Solomon do Plzně? Odměna za trpělivost. Majer tajil: Nevím, jestli zrovna on čte média
Jsou druzí a stále nezastavují. Fotbalisté Mladé Boleslavi jedou v sezoně Chance Ligy rozhodně nad očekávání fanoušků a možná i nad svůj plán. Kolem týmu Aleše Majera se tak čím dál častěji ozývá otázka: „Jak dlouho to ještě vydrží?“ I kvůli možným ztrátám opor. Třeba nigerijského křídelníka Solomona Johna, jehož odchod do Plzně je hotovou věcí. Trenér zatím ale oficiální štempl na mediální zprávy dát nechce. „Počítáme s ním... minimálně do konce podzimu,“ řekl šalamounsky po výhře nad Zlínem (1:0).
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Reprezentační pauzu Solomon John nestrávil u národního týmu, strávil ji finalizací zimního přestupu Viktorie Plzeň. Tyto spekulace potvrdilo Sportu více zdrojů. Jde o odměnu za trpělivost, kterou měl klub nejen s malým křídelníkem, ale i kterou měl on se Středočechy.
Jak v minulosti Sport informoval, John měl v posledních oknech několik možností odejít. V Boleslavi zažil pět koučů, pod někým hrál více, pod někým méně, pod někým na křídle, někdy lepil wingbeka. Proběhly zásadní oťukávačky s izraelskými, norskými i polskými kluby, ale hráč se nakonec rozhodl prodloužit smlouvu, která mu původně měla vypršet na konci minulé sezony. V Majerovi totiž našel trenéra, pod kterým hraje nejčastěji a nejlépe, ačkoliv stále nepatří mezi nejproduktivnější křídla k dostání.
Majer mlžil: Zájem registrujeme
Na přímý dotaz ohledně toho, jak John situaci bere (trochu překvapivě proti Zlínu naskočil až z lavičky) reagoval Aleš Majer s úsměvem. „Nevím, kolik si toho zrovna Solomon přečte v našich médiích. Ale spekulace kolem něj samozřejmě nejdou. Ale pro nás to nic neznamená, je právoplatným hráčem týmu a počítáme s ním minimálně... do konce podzimu, pak uvidíme, jak se to s ním vyvrbí. Doteď odváděl v Boleslavi perfektní služby. Zájem registrujeme,“ říkal tajemně.
S tím, že se trenérovi řady neustále mění, už se žít naučil. Přišel o Matyáše Vojtu, Romana Macka, a valnou většinu hráčů, které Boleslav dotáhla na hostování. Za pouhý rok a půl se pod Majerem vystřídalo obrovské množství fotbalistů, dvojic v záloze, nebo i trojic vepředu. I nyní zkouší místo Jiřího Klímy častěji gólového Jana Buryána. „Je to typický hráč do koncovky, Jirka nám zase více seskakuje a pomáhá do mezihry,“ vysvětluje, že stále má dost ingrediencí, ze kterých se vaří body.
Po skoro „povinné“ výhře 1:0 nad Zlínem je jich už osmadvacet. „Pokud budeme pokračovat tímto tempem, je tu velká pravděpodobnost, že se zúčastníme evropských pohárů,“ ví Majer.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|2%
|0%
96%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
84%
15%
Slovan Liberec
|0%
|0%
88%
12%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
62%
34%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
47%
44%
10%
Jablonec
|0%
|0%
33%
49%
18%
Teplice
|0%
|0%
35%
49%
15%
Hradec Králové
|0%
|0%
25%
50%
26%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
48%
36%
Pardubice
|0%
|1%
34%
60%
Baník Ostrava
|0%
|1%
25%
72%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
31%
64%
Artis Brno
|0%
|11%
96%
Slovácko
|0%
|13%
97%
Zlín
|0%
|74%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu