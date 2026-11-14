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Další nečekaný tah Hradce: nový ředitel? Bývalý komentátor s minulostí ve Spartě

Jakub Otava míří do Hradce Králové
Jakub Otava míří do Hradce KrálovéZdroj: Koláž iSport.cz
Jakub Otava míří do Hradce Králové
Slavící hráči Jablonce
Jakub Otava míří do Hradce Králové
Tom Slončík
Jakub Otava míří do Hradce Králové
Hradec Králové v pohárovém duelu na hřišti Prostějova
Jakub Otava míří do Hradce Králové
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Jiří Fejgl
Jiří Fejgl
Chance Liga
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Přestavba klubu s nejnovějším stadionem v lize nekončí. Majitelé kolem hlavní postavy Ondřeje Tomka přivedou do vrcholného managementu zajímavé jméno. Na post generálního ředitele definitivně míří Jakub Otava, který část kariéry spojil s pražskou Spartou. Jde o další nečekaný tah po dosazení Davida Baldy na židli sportovního ředitele.

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Už se několikrát sešli s Ondřejem Tomkem, miliardář měl dotazy, které se protáhly až na tři hodiny. Jakub Otava absolvoval také videohovor s dalšími akcionáři, tedy developerem Pavlem Rejchrtem a bývalým reprezentantem i hráčem Hradce, dnes podnikatelem Ivo Ulichem.

Jednání rozhodně nešla ze dne na den…

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