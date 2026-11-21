Trpišovský: Baráth je diamant, Sejk není téma. Zima? Poslal jsem na něj Houšťu
Kdyby to šlo, naloží Jindřich Trpišovský do autobusu klidně pět fotbalistů Sigmy a nechá je odvézt do Edenu. Do první řady by si vedle sebe posadil maďarského záložníka Pétera Barátha. „Je to obousměrný hráč, ne nadarmo byl v mladém věku kapitánem Rakówa. Je vidět, jak se Sigma zvedla, když se vrátil po výpadku, který měl,“ uvedl trenér Slavie po výhře 2:0 v Olomouci v 15. kole Chance Ligy.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jaký byl první zápas po reprezentační přestávce?
„Pomohli jsme si rychlým gólem ze standardky. Ještě v pátek to kluci na tréninku nacvičovali, udělali jsme tam úpravu toho, co normálně děláme. Dva dny jsme tu dvojici Holeš-Sadílek extrémně drilovali. Bylo to kopnuté úplně precizně a skvěle protečované. Domácí si dropli níž, než hrají normálně proti nám. Ta branka samozřejmě změnila postavení na hřišti. Byl to náročný zápas, skvělá kulisa s velkou podporou našich fanoušků a neskutečný terén, na kterém je radost hrát.“
S Kubiakem to nevyšlo
Jak se změnila Olomouc pod Jaimem Monroyem jako hlavním koučem?
„Sigma má skvělé individuality, v některých momentech nám dělalo její zakládání útoku problémy. Ve druhé půli nám pomohla poločasová porada, některé věci jsme si o přestávce ukázali. Hlavně skvělým rozhodováním stoperské trojice se nám dařilo spoustu ztrát zahasit a eliminovat. Pomohli nám střídající hráči skvělou akcí, druhým gólem se utkání zlomilo a v klidu jsme ho dohráli.“
Souhlasíte, že vám nezahrála křídla, primárně Oskar Kubiak?
„Rozhodovali jsme se mezi Kubiakem, Mubarakem a Nowakem. Moc nám to nevyšlo, tohle jsme netrefili. Všeobecně moc nemám rád, když hráči, kteří těsně před ligou absolvují reprezentační zápas, naskakují u nás v lize. Vždycky potřebujete spoustu energie a běhání. Věděli jsme, že Sigma bude hladová a vletí na nás. Navíc musíte přepnout během dvou dnů do něčeho jiného. Většinou to nefunguje. Oskar nás v pátek na tréninku přesvědčoval, že je na sto procent připravený. Po utkání jsem mu říkal, že teď už má i on tuhle zkušenost, že si spíš musí po reprezentaci počkat. Nehrál dobře, běžecky a akcelerací zaostával. Chyběla mu energie. Sylla nám tam dvakrát vyjel. V prvním poločase se nedařilo ani Ayaosimu.“
Čekali jste na hrotu soupeře Jáchyma Šípa?
„Věděli jsme, že Sejk má červenou kartu a Demba s Mikaelssonem nějaké zdravotní problémy. Během dne jsme trošku předpokládali na hrotu Šípa, který je rychlostní typ. My jsme se ale víc zaměřovali na individuality uprostřed Barátha se Soldem. Bylo pro nás důležité vyřešit také křídla Tkáče s Janoškem, která padají dolů.“
Co je s reprezentanty?
Famózní byl naopak v soubojích stoper David Zima. Toho reprezentace nezastavila, co?
„David má fakt velkou minutáž, na trénincích se občas šetří…Prvních pět minut se pomalu rozbíhal. Musel jsem na něho poslat Houšťu (asistenta Zdeňka Houšteckého), aby ho probral. (úsměv) Potom už nahodil motor a jel si ten svůj fotbal, který má skvělý. Když k nám přišel Ange N´guessan byl vykulený z čísel, která po stoperech chceme. Říkal, že to není možné. Novým stoperům ukazujeme čísla Holeše a Zimy, který je fenomenální v rozhodování a čtení hry. Někdy to vypadá to jednoduše, ale není to tak. Defenzivní hráči jsou hrozně nedocenění. Každý si víc pamatuje kličku, driblink uprostřed. Tyto hráče ocení fajnšmekři a lidé, kteří to sledují pravidelně.“
Co je s Provodem, Šturmem a Chaloupkem?
„Dany Šturm přijel s tím, že dostal v reprezentaci křeč. Vyšetření prokázalo, že má drobné poranění ve svalu. Během čtrnácti dnů by mohl být v pořádku. Chaloupek má taky zranění hamstringu a do konce podzimu už s největší pravděpodobností nebude k dispozici. Diagnóza není moc dobrá. Provodovi se obnovil starší problém, budeme to řešit dál. Chce udělat nějaké rozhodnutí, které si bude komunikovat. Nejvážnější zranění z těch tří má Chaly.“
Jeden hráč Sigmy je výjimečný
Chcete ze Sigmy přetáhnout útočníka Václava Sejka?
„Upřímně, pro mě to teď téma není. Nebavili jsme se o tom. Sigma přivádí skvělé hráče, proto jsme si sem přišli pro Šturma. V sestavě, která nastoupila proti nám, je typologicky pět hráčů, kteří můžou někdy hrát ve Slavii. Jeden je pro mě extrémně zajímavý, výjimečný.“
Záložník Péter Baráth, že?
„U něj se ví, že jsme v létě usilovali o Pétera i o Danyho. Získali jsme jenom jednoho. Baráth je pro mě diamant, skvělý hráč se všemi atributy, které má fotbalista mít. V zakládání a hře s míčem je Sigma evropský tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu