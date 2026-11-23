Velký třesk na Spartě! Končí Priske i s asistenty, Rosického nahradí Sivok
Dvojitá atomová bomba dopadla na Spartu. Vedle konce trenéra Briana Priskeho, který byl podle informací Sportu po nedělní blamáži s fotbalisty Liberce nevyhnutelný, končí také sportovní ředitel Tomáš Rosický. Nahradí ho jeho letitý spolupracovník Tomáš Sivok.
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Měli trénovat, začít se chystat na čtvrteční souboj v Evropské lize s velmi silným Alkmaarem. Na place také možná vypudit vzpomínky na nedělní totální propadák s Libercem, s nímž sparťané doma padli 1:3.
„Byl to nejhorší výkon v sezoně,“ řekl pak trenér Brian Priske. Šlo o jeho poslední zápasové hodnocení během druhého angažmá ve Spartě, kam se vrátil před minulou sezonou.
Čupr: Priske dostal šanci
Už večer klub oznámil, že se ráno mimořádně sejde představenstvo. Téma Priske bylo jasné, podle informací Sportu byl jeho konec vlastně daný. Před jednou hodinou odpolední bylo oficiálně potvrzeno: Priske končí, s ním i jeho asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola.
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„Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat. Brianovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchů v dalším působení,“ popisuje výkonný místopředseda představenstva František Čupr.
Co bude s Rosickým dál?
Společně s ním odchází také sportovní ředitel Tomáš Rosický. Nahradí ho Tomáš Sivok, dosud sportovní manažer A-týmu, jenž ve funkci už působil, když Rosický řešil po minulé sezoně problémy se srdcem.
„Děkujeme Tomáši Rosickému, že za téměř osm let v této funkci odvedl obrovský kus práce, korunovaný dvěma mistrovskými tituly, doublem, postupem do Ligy mistrů a pravidelnou účastí v evropských soutěžích. Společně jsme se shodli, že je potřeba tuto kapitolu uzavřít a posunout se dál. Současně vidíme, že by byla chyba přijít o Tomášovy zkušenosti. Proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci s klubem,“ řekl Čupr pro klubový web.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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