné změny v realizačním týmu, když skončili vedoucí fyzické přípravy Ian Coll a asistent Jack Wilson. Nyní se spekulovalo o dalším kole diskuzí.

„Pokusím se vysvětlit, proč ke změně v tuto chvíli nedojde,“ začal Rosický. „Sparta je o výsledcích, ale vždycky se musíte dívat i na to, co se děje na hřišti. To, co obvykle vede k výměně trenéra, je chaos na hřišti. Tým nemá strukturu, hráči nebojují, nevytváří si šance. Tohle se nám ale vůbec neděje. Tým má strukturu, identitu a vytváří si příležitosti. V posledních sedmi ligových zápasech jsme dostali jen dva góly. To všechno musíte dávat na misky vah,“ vysvětlil.

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Chybí mentální síla

Přesto Sparta ztrácí v ligové tabulce po čtrnácti kolech deset bodů na vedoucí Slavii, vypadla v osmifinále MOL Cupu s Baníkem (0:2) a v hlavní fázi Evropské ligy má k postupu do další fáze docela daleko. Ze čtyř utkání posbírala čtyři body.

„Moc dobře si uvědomuju, že to momentálně není vítězný tým. Nemá teď tu mentální sílu, aby zvládl zásadní momenty, kdy se rozhoduje o výhře a prohře. V poháru jsme schopni dostat gól ve čtyřicáté vteřině, jinde ztratíme body v poslední minutě a teď v Plzni jsme inkasovali z rohu. To jsou ty klíčové momenty a to se musí zlepšit,“ dodal Rosický.

Další utkání čeká sparťany příští neděli na domácím hřišti proti Liberci.

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
96%Skupina o titul
4%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 12. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia14104036:834
2Liberec1382316:826
3Ml. Boleslav1474322:1525
4Sparta1473426:1424
5Olomouc1473422:2024
6Teplice1463522:2221
7Jablonec1463516:1821
8Plzeň1455429:2220
9Bohemians1455415:1520
10Zbrojovka1462617:2220
11Hr. Králové1453617:1818
12Pardubice1452719:2017
13Baník1342710:2314
14Artis1424815:2810
15Slovácko1424813:2610
16Zlín14031111:273
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