Ve Švýcarsku zjistili, v čem je Sparta nejodvážnější. Náskok před evropskými giganty
Výsledky rozhodně nejsou růžové. Fotbalisté Sparty z posledních osmi soutěžních utkání vyhráli jen jednou, klesli na 4. místo Chance Ligy, vypadli z domácího poháru a v Evropské lize si také nevedou nejlépe. Vedení ovšem dál věří trenérovi Brianu Priskemu a jeho stylu. Oporu nachází Tomáš Rosický i v pokročilých statistikách. Jedna z nich řadí Spartu dokonce na první místo v Evropě před Manchester City.
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Žádný tým se nevrhá do kličky tak často jako právě Priskeho soubor. Ve statistice driblinků na 90 minut je Sparta s náskokem na prvním místě napříč Evropou.
Data pocházejí od CIES Football Observatory – přední švýcarské výzkumné skupiny zaměřené na fotbalovou statistiku. „Nejodvážnější týmy v top 31 evropských ligách,“ hlásí popisek příspěvku datové instituce na sociální síti X.
Lepší než City nebo Barcelona
Až za první Spartou, jejíž hráči se v průměru pokusí obejít soupeře osmnáctkrát za zápas, se perou Manchester City (16) a RB Lipsko (15,6). Osmá příčka pak patří Barceloně (13,5) s kouzelníkem Laminem Yamalem.
Český klub se v tomto ohledu opírá především o rychlostní křídla. Podle statistik společnosti Wyscout má Sparta hned pět zástupců mezi nejaktivnějšími dribléry v Chance Lize. Do elitní třicítky se dostali Adam Karabec (2,7), Ebrima Singhateh (4,3), Josimar Alcócer (6,09), John Mercado (7,41) a Matěj Jurásek (8,27).
Vysoko ve statistikách fotbalové observatoře CIES vyletěli Letenští také v měření intenzity bránění. Při hře bez míče naběhají hráči Sparty v rychlosti nad 20 kilometrů za hodinu 13,26 procenta celkové vzdálenosti. V tomto ohledu je v top 49 světových ligách lepší pouze Barcelona (13,99 %).
Statistiky se nepromítají do výsledků
Právě na podobných ukazatelích může vedení klubu stavět důvěru v současný realizační tým. „Sparta je o výsledcích, ale vždycky se musíte dívat i na to, co se děje na hřišti. To, co obvykle vede k výměně trenéra, je chaos na hřišti. Tým nemá strukturu, hráči nebojují, nevytváří si šance. Tohle se nám ale vůbec neděje. Tým má strukturu, identitu a vytváří si příležitosti. V posledních sedmi ligových zápasech jsme dostali jen dva góly. To všechno musíte dávat na misky vah,“ vysvětloval nedávno uvažování klubu sportovní ředitel Tomáš Rosický na setkání s fanoušky v Žatci.
Brian Priske a jeho realizační tým nyní musí pracovat na tom, aby se podobné statistiky promítly také do výsledků.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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