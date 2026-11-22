Jurečkovo trápení pokračuje, Skuhravý ale útočníka hájí: Je mi ho líto, stojíme za ním dál
Nejvíc se mohlo mluvit o povedeném návratu Idrise Hopiho po reprezentačním srazu či další domácí porážce Baníku. Ale kdepak. Po utkání s Teplicemi (1:2) se v Ostravě propíralo jméno Václava Jurečky. Přesněji jeho zahozené šance a celkový přínos pro tým. Bývalý kanonýr Slovácka a Slavie jen potvrdil své střelecké trápení. Zazdil tři tutovky, viděl žlutou kartu a v 60. minutě bez fanfár střídal. Dojde s ním Baníku trpělivost?
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V základní sestavě nastoupil Václav Jurečka po měsíci a jedenácti dnech. Pomohla mu do ní i absence vykartovaného Filipa Kubaly. Vít Škrkoň, obvyklá jednička na ostravském hrotu, naskočil do druhého poločasu. Pauzíroval kvůli nabitému programu, v úterý totiž vystřelil českým „lvíčatům“ postup na EURO.
„Škrky měl za sebou dva fyzicky strašně náročné zápasy. Já ho provádím především tím, aby se mu nic nestalo,“ zdůvodnil trenér FCB Roman Skuhravý absenci nadějného mladíka.
Skuhravý: Strašně mu chceme pomoct
Naskytla se tak další šance pro zkušeného Jurečku, jenž se v Ostravě od zimního příchodu z Rizesporu trápí. Po zdařilém začátku, kdy v prvním jarním kole skóroval na Slovácku a měsíc poté sestřelil Zlín hattrickem, čekal na gól do 25. července. Od té doby se trefil jen v MOL Cupu proti Spartě Brno a Kladnu.
V Chance Lize ale dlouhodobě mlčí. V poslední době sice pravidelně naskakoval z lavičky, jenže ani role žolíka mu příliš neseděla. „Nejvíc to trápí Vencu, možná tohle je ten největší problém. Strašně mu chceme pomoct. Vencu jsme asi čtrnáct dnů chystali na to, že bude hrát,“ odkryl Skuhravý.
„Budeme mu věřit, protože ať je to, jak chce, do šancí se dostal, ale neklid je na něm patrný. Je mi ho líto. Samozřejmě bychom potřebovali, aby něco z příležitostí proměnil, ale budeme za ním stát dál,“ zdůraznil trenér.
Jurečka znovu opouštěl plac s rozpaky. Hned ve 2. minutě zahodil tutovku nedůraznou střelou placírkou a o půl hodiny později zazdil z malého vápna centr Rhodriho Smithe. V obou případech jej teplický Matouš Trmal vychytal. „Bylo pro nás hrozně důležité, že jsme to přežili. Pro nás to byl v zápase takový obrat,“ popisoval Matěj Radosta, autor vítězné branky.
Někdy vypadám jako idiot, ale...
V další možnosti Jurečka vyhořel v závěru poločasu, kdy stál znovu sám před gólmanem. Mávnutý ofsajd ho ovšem vysvobodil, tohle by už vysvětloval těžko.
Fanoušky na tribunách překvapilo, že jej Skuhravý v poločase nevystřídal. „Přemýšleli jsme o tom, ale rozhodl jsem se mu dát ještě důvěru,“ líčil Skuhravý. Na trávníku ho nechal ještě patnáct minut, v nichž ostravský útočník dostal žlutou kartu. „Chtěli jsme tam dostat Planku a Venca to měl rozbíhat. Znovu tam byla příležitost, kterou mohl proměnit,“ vzpomněl si kouč.
Po předchozím domácím výplachu s Plzní mluvil o tom, že s některými hráči ztratil trpělivost. Zatím však dočasně vypadl ze sestavy jen Martin Jedlička. „Všechno, co od začátku sezony říkám, je naplánované. Vím, že u toho někdy vypadám jako idiot, ale vždycky je to primárně ve vztahu k hráčům. Bezmezně věřím, že nám to pomůže,“ dodal Skuhravý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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