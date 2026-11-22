Veselý po Plzni: Byla tam pyramida exkrementů. V Česku je teď kult porážek
V sobotu proti Plzni (1:2) skončila série domácí neporazitelnosti. Bohemians v Ďolíčku poprvé v sezoně ztratili před vlastními fanoušky tři body. Domácí neodehráli špatný zápas a ještě v závěru nastavení byli blízko vyrovnání, když Aleš Čermák trefil z přímého kopu břevno. „Nemám rád adoraci porážek,“ zmínil po utkání kouč Bohemians Jaroslav Veselý, když hodnotil sobotní partii. Co všechno zápas nabídl čtěte ZDE>>>
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Štve vás těsná porážka?
„Nikdo rád neprohráváme, já ani naši hráči také ne. Nejsme s tím spokojení, chtěli jsme prodloužit naši domácí neporazitelnost. V poli to bylo vyrovnané utkání, rozdíl mezi oběma týmy byl v přechodové fázi. Měli jsme tam zbytečné ztráty, Plzeň ukázala individuální kvalitu. Hrála na rychlý protiútok, povedlo se jí takhle vstřelit obě branky, vytvořila si další nebezpečné situace. My jsme byli celou dobu v zápase, mrzí mě druhý poločas."
Ten zápas rozhodl?
„Utkání se lámalo po smolné inkasované brance na 1:2. Náš gól na 1:1 Plzní otřásl, další branka byla na vlásku, trefili jsme břevno. Ale po naší opětovně ztrátě jsme inkasovali podruhé. Bod jsme si ze zápasu možná zasloužili, po břevnu z přímého kopu Aleše Čermáka nám to spadlo na čáru. Plzeň si vítězství uhájila, blahopřeju jí.“
Když se prohraje, chválit nemůžete
Vyčítáte Romanu Květovi zbytečnou ztrátu před druhou inkasovanou brankou?
„Větší chybu udělal Lischka, že nevytlačil obranu. Teď jsem viděl ten zákrok, to bylo na kriminál. Ani se Romanovi nedivím, že tam nestrčil nohu, Doski šel do souboje tak, že kdyby tam Roman nohu nechal, v sezoně dohrál. Faul to nebyl, ale Doski tam šel agresivně. Romanovi se nedivím, že do toho šel na špičku. Byl to hodně těžký zákrok na to, aby ho absolvoval naplno. Obinaya si pak dal vlastní branku smolně. Byla tam z naší strany, jak to říct… Taková pyramida exkrementů.“
Pochválíte mužstvo za herní projev, nebo spíš týmu vyčtete zbytečné chyby, které vedly k inkasovaným gólům?
„Jsou to smíšené pocity. Nemám rád adoraci porážek. Stal se nám z toho poslední dobou v Česku takový kult porážek. Když se prohraje, chválit nemůžete. Na druhou stranu nemusíte všechno strhat. Nechci mužstvu nakládat, kluci odvedli, co mohli. Jak jste naznačil - byla to vyrovnaná partie, nehráli jsme na žádný brejk. Dokázali jsme se prosadit schématy, jaká chceme ve hře vidět. Ale patří k tomu i obrana.“
Tam vidíte rezervy?
„Nemůžeme se chválit za to, že máme vyšší držení balonu, trefíme dvě břevna, když soupeři nabídneme takhle laciné góly. Je na čem stavět, určitě není všechno špatně. Ale také není všechno dobře. Vyplývá to z toho, že se nemusíme bát nikoho. Do hráčů tohle od začátku cpeme, že se ke každému soupeři musíme stavět jako rovný s rovným.“
Klokaní absence
Proč nehrál od začátku Roman Květ?
„Roman proležel během reprezentační pauzy skoro celé volno. Udělal pak jeden trénink a hned zase lehnul, další trénink měl včera (v pátek). Chtěl hrát od začátku, ale bylo to velké riziko třeba ohledně svalového zranění. Byli jsme dohodnutí, že zvládne třeba poločas. Vyhodnotili jsme si to takhle, protože v jeho případě nešlo o nějakou dvoudenní virózu, jeho nemoc trvala v podstatě celou pauzu.“
Nastoupí do konce podzimu Dominik Javorček?
„Smrž a Javorček těžko, u nich tam jsou svalové trhliny. Mirvald měl kombinaci svalového zranění a také celý týden ležel. Dost hráčů z týmu nám během přestávky popadalo. Uvidíme, kdy bude schopný trénovat naplno, ale u něj je šance, že zasáhne do zápasů, nejvyšší. Trhlinu tam nemá, ale má něco s lýtkem. Jásir se také může objevit v jednom, možná ve dvou zápasech jako střídající hráč. Zeman si udělal na tréninku výron v kotníku, je o berlích a ten také do konce podzimu do zápasů už nezasáhne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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