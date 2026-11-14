Další nečekaný tah Hradce: nový ředitel? Bývalý komentátor s minulostí ve Spartě
Přestavba klubu s nejnovějším stadionem v lize nekončí. Majitelé kolem hlavní postavy Ondřeje Tomka přivedou do vrcholného managementu zajímavé jméno. Na post generálního ředitele definitivně míří Jakub Otava, který část kariéry spojil s pražskou Spartou. Jde o další nečekaný tah po dosazení Davida Baldy na židli sportovního ředitele.
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Už se několikrát sešli s Ondřejem Tomkem, miliardář měl dotazy, které se protáhly až na tři hodiny. Jakub Otava absolvoval také videohovor s dalšími akcionáři, tedy developerem Pavlem Rejchrtem a bývalým reprezentantem i hráčem Hradce, dnes podnikatelem Ivo Ulichem.
Jednání rozhodně nešla ze dne na den…