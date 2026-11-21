Zabržděný talent v Plzni: těžké období Spáčila, podzim v béčku. Kdo může mít zájem?
Patří mezi žádané hráče. Mladý, důrazný levák, fyzicky zdatný a skromný pracant. Plzeň si Karla Spáčila (23) kvůli zajímavému profilu vytáhla v lednu 2025 z Hradce a investovala do něj přibližně 40 milionů korun. Krajní obránce ale prožívá nejtěžší období kariéry – pod Radoslavem Kováčem nastoupil pouze třikrát, minuty sbírá ve třetiligovém béčku. Ostatní kluby v Česku i zahraničí jsou na pozoru - v zimě se bude řešit Spáčilova budoucnost na západě Čech.
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Zatím poslední šanci dostal Karel Spáčil 17. září v Evropské lize proti belgickému St. Gilloise. Plzeň prohrála poločas 0:2, silní Belgičané dominovali a nakonec zvítězili jasně 3:0.
V rozhodující fázi utkání se často prosazovali přes levou stranu, kterou bránili Spáčil s Cheickem Souarém. Blonďatý obránce po nevydařeném představení zůstal o poločase v šatně a do druhé půle šel Sampson Dweh. Byť ho chtěli trenéři v náročném programu pošetřit směrem k víkendovému zápasu na Slavii, rozhodli se Spáčila z těžkého utkání vysvobodit a západočeská stálice musela do akce dřív.
Na evropské scéně vygradovala Spáčilova aktuální nepohoda, šlo zřejmě o poslední kapku. Radoslav Kováč ho