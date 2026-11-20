34 volných trenérů na trhu: mladí dravci i zkušené legendy. Proti komu jsou fanoušci?
Další reprezentační pauza je za námi, v tomto kalendářním roce poslední. A znovu se oproti minulosti na české profesionální scéně neudálo tolik změn na trenérských fotbalových lavičkách, vlastně jediným odvolaným se stal olomoucký Pavel Hapal. Evidentně jdou tuzemské kluby trendem důvěry ve své kouče pod smlouvami, už to není náhoda. Na druhou stranu se na trhu vzhledem ke stále se zvyšující konkurenci kupí volní experti. Server iSport přináší výběr trenérů na čekané, kteří nemají angažmá v nižších soutěžích a ani se z nich nestali funkcionáři v jiných rolích.
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Čerstvě bez práce
Ještě nedávno byli na kariérním vrcholu, teď si zvykají na režim bez tréninků a zápasů. Takový Martin Hyský (51) si musel v Edenu složitě prosadit svůj přesun do Plzně. Začátek vypadal krásně, vše se dařilo, vyhrálo se na půdě AS Řím, ale západočeská mise ve finále skončila zklamáním. Pokazily se vztahy a Viktoria nepřipomínala tradičně silný klub s nejvyššími ambicemi. Bude zajímavé sledovat, zda si v novém působišti bude chtít Hyský opět vzít s sebou svůj realizační tým.
Kdyby se Karviná kvůli průšvihu s ovlivňováním zápasů nezřítila do druhé ligy, Marek Jarolím (42) ji vede doteď a ve Slezsku se hraje minimálně Konferenční liga...
Takhle mu zbyla „jen“ trofej pro vítěze poháru a vzpomínky na skvěle fungující partu. Mohl být v Sigmě, ale nechtěl dělat asistenta Pavlu Hapalovi, a tak vyrazil do druholigové polské Arky Gdyně. Tam ho však od brzkého konce nezachránila ani strategická spolupráce se Slavií. Jeho jméno rezonovalo nedávno v Olomouci znovu, nicméně moravská značka se nakonec rozhodla pro povýšení Jaimeho Monroye.
Portugalský kouč na Andrově stadionu nahradí Pavla Hapala (57), jenž se doma na Hané nerozloučil v dobrém. Před Alešem Majerem se na něj dotazovala Mladá Boleslav, ta má teď vystaráno. Bývalý kouč Baníku či Sparty má parádní životopis včetně štace u slovenské reprezentace, je možné, že toho i se svými kontakty bude chtít využít k angažmá v zahraničí. Třeba někde v teple nebo v Polsku, kam jej před lety opět lákal Lubin.
Pouhých pár dní je bez šichty i Jaroslav Köstl (36), zástupce mladší trenérské školy působil v Ružomberku necelý rok. Předtím dělal servis Jindřichu Trpišovskému a Ivanu Haškovi, za nějž ve dvou vítězných utkáních dokonce zaskakoval coby hlavní kouč áčkové reprezentace. Že by šel někam do role asistenta, je už v tuto chvíli dosti nepravděpodobné.
Čerstvě volný je také Svatopluk Habanec (57), jehož v září v Opavě vystřídal Ondřej Smetana. Vzhledem k situaci, která v SFC panuje, však možná z tamního prostředí odešel v pravou chvíli... A ve čtvrtek se na trhu objevil i Pavel Horváth (51), třetiligový Most vedl přes dva roky.
Čekají v roce 2026
Asi se čekalo, že po dubnovém konci v Olomouci někdo po Tomáši Janotkovi (44) sáhne dřív. Se Sigmou udělal neuvěřitelný úspěch, s mladým mužstvem odchovanců vyhrál MOL Cup, v lize obsadil šestou příčku a pak postoupil až do osmifinále Konferenční ligy. V tuzemsku se mu však zatím nabídky nehrnou. Jednal s arménským Noahem Jerevan, řešil něco v nižší německé soutěži, ale zatím jezdí všude možně po středoevropských stadionech a čeká. Do března je pod smlouvou.
Právě s Janotkou by mohl v budoucnu spolupracovat Josef Dvorník (48), jenž pro iSport nedávno popisoval svůj rozchod s Baníkem. Preferuje sice pozici hlavního kouče, nicméně kooperaci s kamarádem nevyloučil. S bývalým trenérem ostravského áčka i béčka v létě jednalo Slovácko, několikrát se o něm spekulovalo i v souvislosti se štacemi na Slovensku.
Tam dřív pracoval David Holoubek (46), s Ružomberkem se mu dařilo. Nato s Mladou Boleslaví skončil pátý, přesto se vedení před odvetou o postup do Konferenční ligy s maďarským Paksi rozhodlo pro odvolání. Rok čekal, v Dukle je spolu s Pavlem Šustrem zapsaný u sestupu. Figuroval na listu v Táborsku, nakonec Radka Kronďáka nahradil Miloslav Brožek.
Holoubkovi dělal na Julisce asistenta Dominik Rodinger (39). Opustil třetiligovou Hostouň a šel si splnit sen v elitní soutěži, leč trval příliš krátce. Byl na stáži v rakouském Riedu a v zářijovém interview pro Ligu naruby nadhodil do éteru téma (ne)nutnosti trenérských licencí. Dřív měl o něj zájem druholigový Prostějov.
Ve druhé lize koučovali i David Jarolím (47) či Petr Papoušek (49), někdejší techničtí záložníci vedli Ústí nad Labem, Chrudim a Varnsdorf. Na tuto úroveň si ještě nesáhl Martin Sladký (34), jenž vedl třetiligovou rezervu Českých Budějovic. Měl nabídky z první i druhé ligy do pozice asistenta, nicméně v Dynamu zůstal s příslibem převzetí áčka. Po zvláštních čachrech v jihočeské organizaci se však zatím této šance nedočkal a je tak k mání.
Delší dobu volní
Čas letí, nezdá se to. Je to z různých důvodů už nějaká doba, co sorta těchto jmen někde trénovala. S postupujícím časem a zvyšující se konkurenci bude návrat do procesu samozřejmě komplikovanější.
Radoslav Látal (56) vedl naposledy Jablonec, naťukávačky ze Slovenska, Polska či Ostravy se zatím neproměnily v podpis smlouvy. Tu už rok nemají ani jeho vrstevníci Jozef Weber (55) nebo Michal Horňák (56).
O něco mladší Petr Ruman (50) je expertem deníku Sport a figuruje v odborné radě investiční společnosti Matěje Turka, majitele Dukly. Na čekané je i Jaroslav Hynek (51), Jiří Jarošík (49) či Marcel Lička (49). Poslední dva jmenovaní mají na trhu problém i kvůli jejich bývalým štacím v Rusku. Když se Ličkovo jméno v zimě řešilo v souvislosti s Baníkem, fanoušci byli silně proti.
Vrátí se ještě?
Jejich životopisy jsou nadupané, hezky se zabezpečili a důchodový věk už někteří taky mají na to, aby se nenervovali na lavičce, ale raději spíš užívali života. Na ty nejúspěšnější bez přehánění sedí slovo legenda. To však u některých neznamená, že kdyby přišla zajímavá nabídka, automaticky řeknou ne. Na dlouhodobý kontrakt a několikaletou dennodenní koncepční práci to již asi není, nicméně obrovské zkušenosti může chtít někdo využít třeba k „last minute“.
Co například Miroslav Koubek (75)? „Až skončí tato éra, tak se uzavře voda. Stoprocentně,“ prohlásil v jarním rozhovoru pro iSport tehdejší kouč reprezentace. Bude však chtít končit kariéru po zpackaném a únavném mistrovství světa takhle? Nikdy neříkej nikdy...
Ivana Haška (63) táhne srdce do Perského zálivu, nebo do Ďolíčku, to se ví. Rovněž Jaroslav Šilhavý (65) si předloni v Ománu vyzkoušel tuto exotickou část světa, stejně je na tom Karel Jarolím (70) s Františkem Strakou (68).
Ligový rekordman Petr Rada (68) sleduje „svou“ Duklu v druhé lize, moravské stadiony pravidelně objíždí i Bohumil Páník (69), jenž skončil v béčku Artisu. Naopak Pavla Vrbu (62) není po zvláštním krátkém angažmá v Líšni vidět, podobně je na tom Josef Csaplár (64).
Dušan Uhrin mladší (59) založil hráčskou agenturu a loví talenty, Jan Suchopárek (57) se věnuje vnoučatům, stejně to má Karel Krejčí (57). Zpátky v Německu je Tomáš Galásek (53), vlastní vinou zapříčiněná složitá pověst brzdí Martina Pulpita (59).