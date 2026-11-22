ONLINE: Sparta - Liberec. Pražané můžou v případě výhry svého soupeře přeskočit
Čtvrtá Sparta hostí v 15. kole fotbalové Chance Ligy třetí Slovan Liberec. Letenští bodovali sedmkrát v řadě, na druhou stranu zvítězili v jediném z posledních osmi soutěžních zápasů. Liberec po dvou porážkách zabral a v minulých dvou kolech vyhrál, naposledy doma udolal 1:0 Bohemians. Šlágr nedělního programu sledujte od 18:00 ONLINE na webu iSport.
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- 1:010.7%
- 2:09.7%
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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