Jak šel čas s Bazaly: skandální první zápas, návštěvy kolem 30 tisíc, málem přišel krach
- Ostravští radní schválili smlouvu na vytvoření projektové dokumentace pro nový stadion na Bazalech.
- Jde o další krok směrem k moderní aréně pro fotbalisty Baníku.
- Jak vypadala historie Bazalů?
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První zápas: skandální scény kvůli sudímu
Stadion Bazaly byl oficiálně otevřen 19. dubna 1959 ligovým zápasem s Ústím nad Labem. S týmem, který tehdy bojoval o záchranu, prohráli domácí 2:3 a fanoušci Baníku byli přesvědčeni, že výsledek ovlivnil rozhodčí. Toho se pořadatelům podařilo dostat z útrob stadionu ve zdraví jen s největšími obtížemi a rozzuřený dav pak cloumal autem, v němž sudího policisté odváželi.
Jaké byly nejvyšší návštěvy?
Na přelomu 70. a 80. let minulého století nebyly na Bazalech výjimkou ani třicetitisícové návštěvy, pak byla kapacita snížena. Stadion prodělal několik rekonstrukcí, například v roce 2003 za 30 milionů korun, v následujícím roce proběhla další rekonstrukce za zhruba 20 milionů korun, kterou si vynutila skutečnost, že Baník postoupil do Ligy mistrů.
Jak se snižovala kapacita
Bazaly patřily mezi několik fotbalových stadionů v Česku s kapacitou nad 10 tisíc diváků. V roce 2014 Fotbalová asociace České republiky nařídila mimo jiné kvůli výtržnostem při zápase s pražskou Spartou snížení kapacity Bazalů z původních 17372 na 8800 míst. Mezi požadavky bylo i úplné zavření pěti sektorů na nekryté části tribun, které kotle domácích i hostujících příznivců oddělují od středového bloku hlediště. Fanoušci ostravského klubu sepsali proti tomuto rozhodnutí petici, kterou podepsalo téměř 7000 lidí. Kapacita byla poté snížena na 10 039 diváků.
Čtyři tituly na Bazalech
Fotbalisté Baníku na stadionu ve Slezské Ostravě vybojovali čtyřikrát mistrovský titul v letech 1976, 1980, 1981 a 2004. Na stadionu také odehrála několik zápasů česká fotbalová reprezentace.
Změna majitele: město odvrátilo krach
Bazaly jsou od roku 2013 majetkem města Ostravy. O nákupu areálu rozhodovalo tehdejší vedení města v čele s primátorem Petrem Kajnarem (ČSSD, nyní SOCDEM). Město celý areál odkoupilo za zhruba 115 milionů korun a klub tím zachránilo před bankrotem. Nákup Bazalů měl řadu kritiků a na zastupitelstvu se ho podařilo prosadit až při opakovaném hlasování.
Zatím poslední ligový zápas
Poslední prvoligový zápas na Bazalech se hrál v květnu 2015, Baník hostil Duklu Praha. Pak se klub přestěhoval na rekonstruovaný Městský stadion do Vítkovic, který má kapacitu 15 000 diváků. Fungování fotbalistů a atletů ve společném zázemí je ale podle vedení města problematické, kapacitně neudržitelné a výhledově se navíc počítá s dalším rozvojem atletiky na stadionu.