Chorý ukazuje prostředníček na fotografii bývalého parťáka. Přišla velká kritika
Tomáš Chorý má aktuálně kvůli disciplinárnímu trestu a vyřazení z kádru Slavie dlouhé fotbalové volno, přesto se fanouškům během reprezentační pauzy pozoruhodným způsobem připomněl. Jeho bývalý spoluhráč z Plzně Jan Kopic zveřejnil na instagramu fotografii, na které Chorý ukazuje prostředníček stejným způsobem, jako když kvůli němu po vyloučení odcházel ze hřiště v zápase proti Hradci Králové. Mezi fanoušky ovšem tenhle vtípek moc pochopení nenašel…
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„Škrábe se?“ ptá se Kopic v anketě u fotky Chorého s hashtagem „free Choras“. Vytáhlý útočník naposledy nastoupil 17. října, v 55. minutě duelu s Hradcem (0:0) mu sudí Jan Všetečka ukázal červenou kartu. „Zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu,“ napsal pak do zápisu o utkání.
Chorého další zkrat naštval ve Slavii i ty, kteří se ho předtím zastávali, a brzy přišel trest v podobě pokuty a hlavně vyřazení z kádru. Od disciplinární komise navíc dostal stopku na šest zápasů.
Velká kritika na sítích
Nad jeho fotbalovou budoucností tak aktuálně visí otazník, v zimním přestupovém okně bude půl roku před vypršením smlouvy ve Slavii chtít najít nový klub.
Teď na sebe každopádně znovu upozornil, byť ne zrovna v nejlepším světle. V Kopicově příspěvku ukazuje prostředníček podobným způsobem, jako když opouštěl trávník ve zmíněném zápase s Hradcem. „Aspoň víme, že sebereflexe nenastala,“ zní jeden z nejlajkovanějších příspěvků na síti X, kde je podobné kritiky celá řada.
Kopic s Chorým dlouhé roky působil v Plzni, společně oslavili dva tituly a zahráli si i Ligu mistrů. Šestatřicetiletý křídelník aktuálně ve Viktorii plní roli mentora v třetiligovém béčku, na podzim ve čtrnácti utkáních vstřelil osm gólů.
Tomáš Chorý byl vyloučen, ukázal prostředníček směrem k sudímu Všetečkovi • Pavel Mazáč (Sport)