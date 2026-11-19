Sparta výroční zápasy neumí. Sigma poprvé s Monroyem, co Baník bez Kubaly?
Česká liga se vrací a s ní i Footcast Preview. Veškeré novinky, které se udály za poslední dobu a navíc výhled na 15. kolo předali divákům a posluchačům v aktuální epizodě Jakub Podaný, David Sobišek a komentátor Oneplay Sport Adam Hála. Kromě české nejvyšší fotbalové soutěže se řešila také česká reprezentace nebo další zápas Jiřího Procházky v UFC.
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Zápas kola: AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec
Pro Spartu je to výroční utkání a že by v nich byla přesvědčivá, se říct nedá. Na své narozeniny, které klub pojal v novodobé historii pompézněji, mají sparťané bilanci 4-3-2. Sparta v této sezoně poztrácela hodně bodů a do konce podzimu potřebuje pořádně zabrat.
Brian Priske dostal od Tomáše Rosického klid na práci, protože ho potvrdil v jeho roli. Slovan přijede na Letnou se svým nepříjemným fotbalem, přímočarým, účelným a plným rychlosti, dynamiky i sprintů. Ve šlágru kola by mohly padat branky!
Hráč ke sledování: Arouna Ouattara (FK Pardubice)
Teprve devatenáctiletý střední záložník o sobě dal pořádně vědět proti Teplicím. Poprvé nastoupil v základní sestavě a hned dal dvě branky. Dle slov sportovního ředitele Pardubic Jiřího Bílka se na něj vyptávají další kluby a Ouattara může pozlobit i Zbrojovku.
Brňané se trápí a dostávají do krize. Inkasují hodně branek a mládežnický reprezentant Burkiny Faso může být na hřišti rozdílovým hráčem.
V rámci 15. kola české ligy nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 23.00, abyste se na víkendové duely lépe naladili.
|Zápas
|1
|0
|2
So 21. 11. 15:00
OlomoucSlavia
|14%
|21%
|65%
So 21. 11. 15:00
Ml. BoleslavZlín
|54%
|24%
|22%
So 21. 11. 15:00
BaníkTeplice
|40%
|28%
|33%
So 21. 11. 18:00
BohemiansPlzeň
|24%
|26%
|50%
Ne 22. 11. 13:00
PardubiceZbrojovka
|47%
|27%
|27%
Ne 22. 11. 15:00
SlováckoHr. Králové
|27%
|28%
|45%
Ne 22. 11. 18:00
SpartaLiberec
|54%
|26%
|21%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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