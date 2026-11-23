ZNÁMKY Sparty: Šílený Guddal, Mbe Soh nepřispěl vůbec ničím. Obstál jediný hráč. Kdo?
Fotbalisté Sparty v patnáctém kole Chance Ligy opět ztratili body, ve výročním zápase doma selhali a podlehli Liberci 1:3. Vedení klubu po utkání navíc svolalo mimořádné zasedání představenstva, na kterém se bude řešit pozice trenéra Briana Priskeho. Jak si v neděli vedli jeho svěřenci? Projděte si hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
85%
14%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
64%
32%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
43%
9%
Jablonec
|0%
|0%
34%
49%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
50%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
16%
48%
36%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
50%
35%
Pardubice
|0%
|1%
33%
62%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
70%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
32%
64%
Slovácko
|0%
|7%
93%
Artis Brno
|0%
|12%
96%
Zlín
|0%
|78%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu