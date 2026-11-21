ONLINE: Sigma - Slavia. Obhájce jede na Hanou, Olomouc čeká premiéra s novým trenérem
Po dvoutýdenní reprezentační pauze se dnes znovu rozběhne Chance Liga. Vedoucí Slavia zakončí první polovinu základní části utkáním v Olomouci, které do prvního ostrého duelu povede nový kouč Jaime Monroy. Zápas začíná v 15 hodin a ONLINE přenos můžete sledovat na webu iSport.
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Neporažená Slavia bude chtít na vyprodaném Andrově stadionu navázat na dobrou bilanci ze vzájemných zápasů. Z uplynulých pěti ligových utkání v Olomouci nevyhrála jen to poslední (0:0). Na Hané absolvuje generálku na středeční duel Ligy mistrů proti Villarrealu.
V Sigmě po minulém debaklu 0:5 v Hradci Králové a propadu na páté místo skončil Pavel Hapal. Na pozici hlavního trenéra se posunul dosavadní asistent Jaime Monroy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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