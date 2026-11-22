Kabongo se dere mezi TOP střelce: běhej jako Perišič! Instinkt zabijáka i silná pozice
Patrik Hrošovský vyslal přesnou kolmici do otevřené obrany. Christophe Kabongo si prvním dotykem v plné rychlosti ideálně posunul balon a ve vápně nekompromisně zakončil. Vstřelil už šestý ligový gól v sezoně a přispěl k sobotní výhře Plzně nad Bohemians (2:1) v 15. kole fotbalové Chance Ligy. Útočník Viktorie patří mezi elitu domácí soutěže, na hřišti si buduje silnou pozici. „Pochopil, že u fotbalu potřebuje daleko víc běhat,“ chválil jednoho z klíčových mužů utkání západočeský trenér Radoslav Kováč.
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Trenér, který na plzeňské lavičce vystřídal na konci srpna Martina Hyského, je na běžecké výstupy svých hráčů velmi přísný. Kováčovo taktické schéma je založené na pevné defenzivě, vysoké intenzitě, presinku, neustálém pohybu a agresivitě. Kdo v trenérových očích dané pokyny neplní, nehraje. Například odstavený talent Jiří Panoš, který se v sobotu společně s Tomášem Ladrou a Mohamedem Tourem nedostal ani do nominace na zápas.
S podobnými věcmi mívá problémy také Christophe Kabongo. Jde o útočníka s velikým potenciálem, ale stále v některých atributech nedobroušeným hráčem. Momentálně se zdá, že Kováčovy nároky pochopil, navíc je klíčovou zbraní pro plzeňskou ofenzivu.
Nejraději hraje zleva
Po návratu z reprezentace nastoupil proti Bohemians v základu na levé straně tříčlenné útočné formace. „Když se ho zeptáte, řekne vám, že nejraději hraje zleva,“ usmíval se po utkání Kováč v narážce na Kabongův oblíbený post, byť ho v předchozích zápasech využíval i uprostřed útoku.
Kabongo si často měnil pozici s hroťákem Princem Aduem. Když už se dostal do hry, byl stejně jako ghanský reprezentant extrémně nebezpečný. Zatímco Adu v Ďolíčku zahazoval obrovské šance, jeho český parťák potvrzuje mimořádné střelecké schopnosti.
Po výborné práci Patrika Hrošovského v 66. minutě suverénně zakončil samostatný průnik a zařídil plzeňské vedení. Sebevědomě, jistě, samozřejmě. Tak, jak to dělají kvalitní střelci, hráči, kteří jsou na trhu nejdražší. „Jsem rád, že dal gól. Navíc pochopil, že u fotbalu potřebuje daleko víc běhat. V ofenzivě i defenzivě byl daleko lepší a věřím, že v tom bude pokračovat,“ chválil Kováč autora první branky.
‚Viděl jsi, jak běhal Perišič‘
Kabongo si ze zápasu odnesl skvělá čísla. Čtyři střely na bránu, osm vyhraných soubojů, dva úspěšné driblingy a hned šest doteků ve vápně soupeře. Jen Adu jich měl ze všech aktérů sobotního utkání víc (9), výborný výkon ale zmuchlal spálenými šancemi.
Naopak Kabongo zakončovat umí, v ligové sezoně skóroval už pošesté. Po sobotě nastříleli víc branek v lize jen Martin Šubert (Mladá Boleslav) a Mojmír Chytil (Slavia, oba po sedmi gólrch). Kováč připomněl ještě jinou a důležitou složku útočníkova výkonu.
„Hned, jak přijel z reprezentace, jsem mu říkal: ‚Viděl jsi, jak běhal Perišič.‘ Má hodně rád balon, ale práce bez míče je dneska stejně důležitá jako práce s ním,“ zmínil kouč Viktorie. „Je to hráč, který má zajímavé věci. Nemám to slovo rád, ale je takový nečeský. Umí jeden na jedna, má sílu, je rychlý, ale musí to dát ještě víc do zápasu.“
Buduje si silnou pozici
Společně s Aduem představují největší hrozbu plzeňské ofenzivy. „Když jdou naši wingbeci nahoru, nemusí držet lajnu. Pořád je to takový second striker, ale hraje trošku víc zleva. Typologicky to zvládá,“ vypíchl Kováč.
Plzeň je díky gólové produkci po Slavii druhým nejlépe střílejícím týmem ligy – na kontě má za 15 kol už 31 branek. Větším problémem je 23 inkasovaných gólů, kvůli čemuž poztrácela mnoho důležitých bodů.
V sobotu na Bohemians ale uspěla a navázala na povedené výkony před reprezentační pauzou. Stejně jako Kabongo, který si v týmu i napříč ligou buduje velmi silnou pozici.
Christophe Kabongo proti Bohemians:
- Odehrané minuty: 86
- Góly: 1
- Střely/ na bránu: 4/2
- xG: 0,41
- Přihrávky/přesné: 20/14
- Souboje/vyhrané: 13/8
- Driblingy/úspěšné: 2/2
- Doteky ve vápně soupeře: 6
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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