Posily Sparty: Brunes i Alcócer jako symboly spícího potenciálu. A čí pozice slábne?
Vítr změn profičel v létě kabinou na Letné. Odešly letité opory – Kaan Kairinen, Lukáš Haraslín, Peter Vindahl, Asger Sörensen – a dorazilo deset nových fotbalových tváří plus dva navrátilci z cest. I to je důvod, proč Sparta tápe, selhala v domácím poháru, v Chance Lize jen těžko může aktuálně myslet na útok na Slavii a v Evropské lize má ukrutně daleko k postupu. Přitom potenciál posil není rozhodně zanedbatelný…
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Vždy říkal, že potřebuje tři přestupní okna plus přípravy, aby si kádr přetvořil k obrazu svému. Brian Priske je má po návratu do Prahy za sebou, přesto není mužstvo zdaleka hotové. V létě do něj totiž spadla doslova atomová puma.
„Když máte nový tým, nevyhnete se těžkostem. Vidíte to i u jiných týmů po celé Evropě. Nehledám ale výmluvy. U nás je plno nových tváří, i přesto si ale musíme vést lépe,“ uznal nedávno sparťanský trenér. „Máme velký rozpočet, dostatečně dobrý kádr a přivedli jsme hráče za spoustu peněz. Budujeme nový stroj, ale i tak musíme vítězit a podávat dobré výkony,“ prohlásil.
Brunes? Maká i selhává
Je to tak, proto je pohled na výsledky tristní. Od začátku sezony zvládli rudí dvacet dva utkání s nedobrou bilancí deseti výher, čtyř remíz a osmi porážek. Získali tedy pouze 51,5 procenta všech možných bodů.
Hra posil (při jejich množství i postavení) na to má zásadní vliv. Jak si vlastně vedou?
Symbolem je samozřejmě kvůli cenovce 150 milionů a nedobrým výkonům forvard Jonatan Brunes. Když sundal čtyřmi zásahy Slovácko, zdálo se, že se rozjede. Jenže tápe střelecky i herně, navíc za něj nevidí Priske při neformě Matyáše Vojty náhradu.
„Brunes maká, je to sympaťák, jenže jeho chování ve vyložených šancích je zklamání,“ říká Jakub Rada, odchovanec Sparty a expert deníku Sport.