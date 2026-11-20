Pravděpodobné sestavy: Baníku chybí Kubala, Sparta si ve šlágru musí poradit bez Hoevera
Reprezentační přestávka je u konce a vrací se fotbalová Chance Liga. O víkendu je na programu 15. kolo, po kterém bude odehraná přesně polovina základní části. Šlágrem kola bude nedělní souboj čtvrté Sparty s druhým Libercem, Pražanům bude kvůli karetnímu trestu chybět obránce Ki-Jana Hoever. Baníku pro změnu bude v domácím duelu s Teplicemi scházet útočník Filip Kubala, který v posledním utkání proti Zbrojovce zaznamenal hattrick. Jak by měly vypadat základní jedenáctky jednotlivých týmů? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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- Oba kluby se střetly teprve dvakrát v historii. Paradoxně však poslední vzájemný zápas odehrály právě proti sobě. Minulý týden v MOL Cupu slavil Artis triumf 2:1.
- Artis má v poslední době problém s bráněním vzdušného prostoru. V posledních pěti utkáních inkasoval desetkrát a z toho šestkrát hlavou, což je nejvíc ze všech týmů v lize.
- Sigmě se proti mistrům nedaří. Od postupu v roce 2017 porazila Slavii jen jednou (4 remízy, 15 proher) a v minulé sezoně ve dvou zápasech zvládla jen 9 střel s celkovým xG 0,5.
- Slavia ničí soupeře z autových vhazování. V této sezoně Chance Ligy už po autu zvládla deset branek, stejný počet jako všech dalších patnáct týmů dohromady.
- Utkání má jasného favorita. Boleslav je jediným stoprocentním týmem doma (6 – 0 – 0) se skóre 14:2, Zlín venku posbíral jen dvě remízy a čtyřikrát padl s celkovým skóre 8:15.
- Naději pro Ševce vytvářejí standardky. Zlín vstřelil po rohových kopech 36 procent svých gólů v této sezoně (nejvíc v lize) a Boleslav inkasovala po rozích 33 procent.
- V posledním kole si Baník spravil náladu, přesto zůstává na dně střeleckých statistik. Má nejmíň branek (10) a nejhůř zakončuje, vytvořil si šance s hodnotou 16,9 očekávaného gólu.
- Předchozí zápas přinesl Teplicím kopec smůly. Při prohře 1:4 si Skláři vstřelili hned dva vlastní góly a celkem v sezoně už mají tři. Víc než za poslední dvě sezony dohromady (2).
- Velký souboj proběhne ve vzduchu. Viktoria vstřelila nejvíc gólů po centrech v této sezoně (8), zatímco Klokani jsou jedním ze tří celků, který po centru ještě neinkasoval.
- Explzeňský Aleš Čermák je klíčovou postavou zelenobílých. Přímo se podílel na sedmi z patnácti gólů (5+2) a byl tak u 47 % branek Bohemians. To je nejvyšší číslo napříč ligou.
- Pardubice se po mizerném startu do soutěže zvedají a za poslední čtyři kola získaly devět bodů (3 výhry, 1 prohra), což je v tomto období nejvíc ze všech týmů ligy.
- Defenziva Zbrojovky strádá. V posledních dvou kolech soupeřům pokaždé povolila deset střel na branku, přičemž v úvodních dvanácti kolech držela průměr 4,3.
- Slovácko stále čeká na ligovou výhru doma (3 remízy, 3 prohry), v sezoně je na svém stadionu třetím nejhorším týmem. Hradec venku sebral jen pět bodů, horší je pouze Zlín (2).
- Votrokům se proti Slovácku v poslední době extrémně daří. Od příchodu trenéra Davida Horejše vyhrál Hradec všech pět vzájemných zápasů s celkovým skóre 16:2.
- Utkání dominantních týmů. Jen Slavia vyslala víc střel (276) než Sparta (243) a Liberec (224). Stejně je to u obrany: jen Slavia (132) povolila soupeřům míň střel než Slovan (145) a Sparta (159).
- Koubek je jedním ze čtyř gólmanů se šesti nulami, má ze všech brankářů s minimálně pěti odchytanými zápasy nejvyšší úspěšnost zákroků (81 %) a chytil už 3,8 gólu nad očekávání.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|96%
|0%
100%
Sparta Praha
|3%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
77%
20%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
54%
38%
8%
Jablonec
|0%
|0%
47%
42%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
49%
26%
Teplice
|0%
|0%
25%
49%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
20%
48%
32%
Baník Ostrava
|0%
|1%
31%
62%
Pardubice
|0%
|1%
32%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
29%
66%
Slovácko
|0%
|14%
97%
Artis Brno
|0%
|18%
98%
Zlín
|0%
|66%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu