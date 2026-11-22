Průměrný plat? 150 tisíc. Šéf fotbalových Pardubic Zavřel o změně poměrů i rozpočtu
Jak funguje stavba rozpočtu? Narostly výrazně platy fotbalistů i přestupové sumy? Změnily se Pardubice po příchodu nového majitele a miliardáře Karla Pražáka v létě minulého roku? Na to odpovídal na konferenci Sport a Business pořádané týdeníkem E15 a webem iSport předseda představenstva klubu Vít Zavřel. Generálním partnerem akce byla loterijní společnost Allwyn, dalšími partnery byly banka ČSOB a pojišťovna D.A.S.
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O finanční štice
„Když jsme se my, bývalí akcionáři, bavili s panem Pražákem o prodeji akcií a on měl zájem, aby se stal majitelem FK Pardubice, řekli jsme si, že půjdeme pozvolnými kroky a cíle budeme mít postupné. Nějak jsme si je rozložili, čemuž odpovídají finance i rozpočet. V první lize se pohybujeme zhruba někde v prostředku.“
O nárazu v lize
„Byli jsme nadšenci, kteří to chtěli v Pardubicích pozvednout. A upřímně, byli jsme trošku naivní, i když ve druhé lize jsme byli devět let a jako postupující jsme nebyli žádné rychlokvašky. V první sezoně (2020/21) v lize jsme skončili na 7. místě a s malým rozpočtem, asi s nejmenším v soutěži. V té době jsme si mysleli, že když budeme dobře pracovat a dáme do toho plno energie, budeme umět držet krok s bohatšími kluby. Ale po první úspěšné sezoně se nám otevřely oči.“
O hledání partnera
„Věděli jsme, že ho musíme najít, netajili jsme se tím, ale narazili jsme na naše možnosti. Minulé léto jsem oslovil známého, který je v kontaktu s panem Pražákem. Dávalo mi to logiku, protože když jsem začal v šesti letech v Pardubicích, největší klub se jmenoval VCHZ, což je vlastně dnešní Synthesie. Měl jsem v hlavě zakořeněné, že to patří k fotbalu. A majitelem Synthesie se stal pan Pražák. Věděl jsem, že má zájem koupit Sigmu Olomouc, přesto jsem mu poslal vzkaz. On mi odpověděl, že už je pozdě, že je v jednáních s Olomoucí tak daleko, že už by nebylo slušné z toho vystoupit, ale že je škoda, že jsme si nevzpomněli dřív.“
O zlomu v jednání
„Bral jsem, že to nedopadne, s kolegou Láďou Novákem jsme oslovili další bohaté lidi, třeba Michala Strnada, který je z regionu. Byl jsem v terénu, jednal jsem s hráči, agenty a viděl jsem, že nám vlak ujíždí – že je otázka času, kdy spadneme, což má strašný dopad třeba i na mládež, kterou jsme pracně budovali. Za osmnáct let jsme udělali spoustu práce, bylo by škoda ji zahodit. Pak jsem si na iSportu přečetl článek, že pan Pražák ukončuje jednání se Sigmou. V duchu jsem si říkal: Tak to bych se mohl ozvat. Asi za dvě minuty mi volal náš společný známý a povídá: Hele, volal mi Karel, můžeš mi říct, jestli je to ještě z vaší strany aktuální? Měl by o Pardubice zájem.“
O rychlém jednání
„Rozjelo se to, jeli jsme s klukama do Prahy řešit osobně řadu věcí. A pan Pražák měl tři podmínky. Jedna z nich byla, že neprodám nikoho z kvalitních hráčů. Měli jsme nabídky na Lurvinka, na Sychru. Kluci za mnou chodili, tlačili na mě, ať jim umožním přestup - a já jim nemohl říct, proč to nemůžu udělat. Druhá podmínka byla uzavřít to do konce srpna, protože 12. září končilo přestupové okno a pan Pražák chtěl, abychom ještě stihli nějaké příchody. U třetí podmínky říkal: Já to koupím, ale chci, abyste mně z toho neutekli. Díky tomu, že zhruba půl roku jednal se Sigmou a tam měl důkladně rozpracovanou komplet ekonomiku klubu, od nás mu stačily jenom výsledné cifry, kolik stojí zapsaný spolek, kolik stojí mládež, kolik akciovka. Co stojí A-tým, provozní věci, co dostáváme v dotacích a v rodičovských příspěvcích… Takže se to opravdu povedlo za tři týdny.“
O nárůstu rozpočtu
„V poslední sezoně byl náš rozpočet bez mládeže 150 milionů, mládež měla 29 milionů. S panem Pražákem jsme vystoupali u akciovky ze 150 na 230 milionů, u mládeže, kam spadají i ženy, jsme šli z 29 na 35 milionů. Rád bych vysvětlil, co je v těch 80 milionech. Rozšířili jsme realizační týmy, vylepšili jsme infrastrukturu, vybavení posiloven, A tým najednou jede na tři soustředění v roce, ne na jedno. Ale je potřeba si uvědomit, že zhruba dvoutřetinová položka jsou nákupy hráčů, to znamená investice do fotbalistů, což jsou finance, které se v mnoha případech dají i vrátit.“
O investicích do hráčů
„Díky panu Pražákovi jsme si mohli dovolit vybudovat skautské i analytické oddělení. Naši kluci sledují nejenom české ligy, ale Balkán, Pobaltí, Skandinávii… Snažíme se monitorovat trh, odkud je reálné v rámci českých podmínek přivést hráče. Určitě nekoukáme na Německo, Francii, na západní Evropu. Když hráč projde dobře daty, sledováním na videu i naživo, vstupujeme do jednání. V něm jsou vždycky troje finance: peníze mezi kluby, hráčská smlouva, to znamená podmínky a délka kontraktu, a pak třetí záležitost, dneska bohužel pro nás nemalá, jsou finance pro agenty. Už se dobře ví, že v Česku je spousta majitelů miliardářů, takže to není jednoduché.“
O vlivu případu Beran
„V minulých letech se za přestupní termín mezi českými kluby uskutečnily tři až čtyři velké přestupy, většinou je dělaly Sparta, Slavia, Plzeň za částky 20 až 25 milionů korun a šlo o talenty s velkým potenciálem. Mezi ostatními kluby šlo o 5 až 6 milionů. No, a vloni v létě se uskutečnil přestup Michala Berana z Jablonce do Sigmy za 3 miliony eur (zhruba 73 milionů korun). V ten moment nastartovalo něco, co nikdo z nás nečekal. Někam jste zavolali, oslovili klub a hráče a první věta, co jste slyšeli, byla, že Beran má takovouhle cenu, tak my ji chceme za hráče taky.“
O boomu v platech
„Nikdo mi to asi nebude věřit, ale ve druhé lize jsme měli průměrný plat 25 tisíc plus prémie za výhry. Po postupu jsme si s akcionáři řekli, že přitopíme pod kotlem, takže jsme to z 580 tisíc měsíčně pro tým zvedli na 650 – a skončili jsme sedmí. Postupně se průměrný základní plat zvedal, před příchodem pana Pražáka byl 85 tisíc. Po něm nám to nestouplo o sto procent, ale výrazně výš, nyní jsme na 150 tisících. Máme tým rozvrstvený přibližně na tři platové skupiny: mladé hráče, pak řekněme ty řadové a pak hvězdy, osu mužstva. Ti jsou samozřejmě nejvýš, ale sumy říkat nechci.“
O návratnosti investic
„Budujeme, hledáme hráče, v kterých vidíme potenciál. Na prvním místě je, aby to byl rychlý a mladý hráč, abychom v něm měli budoucnost. Je jasné, že v zimním a letním přestupovém okně se budeme pohybovat dohromady řádově na 100 milionech. Ale pak prodáte hráče do zahraničí za 4 miliony eur a vlastně se vám to zaplatí. Moje přání je, aby se nám ze čtyř přestupů povedly výkonnostně tři a u dvou byl potenciál dalšího prodeje.“
O záludnostech v plánování
„Zároveň podnikám a vím, že se rozpočet ve firmě tvoří mnohem líp než ve fotbale. S Kaprainem pana Pražáka si řekneme, že budeme mít 250 milionů a pak se na prvním tréninku v Rakousku zraní Luka Charatišvili, brankář číslo jedna, jeden z nejdůležitějších postů. Přilehne si loket, vykloubí si ho, přetrhá si vazy. Vy najednou musíte na trh a stojí vás to 18 milionů. Těžko také odhadujete návštěvnost nebo uhrané body. Za ně jsou poměrně vysoké prémie a je rozdíl, jestli jich v sezoně získáte 35, nebo 50, stejné je to s postupem v poháru, kde hráči berou třeba už za čtvrtfinále stejné prémie jako v lize. A pak přijde skaut a řekne: Mám fantastického Godwina v Trelleborgu v druhé švédské lize. Je to prostě úlet, pojďme ho koupit. Kontaktujete pana Pražáka a on rozhodne, že se to udělá. A zase vám to mění rozpočet.“