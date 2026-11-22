Kapitán Vydra: Dresy nesundáme, ale fanoušci na takovou reakci mají právo. Je to málo
Nahradil zraněného Adama Karabce na pozici ve středu zálohy i ve funkci kapitána. Patrik Vydra však s páskou musí nést úděl neúspěšné Sparty, která naposledy naprosto propadla doma s Libercem, jemuž v patnáctém kole fotbalové Chance Ligy podlehla 1:3. Mužstvo si pak vyslechlo ostrou kritiku od fanoušků. Dokonce i drsný vzkaz: Sundejte dresy!
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Proč jste to neudělali?
„Je to rozhodnutí kabiny. Jejich reakce není určitě nic příjemného, ale myslím si, že fanoušci na to mají právo, protože naše výsledky za poslední měsíc a naše předváděná hra nejenom dneska je málo.“
V čem byl problém proti Liberci?
„Je to od nás všech strašně málo. Jak ode mě, tak od celého týmu. Kde je ta příčina, nedokážu momentálně říct, ale dneska prostě... Nemyslím si, že jsme si zasloužili vyhrát.“
Problémy si nosím domů
Přitom jste měli čas se chystat během reprezentační přestávky, ne?
„Dost nás zůstalo, trénovali jsme, dá se říct, tvrdě, ale bohužel. Doufali jsme, že pauza trošku přeruší naše negativní výsledky, ale bohužel, nestalo se.“
Tomáš Rosický řekl, že ten tým nemá mentální sílu. Co vy na to?
„Tak mentální síla... Myslím si, že výsledky prostě teď nejsou ideální. Nevím, co víc na to mám říct.“
Patříte do skupiny lídrů, máte pásku. Jak se společně snažíte působit na spoluhráče?
„Naše sebevědomí se odráží na výsledcích. Kdybychom vyhráli tři zápasy v řadě, tak to sebevědomí je jiné. Teď jsme... Prostě jakmile se nevyhrává, sebevědomí jde dolů. Musíme teď držet při sobě jako tým tady v té velmi náročné situaci pro nás a musíme doufat a věřit, že se to zlomí. A děláme pro to všechno, co jde.“
Jak to nesete vy osobně? Nosíte si problémy domů?
„Osobně jsem z toho špatný. Hodně, hodně. Domů si to bohužel nosím, i když mě to občas mrzí, ale situace je taková, že si myslím, že se to nedá. Osobně se snažím najít, kde ten problém je. Snažíme se to s klukama v kabině vyřešit, ale bohužel jsme na to zatím nepřišli.“
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
85%
14%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
64%
32%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
43%
9%
Jablonec
|0%
|0%
34%
49%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
50%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
16%
48%
36%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
50%
35%
Pardubice
|0%
|1%
33%
62%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
70%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
32%
64%
Slovácko
|0%
|7%
93%
Artis Brno
|0%
|12%
96%
Zlín
|0%
|78%
100%