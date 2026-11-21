Inventura před závěrem podzimu: Sparta řeší průšvih, Plzeň chystá průvan. Kdo musí nakupovat?
Reprezentační přestávka je minulostí. Fotbalová Chance Liga se znovu probouzí a spěchá do závěrečné podzimní fáze. Kluby čekají poslední čtyři zkoušky, ve kterých půjde o vylepšení tabulkových pozic, v případě Slavie o zachování současného stavu. Deník Sport rozebírá situaci v každém celku, popisuje úkoly pro zbytek podzimu a zaměřuje se i na zimní přestupové okno. Kdo, kde a kam?
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FC Zlín
16. místo, 3 body, skóre 11:27
Očekávání vs. realita: Čekalo se víc než chudičký zisk tří bodů. Zlín jako jediný dosud ani jeden zápas nevyhrál, což je ostuda. První bod získal v devátém kole, překonal tím negativní historický rekord soutěže. Odnesl to trenér Bronislav Červenka, jehož nahradil Pavel Hoftych. Pod ním přišlo určité zlepšení, co se týká bojovnosti a soudržnosti týmu. Ale pořád je to strašně málo. Prohrané derby se Slováckem bylo dalším tvrdým direktem pro celý klub, který směřuje po dvou letech znovu k sestupu. Bez investic nemá šanci mezi elitou přežít.
Úkoly pro zbytek podzimu: Los vypadá děsivě. Zlín přitom potřebuje urvat minimálně čtyři body, aby měl vůbec nějakou šanci dostat na jaře pod sebe aspoň jeden tým a zachránit se v baráži. Nezbývá tedy než rozkopat Spartu nebo Plzeň a přivézt body z Ďolíčku či Mladé Boleslavi.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Ideálně na všech a vydatně. Jenže to bude ve zlínských reáliích víceméně neřešitelný rébus. Totální překopání kádru není v plánu. V každém případě už se klub potřebuje do nových hráčů trefit a nabrat prověřené kusy do základní sestavy.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Ml. Boleslav (v), Sparta (d), Bohemians (v), Plzeň (d)
1. FC Slovácko
15. místo, 10 bodů, skóre 13:26
Očekávání vs. realita: Postavení v tabulce zhruba odpovídá předsezonním prognózám. Klub z nejmenšího ligového města má nejlepší časy za sebou, tuzemskou elitu už neprohání. Peněz je méně, trenér Martin Svědík ve Zbrojovce a slavní odchovanci ve fotbalovém důchodu. Jeden z nich, bývalý kapitán Michal Kadlec, razí s trenérem Janem Jelínkem jinou cestu. Věří hernosti, práci s daty, rozvoji individualit. Velkou podporu mají v Lukáši Vorlickém, stěžejní postavě ofenzivy. Ale chce to trpělivost. Výsledky i výkony jsou kolísavé. Slovácko si hodně pomohlo triumfem v derby ve Zlíně, díky němuž se vzdálilo rivalovi na sedm bodů.
Úkoly pro zbytek podzimu: Přezimování na barážové příčce už se tým nejspíš nevyhne. Na druhou stranu má solidní šanci snížit manko na soupeře před sebou. Z první šestky narazí jen na Sigmu. Zásadní budou dva domácí duely a šichta na Artisu, který je na tom bodově stejně.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Klub má omezené finanční možnosti, bude se poohlížet po volných hráčích v Česku i v zahraničí, možná opět vezme ze Slavie někoho mladého na hostování. V plánu je řešení brankářské otázky, Milanu Hečovi bude na jaře 36 let. Trenérům by se také hodil gólový útočník, zatím se trefil jen David Puškáč, a to jednou.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Hradec (d), Artis (v), Jablonec (d), Olomouc (v)
Artis Brno
14. místo, 10 bodů, skóre 15:28
Očekávání vs. realita: Druhý brněnský klub po administrativním postupu hekticky chystal kádr na nejvyšší soutěž, v níž bývalá Líšeň figuruje poprvé v historii. Měl na to minimum času, takže mu logicky zbyli v týmu „druholigoví“ hráči. I proto čekal na první výhru až do šestého kola, v obraně dělal šílené chyby. Postupně však nabušil mužstvo kvalitou, úroveň hry se zvedla. To se promítlo i do výsledků. Z ekonomicky silného Artisu není otloukánek, nabízí zajímavý ofenzivní fotbal a hráče, kteří jsou atraktivní i pro větší celky. Dá se říct, že předčil očekávání.
Úkoly pro zbytek podzimu: Poslední vítězství se datuje k 10. říjnu, nad ziskem deseti bodů nikdo v ambiciózní organizaci nevýská. Tlak už je i na trenéra Romana Nádvorníka, jenž hraje o svou jarní budoucnost v Artisu. Závěr podzimu nabízí slušnou šanci, jak si zajistit klidnější zimní pauzu. Tři ze čtyř utkání má nováček doma, navíc se soupeři na podobné úrovni. Dvě výhry by se hodily.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: V první řadě je nutné zredukovat počet hráčů, kterých je po překotných (a logických) změnách v kádru strašně moc. Spousta z nich nemá vytížení, musí nastupovat za béčko ve třetí lize. Počítá se s příchodem dvou až tří nadprůměrných posil, další razantní řez nyní není nutný. Do Slavie se z hostování vrátí výborný pravý bek Neil Glossoa, takže prioritou bude obsazení tohoto postu. Stejně tak se hledá alternativa za útočníka Latyra Ndiayeho.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Jablonec (d), Slovácko (d), Olomouc (v), Baník (d)
FC Baník Ostrava
13. místo, 14 bodů, skóre 10:23
Očekávání vs. realita: Vzhledem k sebevědomému projevu kouče Romana Skuhravého se ostravská veřejnost namlsala a stoprocentně očekávala lepší sezonu, než jaká byla ta minulá. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se Baník i v tomto ročníku nezachraňoval. Ostatně sám Skuhravý to přiznal. Největším úspěchem je osmifinálový pohárový postup přes Spartu, jde zatím o jediné pozitivum, které dojem z dosavadního průběhu vylepšuje. Snem fanoušků je celý MOL Cup vyhrát.
Úkoly pro zbytek podzimu: Je nutné zvolit oficiálně kapitána, čemuž se pomaličku přibližuje Filip Kubala, a vyřešit rébus mezi třemi tyčemi. Viktor Budinský vystrnadil z branky Martina Jedličku a tým tuhle změnu kvitoval, protože s pohodovým Slovákem v sestavě Baník vyhrál v této sezoně čtyři soutěžní utkání ze čtyř. Navíc dodává kolektivu dobrou náladu i řečí těla, což v současném psychologickém rozpoložení rozhodně není málo. Zároveň je třeba rozstřílet forvarda Víta Škrkoně.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Na těch ve sportovním úseku. Po úmrtí Luďka Mikloška má pryč z Bazalů namířeno také Jan Staněk, měl by pracovat v Hradci Králové. Sportovní manažer Michal Kordula absolvuje schůzky a shání posily do kanceláří. S některými záležitostmi mu stále pomáhá Michal Bělák, na stadionech bývá po boku vedení přítomen i jeho otec Radek. Pokud se Ostrava rozloučí s Martinem Jedličkou, určitě bude hledat kvalitního gólmana.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Teplice (d), Slavia (v), Liberec (v), Hradec Králové (d), Artis (v)
FK Pardubice
12. místo, 17 bodů, skóre 19:20
Očekávání vs. realita: Mírné zklamání, nespokojenost. Pardubice chtěly být překvapivým žralokem ligy, který možná bude kousat i top šestku, přímo tragický start sezony ale tento krok zbrzdil. Východočeši sice hrají velmi rychlý a atraktivní fotbal, bodově chtěli být ale mnohem dál. Přesto v klubu neexistuje nic jako panika. Hlava trenéra nebyla nikdy na špalku, navíc se tým v posledních týdnech zvedl.
Úkoly pro zbytek podzimu: Vyhrát doma. Body totiž ambiciózní celek doma s nečekanými soupeři (Artis, Liberec, Boleslav) ztrácí a podkopává si snahu přitáhnout na stadion fanoušky. Jinak je tým na správné cestě, jen Slavia a Sparta udělaly za posledních pět kol víc bodů. A o zlepšení produktivity vepředu se snadno mluví, přesto od dvojice paličů Tanko, Drchal nelze v krátké době čekat zázraky.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Kádr je silný, i do šířky. Kvůli několika vycházejícím hvězdám ale bude klub potřebovat spíše přemýšlet, jak na možné odchody reagovat. Kdo přijde místo Godwina, Mahuty či Samuela? Stoprocentně pevný není při zraněních Samuela Šimka a Tomáše Solila ani střed zálohy, zvlášť když i Tomáš Jelínek v týmu jen hostuje. Chce to přivést další hvězdy budoucnosti.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Zbrojovka (d), Jablonec (v), Slavia (d), Mladá Boleslav (v)
FC Hradec Králové
11. místo, 18 bodů, 17:18
Očekávání vs. realita: O prázdninách Votroci tvrdě bojovali o Evropu, vzhledem k náročnému programu se proto nečekal útok na třetí či čtvrté místo. Ale jedenáctá pozice? To je zatím zklamání. Horejšovi hoši si situaci v tabulce zkomplikovali třemi domácími porážkami v řadě a desetiminutovým kolapsem v Mladé Boleslavi. Před pauzou sice zdrtili Olomouc 5:0, nicméně pod Bílou věží už bylo líp.
Úkoly pro zbytek podzimu: Sada soupeřů ze spodní poloviny tabulky vybízí k mohutnému útoku na body. Zisk osmi devíti bodů by měl být povinností. V takovém případě by Votroci – i bez stále zraněného Vladimíra Daridy – podnikli výstup tabulkou na očekávané příčky. Pokud k posunu nedojde, v zimě může být v klubu horko. S nástupem nového sportovního ředitele Davida Baldy má jen málo hráčů jistou pozici.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: „Chceme přivést hráče s okamžitou kvalitou do základu, nejen na lavičku. Takticky chceme nabídnout Davidu Horejšovi víc herních plánů,“ prohlásil Balda v rozhovoru pro deník Sport. Jistě se zaměří na pozici pravého wingbeka, kde Hradec nejvíc tlačí bota, možná levého beka. Střed pole vykazuje při absenci kapitána Daridy taktéž jisté nedokonalosti.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Slovácko (v), Bohemians (d), Baník (v), Zbrojovka (d)
Zbrojovka Brno
10. místo, 20 bodů, skóre 17:22
Očekávání vs. realita: Nováček se slavnou tradicí plní, co se očekávalo. Ligu rozhodně oživil, zatraktivnil. Rozjel sezonu výhrou nad Spartou a remízou v Plzni, nabral body, sebevědomí a diváky. Po senzačním startu nicméně polevil, poslední tři zápasy nevyhrál a inkasoval osm branek. Padl tam, kam kvalitou kádru aktuálně náleží, tedy do průměru. Celý klub je v procesu vývoje, první rok se potřebuje mezi elitou usadit, rekonstruovat kádr a dělat postupně další kroky vpřed. Na evropské poháry to ještě rozhodně není.
Úkoly pro zbytek podzimu: Tři zápasy venku a doma Plzeň, to bude složitá písemka pro svěřence Martina Svědíka. Tým potřebuje po měsíci zase vyhrát, vrátit se na bodovou vlnu a udobřit si fanoušky. Jinak hrozí přezimování v nejspodnější skupině, což by bylo po skvělém startu pro celý klub velmi nemilé.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Jednoznačně ve středu zálohy, tam má Zbrojovka největší problém. Akutně schází nadstandardní kreativec s vyváženou defenzivní i ofenzivní činností. Trenér Martin Svědík zatím nenašel dvojici halfů, na kterou by každý týden bez obav vsadil. Řeší se i křídelní prostory, kde je potřeba zvýšit konkurenci. Stejně jako na hrotu. Když střelecky mlčí Daniel Vašulín, není za jeho góly náhrada.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Pardubice (v), Plzeň (d), Liberec (v), Hradec Králové (v)
Bohemians Praha 1905
9. místo, 20 bodů, skóre 15:15
Očekávání vs. realita: Prozatím se vzepřeli předsezonní predikci Sport Magazínu, která je pasovala s ohledem na rozpačité léto až na barážovou pozici. Aktuální umístění v top desítce je nadplán. Překvapil i zlepšený herní projev. Zlom nastal po první reprezentační přestávce, výrazně pomohly reakce na konci přestupového období. Navrátilec Roman Květ se stal ofenzivní oporou, slávista Dominik Javorček představuje stabilitu na pozici levého záložníka. Dobře hrají stopeři David Lischka s Matějem Kadlecem nebo kapitán Aleš Čermák.
Úkoly pro zbytek podzimu: Lákavá představa je udržet domácí neporazitelnost, byť v sobotu dorazí do Ďolíčku ambiciózní Plzeň. Klokani získali v šesti utkáních před vlastními fanoušky dvanáct z osmnácti možných bodů. Cesta k prodloužení pozitivní série vede přes formu brankáře Tomáše Frühwalda a fungující stoperskou trojku pod velením Lischky. Zároveň na druhé straně hřiště by měl trenér Veselý co nejdřív nakopnout útočníka Ladislava Almásiho, jenž nevstřelil gól už devět soutěžních zápasů v řadě. Navíc ztratil herní přínos.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Realizační tým se obává každého výpadku na stoperské pozici, záložní varianty jsou omezené. Proto Veselý jistě ocení příchod středního stopera, jenž ihned zapadne do úzké rotace. Situace v útoku je závislá na stavu Mohameda Jásira. Nyní je na marodce, přes zimu se má dostat do zápasového rytmu. Zároveň je potřeba, aby se vedení vršovického klubu už dívalo na další ligovou sezonu. Hodit se bude každý cenově dostupný a perspektivní hráč, jako pozitivní příklad poslouží Petr Mirvald, loni přišel z Prostějova.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Plzeň (d), Hradec Králové (v), Zlín (d), Jablonec (v)
FC Viktoria Plzeň
8. místo, 20 bodů, skóre 29:22
Očekávání vs. realita: Ohlášené titulové ambice se proměnily v nejhorší podzim moderní éry. Nalomená důvěra v Martina Hyského vyústila v odvolání trenéra už na konci srpna – Viktoria měnila kouče jako první tým v sezoně. Radoslav Kováč zaznamenává střídavé úspěchy, až před reprezentační pauzou se mu poprvé na západě Čech podařilo vyhrát tři zápasy v řadě. Defenziva je stále velmi křehká, Plzni oproti předchozím ročníkům schází body i na evropské scéně.
Úkoly pro zbytek podzimu: Musí dohánět ztrátu a kupit tříbodové zisky. Zásadní bude rovněž zvládnout MOL Cup ve Zlíně a pokusit se o postup v Evropě – tam čekají elitní soupeři Benfica a Bournemouth. V lize hraje ve zbytku podzimu proti týmům, které by měla přehrávat, byť nastoupí třikrát venku. Už sobotní šichta v Ďolíčku proti Bohemians bude extrémně náročná, stejně jako následný výjezd na Zbrojovku. Pokud Viktoria i na konci roku zaznamená výrazné ztráty, klidně se může znovu řešit otázka trenéra – Kováč má smlouvu pouze do léta s následnou dvouletou opcí.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Vedení hodlá přivést až pět hráčů, na trhu bude aktivní. Domluvený má být příchod boleslavského křídelníka Solomona Johna, mluví se o debutantovi v reprezentaci Davidu Kozlovi. Kováč rád přivítá i tvořivého, ofenzivně laděného střeďáka. Klub stoprocentně půjde po silné hrotové devítce, kam aktuálně nechystá návrat Tomáše Chorého. Někteří členové kádru naopak mužstvo opustí formou hostování či trvalého přestupu.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech (+ Evropa): Bohemians (v), Benfica (d), Brno (v), Teplice (d), Bournemouth (v), Zlín (v)
FK Jablonec
7. místo, 21 bodů, skóre 16:18
Očekávání vs. realita: Na severu pomýšleli výš než na sedmé místo, ale určitě nejde o velké zklamání. Když do nádoby přimícháme postup do hlavní fáze evropských pohárů, musí být v Jablonci jednoznačně velká spokojenost. Jako tradičně se Luboš Kozel opírá o pevnou defenzivu, horší je to však v útoku. Tým si vytváří málo šancí, kolem šestnáctky si často neví rady a musí spoléhat na příspěvek obránců po standardkách.
Úkoly pro zbytek podzimu: Probudit ofenzivu. Za 25 soutěžních zápasů je mezi útočnými hráči nejlepším střelcem třígólový Antonín Růsek. Herní plán Jablonce stačí na přechod do útočné třetiny, ale tam často chybí nápad či moment překvapení k vytvoření šance. Když už se někdo z útočníků dostane do slibné pozice, vázne zakončení. V náročném programu závěru podzimu (7 zápasů za 27 dní) na pilování navíc není mnoho času.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Upgrade by si zasloužil útok. Poctivá křídla Polidar s Čanturišvilim nepřinášejí dost kvality kolem vápna, Alioum s Kuolem mají zajímavé momenty, ale nepodávají stabilní výkony. Suchan velkou část podzimu promarodil a jeho náhradník na desítce Zorvan není vůbec ve formě. Na hrotu se pak trápí Jawo i Chramosta a zcela selhal Vecheta. Pomohl by tak sebevědomý zabiják na hrot a minimálně jeden konzistentní tvůrce hry. Konkurence by se hodila i v obraně, která je extrémně závislá na Tekijaškim.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech (+ Evropa): Artis (v), Lugano (d), Pardubice (d), Slovácko (v), Trabzonspor (v), Bohemians (d), Iberia 1999 (d)
FK Teplice
6. místo, 21 bodů, skóre 22:22
Očekávání vs. realita: Očekávání na severu Čech byla specifická: vyhnout se skupině o sestup a zároveň změnit herní styl. V obou směrech Teplice mírně překonávají předpoklady. Na projev týmu Zdenka Frťaly se dá náhle koukat, byť to znamená i nezvyklou křehkost dozadu (4 a více gólů od Sparty, Plzně a Pardubic). Šesté místo je možná teplický strop, ale dosud lze sezonu považovat za nadprůměrnou.
Úkoly pro zbytek podzimu: V narvané tabulce mohou Skláři po konci podzimu klidně ve skupině o záchranu být. Čeká je totiž relativně smrtící los. Klíčem tak bude zisk (alespoň) čtyř bodů z utkání na Baníku a s Libercem, díky kterým by klub mohl budovat fanouškovské nadšení a zároveň nepropadat v zimě nějaké panice. Rovněž by to chtělo rozstřílet Tomáše Zlatohlávka, který do nového stylu herně zapadá.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Před sezonou by se chtělo mluvit o stoperech, ale Frťala je se svou dvojicí tak spokojený, že nedostávají prostor ani náhradníci, natož nová posila. Solidně poskládanému kádru by se ale hodily dva profily: běhavý střední záložník s vyváženým přínosem do ofenzivy a defenzivy, a křídlo. Při formě Ladislava Krejčího drží teplické kraje jen Matěj Radosta a mladíci Idris Hopi a John Auta.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Baník (v), Liberec (d), Plzeň (v), Sparta (d)
SK Sigma Olomouc
5. místo, 24 bodů, skóre 22:20
Očekávání vs. realita: Plus minus si Sigma v tabulce stojí tak, jak se předpokládalo. Co se ale vůbec nečekalo, bylo vypadnutí z MOL Cupu na půdě druholigového Prostějova. Management dosud těžce kouše, že nejsnazší cestu do evropských pohárů si tým podruhé v řadě takhle trapně zatarasil u outsidera z regionu. Taky to byl jeden z argumentů pro odvolání trenéra a generálního sportovního manažera Pavla Hapala. Nástupce Jaime Monroy musí doručit konzistentnější výkony.
Úkoly pro zbytek podzimu: Vzhledem k losu jsou klíčem ke spokojené přestávce dva vítězné domácí zápasy v závěru. Přes šest bodů proti Artisu a Slovácku nejede vlak. Monroy musí vyřešit i pozici útočníka, nejlepší střelec Václav Sejk je totiž v trestu. Na šanci čeká islandský reprezentant do jednadvaceti let Hilmir Mikaelsson. Důležité bude i nahození uzdraveného Fabijana Krivaka do ideálního módu, chorvatský technik by mohl být pro Hanáky „gamechangerem“ ve finiši podzimu.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Od odchodu Šturma do Slavie chybí dynamika na podhrotovém postu desítky či křídelníka. Někdo, kdo by trhal obranu soupeře častými náběhy a nežádal si balon jen do nohy, zároveň aby měl v krvi driblink a byl úspěšný v soubojích jeden na jednoho. Proto přichází nigerijský křídelník Clinton Jephta (20). Sportovní úsek bude pro zvýšení konkurence řešit i hrotovou pozici a pravého stopera, na Syllu není spoleh a Sigma se nebrání prodeji.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Slavia (d), Mladá Boleslav (v), Artis (d), Slovácko (d)
AC Sparta Praha
4. místo, 24 bodů, skóre 26:14
Očekávání vs. realita: Hrozí obrovský průšvih. Měla zůstat co nejdéle nablízku Slavii, ideálně ji stlačit pod sebe a shrábnout po dvouleté odmlce mistrovský titul. Místo toho na ni zírá přes Liberec a Mladou Boleslav z desetibodové vzdálenosti. „Je to realita. Všichni jsme nas*aní, ale musíme pracovat dál,“ řekl zastupující kapitán Patrik Vydra. Realita možná, ale s finančními možnostmi Letenských neakceptovatelná. Zároveň těžko obhajitelná z pozice trenéra či šéfa sportovního úseku.
Úkoly pro zbytek podzimu: Je jich víc. Zaprvé: neztratit ani bod. Stalo se to v průměru každé druhé utkání (tři remízy a čtyři prohry). Zadruhé: vyladit střelce včetně Jonatana Brunese. Letenští mají momentálně 26 gólů, přičemž očekávaná hodnota podle Wyscoutu činí 33,59. Zatřetí: zvládnout rotaci. Priskeho svěřence čeká do Vánoc šest zápasů, proto se dají očekávat zásahy v sestavě. Jenže realizační tým musí postupovat citlivě a jinak než v minulosti.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Měla by hodit okem po dalším útočníkovi. Brunes zůstal za gólovým očekáváním a Matyáš Vojta není v současnosti dostatečně kvalitní konkurencí (pomoct může hostování). Zdvojení se nabízí i jinde, třeba kraje obrany jsou při výpadku první volby dlouhodobou slabinou. Jak rovněž ukázalo Karabcovo zranění, schází další kreativní záložník se schopností vytvářet šance. Navíc o kapitána může být po sezoně zájem v zahraničí.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech (+ Evropa): Liberec (d), Alkmaar (d), Zlín (v), Mladá Boleslav (d), Salcburk (v), Teplice (d)
FK Mladá Boleslav
3. místo, 25 bodů, skóre 22:15
Očekávání vs. realita: Aleš Majer jede se svým souborem výrazně nad plán. Po třináctém místě z minulé sezony mužstvo spíš oslabilo, ale drží se na nejvyšších příčkách. Na třetí příčku, navíc po mnoha skvělých výkonech, pomýšlel jen málokdo. Realizační tým lehce uzpůsobil taktiku, je pevnější vzadu a naplno využívá potenciál dynamických křídel Johna se Šubertem. Ovšem pozor, Boleslav „overperformuje“ nejvíc ze všech týmů a získala o 7,8 bodu víc, než statisticky měla.
Úkoly pro zbytek podzimu: Není třeba nic měnit. Pokud Středočeši udrží herní tvář a budou dál sbírat body, fanoušci i vedení budou nadšeně tleskat. Zároveň je třeba koukat vpřed. John má namířeno do Plzně a stejným směrem by mohl odpochodovat i čerstvý reprezentant Kozel. Rušno může být i kolem Šuberta, Zíky či Langhamera. Úkol tedy zní: připravit se na odchody.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Primárně tam, kde oslabí. Majer opakovaně dokázal, že umí ze zásobníku mladých a neokoukaných brousit diamanty. Minimálně doplnit potřebuje obrana, v případě zranění Karafiáta, Králika či Hybše nemá realizační tým adekvátní náhradu do svého kombinačního stylu. Pro zvýšení konkurence by se také jistě hodila typická devítka.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Zlín (d), Olomouc (d), Sparta (v), Pardubice (d)
FC Slovan Liberec
2. místo, 26 bodů, skóre 16:8
Očekávání vs. realita: Predikce mluvily jasně, od Slovanu se nečekalo nic jiného než etablování se v top šestce a útok na poháry. To se zatím daří na jedničku. Druhé místo vypadá parádně, ale pozor, stačí jedna prohra a Slovan spadne na pátou příčku. Přesto zatím Branislav Fodrek vysoká očekávání spíš překonává, Liberec v nové éře nebyl nikdy konzistentnější a defenzivně silnější.
Úkoly pro zbytek podzimu: Slovan dal pouhých šestnáct branek, společně s Jabloncem nejméně z horní půle tabulky. Nebýt šťastné penalty proti Bohemians, možná by nevstřelil gól ani jim. Jde o zdvižený prst, tým je až příliš závislý na kouzlech Vasila Kušeje, ke kterému se musejí přidat další křídelníci. Problémy se zraněním se za pár týdnů nevyřeší, je ale třeba, aby nepřibývaly další.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Upínání se na zdraví Jana Knapíka se ukázalo jako chyba. S prodlouženým čekáním na Šimona Gabriela a Harise Berbiče tak vznikl podstav na stoperu. Slovan má sice elitní defenzivní čísla, ale jde o riskantní situaci. Podobně křehký je na hrotu útoku, kde vše leží na zádech Lukáše Maška. I on zatím zodpovědnost zvládá, ale pro naplnění ambic by tým potřeboval dvě vyrovnané varianty.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech: Sparta (v), Teplice (v), Baník (d), Zbrojovka (d)
SK Slavia Praha
1. místo, 34 bodů, 36:8
Očekávání vs. realita: Měli být první, jsou první. V Edenu plní očekávání a baví se ztrátami konkurence. Náskok osmi bodů na druhý Liberec a deseti na čtvrtou Spartu je luxusní. Obzvlášť v kontextu doby, kdy je Slavii takřka nemožné porazit. Za titulovým hattrickem vyrazila velmi sebevědomě.
Úkoly pro zbytek podzimu: Slavii nečeká snadný závěr první fáze sezony. Šest utkání během dvaadvaceti dní je slušná porce, navíc žádný zápas nemá vyloženě odpočinkový. Spíš naopak. Proto je reálným cílem udržet náskok v domácí soutěži a konečně vyhrát v Lize mistrů. Blížící se duel se španělským Villarrealem bude pro Slavii zápasem roku.
Na jakých pozicích je třeba v zimě posílit: Lov útočníka už nějakou dobu běží. Další problém řeší Slavia na pravé straně obrany, wingbeka do základní sestavy by Jindřich Trpišovský jistě přivítal. Velké zemětřesení se v zimním okně nečeká.
Los v závěrečných čtyřech podzimních kolech (+ Evropa): Olomouc (v), Villarreal (d), Baník (d), Pardubice (v), Bayern (v), Liberec (d)
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|96%
|0%
100%
Sparta Praha
|3%
|0%
96%
Slovan Liberec
|1%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
77%
20%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
50%
41%
9%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
54%
38%
8%
Jablonec
|0%
|0%
47%
42%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
49%
26%
Teplice
|0%
|0%
25%
49%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
20%
48%
32%
Baník Ostrava
|0%
|1%
31%
62%
Pardubice
|0%
|1%
32%
61%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
29%
66%
Slovácko
|0%
|14%
97%
Artis Brno
|0%
|18%
98%
Zlín
|0%
|66%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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