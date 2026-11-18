Zadlužený Skuhravý: Konec bez lítosti. Co vlastně dělal slavný „Bomber“ ve Slovácku?
Zmizel potichu a nikdo po něm v Uherském Hradišti nepláče. Zadlužený internacionál Tomáš Skuhravý (61), druhý nejlepší střelec MS 1990 a někdejší ofenzivní hvězda světového formátu, skončil ve Slovácku. Oficiálně v něm vykonával funkci sportovního manažera, pak poradce a krátce byl členem představenstva. Reálně však neměl na chod klubu žádný vliv. A poté, co podnikatel Pavel Buráň prodal svých 25% akcií, nebyl důvod prodlužovat spolupráci se Skuhravým.
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Byla otázka času, kdy si Tomáš Skuhravý sbalí svých pár věcí a opustí Slovácko. Během svého funkcionářského angažmá, jehož význam asi nikdo nechápal, bydlel zdarma v hotelu Fabrika, vlastněném Pavlem Buráněm, jedním z vlastníků klubu. Ten mu poskytl i vůz ze své firmy Auto UH. Jakmile kontroverzní byznysmen opustil akcionářskou strukturu, nezbyl ani jeden důvod, proč by měl ve strukturách prvoligové organizace fungovat Skuhravý.
Manažer bez pravomocí
Do klubu přišel bývalý skvělý útočník před rokem a půl právě na přání Buráně. „Nikdo nerozumí tomu, proč ho sem přivedl,“ sdělil náš zdroj, jenž má blízko k vedení 1. FC. Jednašedesátiletý Skuhravý měl mít na povel sportovní stránku, rozhodovat o podobě kádru s Veličem Šumulikoskim. Jenže ve skutečnosti měl pravomoci velmi osekané. Byť prý aktivně docházel na tréninky a zápasy s cigaretou v ruce emotivně sledoval z tribuny, jeho práce neměla valný efekt.
Po letním nástupu Michala Kadlece do manažerské pozice ztratila kooperace s někdejším kanonýrem Janova či české reprezentace význam úplně. Přestupy a další náležitosti kolem seniorského áčka řešili a řeší právě Kadlec se Šumulikoskim. Předtím stavěl tým jeho bratranec a trenér Roman Skuhravý, s nímž měl chladný vztah. Komunikovali prý minimálně. „S mým příchodem do Slovácka neměl nic společného,“ uvedl kouč v rozhovoru pro deník Sport.
Tichý odchod
Dá se říct, že Skuhravý byl v managementu navíc a Buráňův konec znamenal i jeho odchod. „Bylo jasné, že tu dál nebude. Vlastně ani nevíme, kdy přesně zmizel,“ přiznal jeden ze zaměstnanců.
V klubu nezanechal žádnou viditelnou stopu. Podle smlouvy vydělával 29 tisíc měsíčně, odhaduje se, že mu peníze vyplácel ze svého právě Buráň. Toho pak krátce zastupoval v představenstvu.
Milionové dluhy a osobní bankrot
Skuhravý vydělal během úspěšné kariéry hromadu peněz, všechny však kvůli nerozumným investicím a fanfaronskému životnímu stylu rozfofroval. V totální nouzi pak letos v květnu požádal soud o osobní bankrot. Ten mu vyhověl. Podle dostupných informací dluží čtyřem subjektům zhruba devět milionů korun a dlouhodobě není schopen tuto částku splácet.
Po ztrátě „teplého“ místečka ve Slovácku je na tom slavný „Bomber“ ještě hůř.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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