Slovácko přestřílelo Hradec: Petráškův zkrat, Vorlického genialita a souboj bratrů pro Šimona
Vyloučení stopera Tomáše Petráška přihrálo Slovácku druhou výhru v řadě, třetí v sezoně, rekordní počet branek a další dlouhý krok od posledního Zlína. Otočka v bitvě 15. kola fotbalové Chance Ligy s Hradcem Králové (4:2) nastala poté, co jeho kapitán ve vlastní šestnáctce zkratoval. „Obrovská kravina,“ ulevil si trenér David Horejš. „Nedokážu si to vysvětlit. Pro Tomáše je to těžké, v kabině se omluvil.“ Prestižní souboj bratrů Slončíků tak vyhrál domácí stoper Šimon, hradecký Tom si aspoň připsal asistenci. Svou genialitu opět předvedl Lukáš Vorlický.
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Z posledních sedmi zápasů vyhrál Horejšův soubor jediné. Je hezké, že minule vypráskal doma Olomouc 5:0. Jenže potvrzení návratu formy nepřišlo. Na Slovácku to sice začalo hezky, ale v oslabení už neměli hosté šanci. „Náš blok nebyl aktivní,“ poznamenal trenér David Horejš.
„Fanouškům jsme to dlužili. Ve druhé půli jsme je chytli na svou stranu, hnali nás za vítězstvím. A my jsme jim ho doručili,“ těšilo domácího kouče Jana Jelínka. „Jsem nadšený, spadlo to z nás. Stoprocentně jsme si to zasloužili, máme velkou radost,“ tvrdil křídelník Lukáš Vorlický.
Nesmyslná nedisciplinovanost, nechápal Horejš
Domácí si v prvním poločase nafackovali dva góly úplně sami. Nejprve se ve vlastní šestnáctce ukopl Tomáš Král, balon propadl k Tomu Slončíkovi, od něj se v pádu odrazil k Tomáši Čvančarovi a ten ho zblízka poslal do sítě.
Sudí před pauzou avizoval, že nastaví tři minuty. Plán nedodržel, nechal hosty v 50. minutě rozehrát rohový kop a po něm ve skrumáži hlavičkoval přesně Jakub Kučera. Východočeši se utrhli do vedení 2:1, byť už hráli v deseti bez vyloučeného Petráška.
Urostlý stoper, jenž se vrátil do sestavy místo distancovaného Filipa Čiháka, před rozehráním rohu udeřil loktem před brankou Šimona Slončíka a když si rozhodčí Michal Panský prohlédl záznam, vynesl jasný verdikt: červená karta! „Nesmyslná nedisciplinovanost,“ nechápal Horejš.
Výjimečný kousek Vorlického
Slovácko na první trefu dokázalo zareagovat genialitou Lukáše Vorlického, který se báječně uvolnil přes dva protihráče a jeho přihrávku si srazil za Zadražilova záda útočník Čvančara, jenž za jeden poločas skóroval do obou branek.
„Tohle jsou věci, o kterých nepřemýšlíte. Mám v mozku kličky, které jsem trénoval už jako malý. Udělám to, co tělo a hlava v ten moment cítí, že by bylo nejlepší udělat,“ popsal Vorlický svůj výjimečný kousek. „Přál bych si, aby mi ten gól připsali. Už na něj čekám dlouho. Ale hlavně to byl týmový gól,“ zdůraznil.
Co na to trenéři? „Je fantastické, jak se dynamicky obtočil kolem hráčů. Nejsme překvapení, tohle dělá i na tréninku. Doufám, že mu ten gól dodatečně připíšou,“ přál si Jelínek. „Dali jsme si dvě polovlastní branky,“ posteskl si trenér Východočechů. „S takovým chováním v boxu jsme nemohli uspět, jsme zklamaní,“ shrnul Horejš.
Nebyl to výkon hodný Hradce Králové
V oslabení „Votroci“ o dobře rozjetý zápas rychle přišli. Po přestávce se nechali lehce zatlačit, Slovácko ukázalo kombinační sílu i trpělivost. Nejprve vyrovnal po šťastném odrazu od protihráče David Puškáč, po Havlíkově rohu skóroval hlavou nekrytý Tomáš Král a nakonec proměnil dlouhé sólo střídající Patrik Blahút.
Zemdlení hosté nakonec museli být rádi, že nedostali ještě větší nářez, párkrát je podržel brankář Adam Zadražil. „Nebyl to výkon hodný Hradce Králové,“ ucedil záložník Tom Slončík, jehož trenér z taktických důvodů stáhl ze hřiště už v poločase. „Červená karta to určitě nerozhodla. Spíš naše chování ve druhé půlce,“ mínil po souboji s mladším bratrem Šimonem.
Naráželi na sebe často, oba hráli na stejné straně. Po jednom vzdušném střetu zůstal stoper vítězů ležet na trávníku, a následně se do sourozence slovně navezl. „On vyskočil, já ne. Pak si trošku pobrečel,“ vylíčil s úsměvem starší z dvojice.
Vorlický: K Artisu máme respekt
Technik Vorlický, jeden ze slováckých hrdinů, střídal kvůli křečím. „Chci všechny ubezpečit, že mi nic není,“ uklidnil okolí. „Mám na telefonu třicet zpráv, jestli mi nic není. Mám nějakou historii, musím zase něco naposilovat.“
Mimo soupisku byl znovu stoper Filip Vaško. „Na tréninku ucítil sval, šetřili jsme ho,“ informoval Jelínek. Nemělo by jít o nic vážného. Do tréninkového procesu se po dlouhé době vrátil záložník Daniel Tetour.
Slovácko si na spodku tabulky nenechalo odskočit Artis a naopak se vzdálilo rivalovi ze Zlína. „Ukázalo se, že to, jak chceme hrát, může vést k úspěchu. Konečně začínáme trošku sklízet ovoce. Jsem na tým hrozně pyšný, že jsme to dokázali otočit,“ uzavřel Vorlický a těší se na bitvu s Artisem. „Teď hraje fantasticky, nahoře je hrozně nebezpečný a zlepšil i obranu. Má velkou kvalitu a my máme k němu respekt,“ přiznal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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