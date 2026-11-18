SPARTAFEST propojí sportovní legendy a hudební hvězdy. Druhý ročník očekává až 12 tisíc návštěvníků
Sportovní legendy, hudební hvězdy a společný cíl přivést děti k pohybu. Tisková konference sportovně-hudebního festivalu SPARTAFEST představila plány na druhý ročník, který se uskuteční 18. a 19. června 2027 v Praze. Organizátoři připravují opět třináct sportovních zón, bohatý program a koncerty napříč hudebními žánry. Po premiérovém ročníku s více než 7 600 návštěvníky počítají s návštěvností až 12 tisíc lidí.
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Na tiskové konferenci se potkaly osobnosti několika sportovních disciplín. Dorazili fotbalisté Jan Koller a Jiří Novotný, hokejista Petr Ton, atlet Tomáš Staněk a florbalista Milan Garčar. Hudební scénu zastoupili Grey256, frontman Lake Malawi Albert Černý a zpěvák Pavel Callta. Setkáním provázela Lejdy Sparta Monika Doležalová.
Úvodní slovo patřilo CEO festivalu Clarku Steelovi, který připomněl výsledky prvního ročníku a představil ambice pro rok 2027.
„První ročník nám ukázal, jak velkou sílu má spojení sportu, hudby a společných zážitků. Přivítali jsme více než 7 600 návštěvníků, 59 legend Sparty a nabídli 13 sportovních zón i 12 hudebních vystoupení. Do druhého ročníku vstupujeme s velkým očekáváním a počítáme s návštěvností až 12 tisíc lidí. Partnery festivalu jsou fotbalový klub AC Sparta Praha a hokejový klub HC Sparta Praha. Společně můžeme dětem přiblížit sport a nabídnout jim zážitky, které je nadchnou pro pohyb. Připravujeme pestrý program ve třinácti sportovních zónách, aby si každý mohl vyzkoušet něco nového,“ uvedl Clark Steele, CEO festivalu SPARTAFEST.
Třináct sportů a příležitost objevit ten svůj
Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet různé disciplíny, poznat jejich pravidla a pod vedením trenérů zjistit, který sport je nejvíce baví. Ve sportovních zónách budou zastoupeny fotbal, hokej, stolní tenis, basketbal, florbal, cyklistika, atletika, judo, tenis, ragby, kanoistika, parahokej a vodní pólo. Fotbalová zóna vzniká ve spolupráci s AC Sparta Praha v rámci programu Sparta dětem. Součástí připravovaného programu jsou také exhibice, turnaje a setkání se sparťanskými legendami. www.spartafest.cz
Právě možnost objevovat různé sporty oceňuje také bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller, který se zapojil už do premiérového ročníku.
„Jsem rád, že se mohu zúčastnit druhého ročníku a podpořit sportovního ducha především u mladé generace. Oceňuji množství sportovních zón, ve kterých si malí i velcí mohou zasportovat, něco nového se dozvědět a přitom si poslechnout kvalitní hudbu. Sám se věnuji padelu a rád zkouším i další sporty. Na SPARTAFESTU je skvělé právě to, že člověk může na jednom místě objevit něco, k čemu by se jinak třeba nedostal,“ řekl Jan Koller.
Legendy na dosah a setkání s fanoušky
Festival nabídne také příležitost potkat sportovní osobnosti mimo tribuny a televizní obrazovky. Prostor pro osobní setkání, společné fotografie a podpisy patřil k zážitkům, které na prvním ročníku ocenil i Jiří Novotný, držitel čtrnácti mistrovských titulů se Spartou.
„Rád vzpomínám na svůj první titul, který jsem získal v sedmnácti letech, ale vážím si všech, kterých jsme se Spartou dosáhli. Po každém následovaly oslavy s fanoušky a spoluhráči a ta atmosféra byla nepopsatelná. Sparťanští fanoušci jsou nároční, ale obdivuji, jakou atmosféru dokážou vytvořit a jak umějí hráče podpořit. Právě pro ně se fotbal hraje,“ zavzpomínal Jiří Novotný.
„Na prvním SPARTAFESTU jsem byl a na druhý se těším. Opravdu mě nadchlo propojení různých sportů a setkávání s fanoušky v podpisové zóně. Je příjemné mít čas se s nimi zastavit, popovídat si a sdílet společné vzpomínky,“ dodal.
Pavel Callta přijede poprvé, Albert Černý plánuje rodinný výlet
Výraznou součástí druhého ročníku bude hudební program. Mezi dosud oznámené interprety patří Michal Hrůza, Anna K., Rohony, Grey256, Dorian, Lboy, Pavel Callta, Lake Malawi a McKenny. Program propojí pop, rock, indie pop i rap a nabídne koncerty pro různé generace posluchačů. Další jména a podrobný harmonogram budou organizátoři zveřejňovat postupně spartafest.cz
Pro Pavla Calltu bude vystoupení na SPARTAFESTU premiérou. Blízko má přitom k oběma hlavním pilířům festivalu.
„Jsem nadšený sportovec a letos mám za sebou i svůj první maraton, což pro mě byla velká osobní meta. Na SPARTAFESTU zahraji poprvé a s kapelou se na to moc těšíme. Spojení sportu a hudby mi přijde výjimečné. Festival přivádí na jedno místo jejich příznivce napříč generacemi a vytváří příležitost, aby si společný zážitek užily děti, rodiče i prarodiče. To mu podle mě dává další rozměr,“ uvedl Pavel Callta.
Frontman Lake Malawi Albert Černý chce vedle koncertu zažít festival také jako návštěvník se svými nejbližšími.
„Na festival plánuji dorazit i s rodinou, s manželkou Bárou a naší dcerou, která se narodila před měsícem. Těším se, že si společně užijeme i atmosféru mimo pódium. S Lake Malawi zahrajeme v plné šestičlenné sestavě i s vokaliskou, takže doufám, že si získáme i ty fanoušky Sparty, kteří nás třeba uslyší poprvé,“ řekl Albert Černý.
Společný zážitek pro všechny generace
SPARTAFEST staví na radosti z pohybu, hudby a společně stráveného času. Dětem chce nabídnout možnost poznat sport prostřednictvím vlastní zkušenosti. První povedený pokus, povzbuzení trenéra nebo setkání se sportovním vzorem se mohou stát impulzem, díky kterému si najdou cestu k pravidelnému pohybu.
Dvoudenní festival je určen rodinám s dětmi, všem generacím i fanouškům sportu, hudby a zábavy. Sportovní aktivity a koncerty doplní fanouškovský program, prostor pro setkávání a pestrá nabídka jídla a pití. www.spartafest.cz
Druhý ročník SPARTAFESTU se uskuteční 18. a 19. června 2027 v Praze. Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.spartafest.cz.