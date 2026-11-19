Problémy na hřišti i v pokladně: Sparta hlásí ztrátu přes 100 milionů. Odkud chybí peníze?
Fotbalová Sparta zakončila sezonu 2025/2026 se ztrátou 127 milionů korun.
Po dvou předchozích sezonách v zisku se dostala do červených čísel. Důvodem byla absence v Lize mistrů.
Výpadek příjmů z evropských pohárů z větší části kompenzovaly přestupy.
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Fotbalová Sparta neprožívá příznivé výsledkové období. Nyní oznámila, že po dvou plusových letech zaznamenala v sezoně 2025/26 také finanční ztrátu 127 milionů korun. Výsledky hospodaření předloží vedení klubu ke schválení prosincové valné hromadě.
Od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 skončili Letenští v plusu pětkrát, z toho dvakrát v předchozích dvou sezonách. V ročníku 2024/25 hráli Ligu mistrů, zatímco v minulé sezoně jen Konferenční ligu. To se projevilo na výrazně nižších příjmech od UEFA (meziročně o 407,7 milionu korun) i na tržbách ze vstupného (o 79 milionů korun).
Čupr: Neuspokojivý výsledek
„Ztráta 127 milionů korun je z mého pohledu neuspokojivý výsledek a totéž platí o sportovních výsledcích v uplynulé i aktuální sezoně. Výkon na hřišti se do hospodaření promítá přímo a v sezoně bez Ligy mistrů přestupy jen částečně nahradily nižší příjmy z UEFA. Dlouhodobým cílem klubu je hospodařit samostatně, bez nutnosti podpory akcionáře. Cesta k tomuto cíli vede výhradně přes sportovní úspěch, rozvoj hráčů, pozitivní transferové saldo a stabilní ostatní obchodní příjmy,“ uvedl František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty.
Bilance z transferů se oproti sezoně 2024/25 zlepšila o 383,5 milionu korun, klub tak za minulý ročník vydělal na přestupovém trhu 232,6 milionu korun. Nejvýrazněji se na tom podílel odchod obránce Martina Vitíka do Boloně za zhruba 11 milionů eur (asi 270 milionů korun).
Průměrná ligová návštěvnost vzrostla
Sparta rovněž zveřejnila statistiku domácích zápasů. Průměrná ligová návštěvnost na Letné meziročně vzrostla z 15 865 na 16 758 diváků, což je 91 procent kapacity stadionu. Počet 10 000 permanentek je vyčerpaný, na čekací listině je přes 34 tisíc zájemců.
Náklady na hráče a realizační týmy klesly o 13,6 milionu korun na 532,3 milionu. Provozní náklady zůstaly na podobné úrovni v hodnotě 473,4 milionu korun. Provoz stadionu stál 50,2 milionu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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