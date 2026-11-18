Ticho na Letné?! Část fanoušků Sparty vyhlásila protest: Stav áčka je žalostný
Místo sváteční atmosféry hrozí ticho. Fotbalová Sparta odehraje v neděli ligové utkání proti Liberci, ve kterém oslaví 133 let od svého vzniku. Jenže část fanoušků vyhlásila právě na výroční zápas jednorázový protest. Hráče plánuje aktivně podporovat až po dvanácté minutě. Důvodem je nespokojenost s aktuální situací letenského klubu.
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„Vyjadřujeme nespokojenost se sportovní kondicí a dlouhodobou sportovní výkonností i směřováním milované Sparty. Ta je definována vítězstvími a tituly. Za posledních dvanáct let máme dva. Současný stav nejen A týmu je žalostný a nám není jedno,“ zdůvodňují zástupci fanouškovské skupiny Sparta Forever na Instagramu. Připojili se k tomu také Ultras Sparta.
Dvanáct minut bez fandění
Na konci příspěvku stojí: „Pokud se s myšlenkou ztotožňujete, šiřte ji dále, ať se o akci dozví všichni sparťani.“ Dá se však těžko odhadovat, jak se protest skutečně projeví na atmosféře během utkání proti Slovanu.
„Věříme, že pro úspěšnou budoucnost klubu můžeme oželet dvanáct minut fandění. Věříme, že fanoušci mají a měli by vyjádřit slušnou formou nespokojenost. Jsou to právě fanoušci, kteří celý život drží, hlídají a předávají odkaz Železné Sparty,“ poznamenávají.
Sparta momentálně směřuje k další sezoně bez zisku trofeje. V této ligové sezoně se po čtrnácti odehraných kolech nachází na čtvrtém místě se ztrátou deseti bodů na vedoucí Slavii. V domácím poháru vypadla už v osmifinále s ostravským Baníkem a v Evropské lize je aktuálně mimo postupové pozice.
Změna trenéra není na pořadu dne
Kotel letenských fanoušků skandoval už po posledním zápase v Plzni (1:1): „Priske ven!“ Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, promluvil o pozici dánského kouče nedávno na setkání s fanklubem v Žatci. „Trenéra momentálně měnit nebudeme,“ řekl.
Následně vysvětlil důvody. „Sparta je o výsledcích, ale vždycky se musíte dívat i na to, co se děje na hřišti. To, co obvykle vede k výměně trenéra, je chaos na hřišti. Tým nemá strukturu, hráči nebojují, nevytváří si šance. Tohle se nám ale vůbec neděje. Tým má strukturu, identitu a vytváří si příležitosti. V posledních sedmi ligových zápasech jsme dostali jen dva góly. To všechno musíte dávat na misky vah,“ zdůraznil Rosický.
Letenští po reprezentační pauze odehrají zápasy proti Liberci, Alkmaaru, Zlínu, Mladé Boleslavi, Salcburku a Teplicím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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