Sparta bude řešit Priskeho, mimořádně svolala představenstvo. Kotel skandoval: Dresy dolů!
Na Letné se konala párty, ze které pozvaní hosté odcházeli naštvaní. Výroční zápas k 133 letům od založení klubu skončil totálním průšvihem, který marně omlouval u kotle vlastních fanoušků aktuálně zraněný kapitán Adam Karabec. Fotbalová Sparta v 15. kole Chance Ligy padla po mizerné druhé půli s Libercem 1:3. Po patnácti ligových kolech trčí na čtvrtém místě tabulky, na druhou pozici zajišťující kvalifikaci Ligy mistrů ztrácí pět bodů. Ne, výsledková krize nekončí… Klubové vedení svolalo na pondělí mimořádné zasedání představenstva.
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Protest kotle, který úvodních dvanáct minut zápasu mlčel, byl nakonec maličkostí. Pořádný humbuk odstartoval až po zasloužené prohře s Libercem. Vedení Sparty podle informací deníku Sport a webu iSport zasedlo po utkání a řešilo pozici trenéra Briana Priskeho, která je podle všeho v ohrožení.
Zhruba dvě hodiny po konci utkání s Libercem vydala Sparta krátké prohlášení na sociálních stícíh: „Na pondělí bylo svoláno mimořádné zasedání představenstva, které bude řešit neuspokojivé výsledky A-týmu.“
Dusno bylo už na hřišti. Fanoušci hráče vypískali, dokonce je žádali o sundání dresů, což se naposledy stalo na jaře 2025 po neúspěšném finále v domácím poháru v Olomouci.
Z tribun znělo: „Priske ven!“
Jakmile trenér Brian Priske rozpustil tradiční kolečko u středového kruhu, sparťané se vyskládali do dvou řad v pokutovém území před aktivními příznivci za brankou. Adam Karabec, jenž stále léčí poraněný kotník, přeskočil reklamní panel, sundal si zimní bundu a snažil se komunikovat.
Celá akce trvala několik minut. Nejčastěji se ozýval z části tribuny pokřik: „Priske ven!“ Stejně jako nedávno po remíze v Plzni. Ano, o pozici dánského kouče se bude v týdnu stále víc diskutovat, byť Tomáš Rosický, sportovní ředitel, nedávno ujistil: „Momentálně trenéra měnit nebudeme.“
Přesto se krize Sparty prohlubuje, když nevyhrála posledních pět soutěžních zápasů. S Libercem reálně hrála o druhé místo, tedy o pozici, která zajišťuje účast v kvalifikaci Ligy mistrů. Momentálně má čtyřiadvacet bodů po patnácti kolech, hůř na tom byla naposledy v sezoně 2005/06. Za stejný počet utkání jich měla pouze sedmnáct.
Velmi slabý výkon, řekl Priske
„Velmi špatný výsledek, ale v celém zápase jsme podali ještě horší výkon,“ poznamenal Priske po posledním zápase v televizním rozhovoru pro Oneplay Sport. „Je to nepřijatelné, velmi slabý výkon,“ pokračoval zcela upřímně.
Necelých dvacet minut před koncem utkání bylo o vítězi rozhodnuto. Letenští špatně bránili, nechali na malém vápně volného Milana Lexu, který přidal už třetí gól libereckého celku. A pak byste marně čekali na závěrečný drtivý tlak v podání favorita. Nepřišel, vůbec ne!
„Každá výhra je pěkná, ale na Spartě pochopitelně nevyhráváte každý den. Vážíme si toho, jsem na všechny hráče hrdý. Zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl kouč hostů Branislav Fodrek, jenž si mohl pochvalovat dvougólový výkon Lukáše Maška.
Hrotový útočník dokonal obrat v 59. minutě po spíše přísněji nařízené penaltě, kterou zavinil špatně hrající Martin Suchomel. Nešikovně fauloval Petra Hodouše. „Většina hráčů předvedla slabý výkon. Nepomohli nám ani ti, co přišli na hřiště. Je to moje zodpovědnost,“ líčil Priske.
Opět špatně dohraný poločas
Sparta se sama nalomila na konci první půle po standardní situaci, podobně jako v Plzni. Tehdy se Priske rozčiloval na rozhodcovský soubor, že neutnul hru po předem avizované pětiminutovce. Liberec se trefil při tříminutovém nastavení přesně v čase 48:17.
Rohový kop rozehrál nakrátko, přišel centr do vápna, prodloužený balon a Maškova přesná hlavička. Bránil špatně opět Suchomel, gólman Jakub Surovčík, jenž chytal velmi dobře, neměl šanci zareagovat. Od Sparty to byl velmi špatně dohraný poločas, opět za vedení 1:0.
Slovan měl před Maškovým gólem víc šancí, zatlačil sparťany do vápna. Patrik Dulay nebezpečně střílel, hlava Falloua Fayeho by nejspíš zapadla pod břevno, proto ji Surovčík vyhodil do autu. Pak přišla rána, nejspíš klíčová.
Mizerný stav, přijde reakce?
Celou první půli platilo, že když jeden z týmů se dostal k výhodě rohového kopu, fanoušci na letenském stadionu zpozorněli. Ve sparťanském případě je solidně zahrával Andrew Irving. Útočník Jonatan Brunes nejprve trestuhodně minul z dobré pozice, následně z malého vápna poslal domácí celek do vedení. Vstřelil sedmý ligový gól, spolu s Mojmírem Chytilem a Martinem Šubertem je nejlepším střelcem soutěže. Jenže herně nevynikal, zůstal určitě pod průměrem.
Spartě drhla už výstavba hry. Marně hledala způsob, jak se dostat do ofenzivní třetiny hřiště. Suchomel se naivně pokusil projet přes tři hráče, Sivert Mannsverk nedal přesný dlouhý balon na Josimara Alcócera. Nepomohli ani stopeři, Loic Mbe Soh bezhlavě nakopával míče dopředu, Tobias Guddal je ztrácel už na prvních metrech.
„Neměli jsme dobrou strukturu hry a technicky udělali několik špatných přihrávek a rozhodnutí na balonu,“ zmínil Priske, který už po půli střídal ze hry Johna Mercada. „Nebylo to od něj dostatečně dobré,“ vysvětlil.
Současný stav Sparty je momentálně mizerný. Přijde reakce? Ve čtvrtek hraje další zápas v Evropské lize proti Alkmaaru, který v neděli vyhrál v nizozemské lize na hřišti Sparty Rotterdam vysoko 5:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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