Priske po prohře: Byl jsem až v šoku, jak jsme hráli. Na místě je omluva fanouškům
Po víc než dvacet minut dlouhé tiskové konferenci bleskově zmizel z mediálního sálu. Brian Priske, trenér Sparty, se dostal do velmi složité situace. Po nedělním prohraném utkání 15. kola fotbalové Chance Ligy s Libercem (1:3) opět slyšel od vlastních fanoušků: „Priske ven!“ „Byl to nejhorší výkon v této sezoně,“ řekl dánský kouč. V jedné z odpovědí dodal: „Fanoušky jsme zklamali, je na místě se jim omluvit.“
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Bojujete momentálně místo titulu o důvěru fanoušků?
„Dobrá otázka, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Pracuju pro Spartu a dělám pro ni maximum. Fanoušci jsou pro nás pochopitelně klíčoví, ale upřímně se soustředím hlavně na svoji práci. Snažím se z hráčů dostat na tréninku to nejlepší, připravit je na zápasy. Když budu pracovat dobře a kluci podají dobré výkony, získám si i důvěru fanoušků. To je jednoduchá, i když možná trochu nudná odpověď. Soustředím se na sebe, realizační tým a na každodenní práci.“
Výkon? Bylo to nepřijatelné
Fanoušci žádali po hráčích dresy, ale nesundali je. Stojíte za jejich rozhodnutím?
„Ano, rozhodně. Požadovat po hráčích dresy je silné gesto. Kluci dělají všechno, co je v jejich silách. Dneska to možná nevypadalo, ale vydali ze sebe maximum. Fotbal je hra i o psychice a z nějakého důvodu jsme nepředvedli to, co jsme měli. Ale žádat po nich dresy, za které každý den bojují? Kvůli kterým chodí do práce? Plně stojím za rozhodnutím Kary (Karabce) a Vydryse (Vydry). Navzdory všemu ve čtvrtek zase vyběhnou na hřiště a budou bojovat ze všech sil. To můžu fanouškům zaručit.“
Co jste řekl hráčům v tradičním pozápasovém kolečku?
„Hlavou se mi honily různé věci, ale především to, že dnešní výkon nebyl dost dobrý. Bylo to nepřijatelné od týmu i jednotlivců. Nacházíme se v těžké situaci, sami jsme se do ní dostali a sami se z ní musíme dostat. Musíme držet při sobě bez ohledu na to, jak těžké budou následující dny.“
Je na místě se fanouškům omluvit
Sportovní ředitel Tomáš Rosický řekl v reprezentační přestávce, že tým nemá mentální sílu. Souhlasíte s ním?
„To je složitá otázka. Dneska není správný čas rozebírat letní přestupy a celkově přestavbu týmu. Pokud vím, Rosický mluvil o tom, že je s hráči spokojený, i s jejich mentalitou. Je ale jasné, že když jako velký klub nevyhrajete pět zápasů v řadě a k tomu předvedete takový výkon, rozhodně se musíte zamyslet i nad mentalitou. Týmu chybí určité zkušenosti, které by nám pomohly dotáhnout zápas do vítězného konce. Dnes je na místě se fanouškům omluvit za to, že jsme je zklamali. Výkon byl opravdu špatný, je to zkrátka nepřijatelné.“
Jak jste tedy viděl týmový výkon?
„Byl nejhorší v této sezoně. Na jejím začátku se nám taky některé zápasy úplně nepovedly, ale tým byl docela nový. Dneska jsme byli zkrátka horší technicky, fyzicky i takticky. Celkově to nebylo dostatečné. Potřebovali jsme vyhrát, věděli jsme, v jaké jsme situaci, přesto výsledek je odrazem výkonu. Byl určitě velmi špatný.“
Karabec? Musíme ještě počkat
Přitom jste měl během reprezentační přestávky k dispozici většinu kádru.
„I proto jsem až v šoku, že jsme předvedli takový výkon. Měli jsme k dispozici sedmnáct kluků, absolvovali jsme kvalitní tréninky za zhruba dvanáct třináct dnů. Všichni měli velké nasazení, správné mentální nastavení, byli připraveni i fyzicky. V pátek se vrátil z reprezentačních srazů zbytek hráčů, z nich byl v základní sestavě akorát Mercado a Alcócer. Proto mě zaráží, že jsme podali takový výkon.“
Adam Karabec je stále zraněný. Nastoupí ještě do zimní přestávky?
„Nevím, bude to zřejmě složité. Byl mimo hru docela dlouho, na trávníku byl akorát s individuálním koučem, ne ještě s týmem. Byl by to velký risk. Musíme s ním a s Rynešem ještě počkat. Hugo (Sochůrek) je ještě nemocný, stejně jako Santi (Eneme). U nich čekáme, že se k nám vrátí příští víkend.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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