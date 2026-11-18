Baník se přiblížil novým Bazalům. Radní schválili smlouvu na projekt, cena až pět miliard
- Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového fotbalového stadionu Bazaly za zhruba 273 milionů korun.
Dokumentaci připraví vítězné barcelonské studio L35 Arquitectos a součástí zakázky jsou i studie řízení davu nebo test ve větrném tunelu.
Odhadovaná cena celého projektu se oproti původním předpokladům zdvojnásobila na pět miliard korun a stavební povolení chce město do dvou let.
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Ostravští radní dnes schválili smlouvu na vytvoření projektové dokumentace pro nový fotbalový stadion Bazaly. Stavební povolení chce mít město do dvou let. Projektová dokumentace by měla stát zhruba 273 milionů korun.
Pro město ji připraví studio L35 Arquitectos z Barcelony, které zvítězilo v architektonické soutěži. Spolupracovat při tvorbě dokumentace ale bude s několika firmami z Evropy i USA. Novinářům to dnes řekli primátor Richard Vereš (ANO) a jeho náměstek Lukáš Semerák (Ostravak). Město odhaduje, že celý projekt bude stát okolo pěti miliard. Podle primátora by město bylo schopné uhradit polovinu nákladů.
Dvojnásobná cena oproti předpokladu
„Smlouva je v principu strukturována na více částí. Je to základní projekce, ale i věci, které jsme si objednali a nemohly být předmětem architektonické soutěže. Tam největší položku tvoří interiéry s nábytkem, ale například i studie řízení davu na stadionu i před stadionem nebo studie klimatického komfortu či test ve větrném tunelu,“ uvedl Semerák.
Město původně předpokládalo, že stavba stadionu bude stát zhruba 2,5 miliardy. Podle Vereše ale šlo jen o samotnou stavbu, cenu celého projektu v současné době odhaduje na dvojnásobek. Vzrostla i cena projekčních prací. Město by stadion ale chtělo stavět ve spolupráci s externími partnery.
Semerák uvedl, že v následujících 15 týdnech se budou dodělávat různé průzkumy a následně se začne projektovat. Jakmile bude projekt dokončen, nastane povolovací fáze.
„Teď jsme schválili projektovou dokumentaci. Víme, že do dvou let bude i se stavebním povolením hotová. Naším úkolem teď bude zajistit financování stavby. Musíme začít jednat se státem, hledat modely financování. Musíme zjistit, zda na to budou nějaké externí zdroje a zamyslet se nad tím, zda do stavby nezapojíme soukromý sektor,“ řekl Vereš. Domnívá se, že město by bylo schopno uhradit zhruba polovinu nákladů. Stavbu by podle primátora chtělo zahájit ještě v tomto volebním období.
Stadion pro přibližně 20 tisíc lidí
Stadion je určen přibližně pro 20.000 sedících diváků. Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15. Nový stadion, který umožní konání mezinárodních utkání včetně reprezentačních, by měl být certifikován podle standardu BREEAM (udržitelnosti budov). Součástí bude muzeum fotbalového klubu i další služby, restaurace či fanshopy. Otevřen má být i mimo fotbalové zápasy. Španělské architektonické studio L35 Arquitectos má zkušenost například z přestavby stadionu Santiago Bernabéu, který je domovem Realu Madrid.
Bazaly byly tradičním působištěm Baníku a nový stadion má umožnit návrat na místo, s nímž byl fotbalový klub historicky spjat. Fotbalisté se museli přesunout na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, protože původní už nevyhovoval stanoveným podmínkám. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí město opakovaně označilo za poměrně problematické a kapacitně neudržitelné.