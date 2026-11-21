Hráči z ligy, kterým pomůže změna: drahá posila, třicátníci i opomíjené talenty
Nemají tolik minut, kolik si představovali. Kvůli formě, silné konkurenci nebo zranění. Proto se ve fotbalové Chance Lize vytvořila skupina hráčů, kterým se pomalu a jistě vkrádá do hlavy myšlenka: Co se stane v zimě? Deník Sport a web iSport vybraly osm zajímavých adeptů na možnou změnu dresu v nadcházejícím přestupovém období. Mezi ně se dostali mladíci z top trojky či dřívější ofenzivní opory Jablonce, Olomouce a Hradce Králové.
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Viktor Baier (Plzeň)
brankář, 21 let
Hodnota podle Transfermarktu: 13,4 milionu korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko):
Zápasy: 0
Odehrané minuty: 0
Čistá konta: 0
Inkasované góly: 0
Hostoval v Rakousku, minulý podzim odchytal za BW Linec sedmnáct zápasů. Jenže na zimním soustředění se zranil a podstoupil operaci. Po zhruba devíti měsících se vrátil do akce a aktuálně nastupuje za třetiligové béčko. Rozhodně má na vyšší úroveň. Pokud v Plzni zůstane gólmanská jednička Florian Wiegele, jednadvacetiletý český brankář by se měl opět posunout.
Daniel Rus (Liberec)
útočník, 20 let
Hodnota podle Transfermarktu: 11 milionů korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 2
Odehrané minuty: 38
Góly: 0
Asistence: 0
Slovan přebral mladíka Spartě, letos v létě proměnil roční hostování v trvalý přestup. Pořád jde o nákup do budoucna, přesto dvacetiletý křídelník přešlapuje na místě. V této sezoně naskočil akorát do MOL Cupu proti Vlašimi a ligového zápasu se Slováckem. Víc startů má za třetiligové béčko. Přímý souboj s Vasilem Kušejem, Patrikem Dulayem či Petrem Hodoušem je zatím nad jeho síly.
Matyáš Vojta (Sparta)
útočník, 22 let
Hodnota podle Transfermarktu: 61 milionů korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 15
Odehrané minuty: 391
Góly: 3
Asistence: 0
V zimě uplyne rok od víc než stomilionového transferu z Mladé Boleslavi a na Letné stále paběrkuje. Od Briana Priskeho dostane v zápase průměrně 26 minut, přednost má Jonatan Brunes. Nepomohly mu zahozené šance proti Baníku či Slovácku. Pokud stráví další měsíce na vedlejší koleji, znamená to obrovský zádrhel v kariéře i problém pro jednadvacítku na EURO 2027.
Eliáš Piták (Slavia)
obránce, 20 let
Hodnota podle Transfermarktu: 24,4 milionu korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 4
Odehrané minuty: 241
Góly: 0
Asistence: 0
Od půlky září je mimo hru, protože léčí natržené vazy v kotníku. Přesto návrat na hřiště se blíží. I když na startu sezony dostal od kouče Jindřicha Trpišovského prostor ve třech ligových zápasech, situace v áčku je pro něj stále komplikovaná. Už dřív se řešila možnost hostování v nejvyšší české soutěži. Krajní hráč zkrátka dávno přerostl úroveň druhé ligy, v níž figuruje „sešívaná“ rezerva.
Jiří Maxim Panoš (Plzeň)
záložník, 19 let
Hodnota podle Transfermarktu: 44 milionů korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 5
Odehrané minuty: 206
Góly: 0
Asistence: 0
Situace kolem talentu Viktorie je kritická. V této sezoně naskočil za áčko do pěti zápasů, dosud nezapadl ani do plánů trenéra Radoslava Kováče. „Musí nás přesvědčit,“ řekl před reprezentační přestávkou. Jenže další vyčkávání může skončit zle. Odchod v zimě se zdá jako pravděpodobný, preferovanou variantou je podle deníku Sport a webu iSport přestup do zahraničí.
Adam Vlkanova (Hradec Králové)
záložník, 32 let
Hodnota podle Transfermarktu: 6,7 milionu korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 15
Odehrané minuty: 563
Góly: 1
Asistence: 1
Oproti minulé sezoně výrazně ztratil na důležitosti, z klíčového hráče se stal pěšák. Trenér David Horejš ho nepostavil do základní sestavy v ani jednom ligovém zápase. Gól a asistenci pak sebral v tuzemském poháru proti Příbrami. Malé herní vytížení je jistě důvod k diskuzi s vedením klubu, nabízí se i hostování v rámci ligy. Zkušený hráč se údajně zamlouvá třeba Jablonci.
Filip Zorvan (Jablonec)
záložník, 30 let
Hodnota podle Transfermarktu: 12,2 milionu korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 18
Odehrané minuty: 891
Góly: 1
Asistence: 2
Nemá čísla, ani stálé místo v sestavě. Přitom šikovný záložník si v posledních sezonách navyknul na úplně jinou roli. V hlavní fázi Konferenční ligy zatím nezasáhl do hry ani na minutu, v české lize naskočil do deseti utkání (čtyřikrát od začátku). Momentálně je nejméně čtvrtou volbou pro kouče Luboše Kozla, ve středu hřiště preferuje Richarda Sedláčka, Sebastiana Nebylu, Nelsona Okekeho či nedávno zraněného Jana Suchana.
Jan Kliment (Olomouc)
útočník, 33 let
Hodnota podle Transfermarktu: 8,5 milionu korun
Bilance v této sezoně (pouze za áčko)
Zápasy: 6
Odehrané minuty: 208
Góly: 0
Asistence: 1
Nevrátil se do stejné pozice, jakou měl v Sigmě před posledním vážným zraněním. Stále ho sráží opakující se zdravotní problémy. V lize plní roli náhradníka, do hry se dostal pouze pětkrát. V tomto soutěžním ročníku stále zůstává bez jediného gólu a asistence. Útočnou jedničkou je právem Václav Sejk, víc prostoru má také Hilm Rafn Mikaelsson. Změna se neočekává ani s příchodem nového trenéra Jaimeho Monroye.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|96%
|0%
100%
Sparta Praha
|3%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
77%
20%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
54%
38%
8%
Jablonec
|0%
|0%
47%
42%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
49%
26%
Teplice
|0%
|0%
25%
49%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
20%
48%
32%
Baník Ostrava
|0%
|1%
31%
62%
Pardubice
|0%
|1%
32%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
29%
66%
Slovácko
|0%
|14%
97%
Artis Brno
|0%
|18%
98%
Zlín
|0%
|66%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu