Sparta spěchá, Sivok chce nového trenéra v nejbližších hodinách. Kdo by to mohl být?
Brian Priske je pryč, jeho druhé angažmá skončilo propadem, který ještě zvýraznila nedělní herní i výsledková blamáž v duelu s Libercem. Kdo však nahradí dánského elegána na pozici trenéra fotbalistů Sparty? Všemožné náznaky míří několika směry. Každopádně by mělo jít o rychlou akci.
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Vystřídal svého jmenovce Rosického v roli sportovního ředitele a hned se vrhnul do jednání. Tomáš Sivok naznačil v prohlášení, co je jeho první zadání. A jak rychle by ho měl vyplnit. „Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra,“ řekl.
Sparta tedy podle všeho nebude čekat, nevyužije kupříkladu šéfa akademie Vítězslava Lavičku jako překlenovacího kouče. Chce jasného vládce okamžitě, i když do konce podzimní sezony odehraje už jen tři duely v domácí soutěži a dva v Evropské lize.
Podle zákulisních zvěstí je hned několik kandidátů.
Varianty ze zahraničí
Někteří jsou velmi málo pravděpodobní. Mezi ně patří Belgičan Karel Geraerts, který naposledy vedl francouzskou Remeš, předtím také německé Schalke. Ani jedno z těchto angažmá však neskončilo valně. Zmiňován byl také Němec Robert Klauss, aktuálně zaměstnaný v Dunajské Stredě, jenž si velké jméno udělal v Rapidu Vídeň.
Z tuzemských jmen se už v září, kdy Sparta padla v Hradci Králové, po čemž se poprvé řešilo Priskeho setrvání, na Letné probíral Aleš Majer, který je tuze úspěšný s Mladou Boleslaví. V jeho případě by však nyní byl problém splnit Sivokovo přání, dost těžko by byl k mání v nejbližších hodinách.
Největší favorit?
Jako největší favorit se proto jeví slovenský odborník Adrián Guľa. Tak to vidí itaké bookmakeři podle čerstvých kurzů. Bývalý trenér Plzně ukončil smlouvu v FC Riga je volný. Splňuje tedy zásadní normu. Navíc se podle informací Sportu měl před pár týdny potkat s vedením letenského klubu. V něm už ostatně málem působil, v roce 2022 jednal s Tomášem Rosickým.
„Oslovil mě. Zavolali jsme si a dvakrát jsme se setkali. Dostali jsme se až do takového konkrétního momentu, že Sparta měla zájem o navázání spolupráce. Do finální diskuze jsme se dostali dva a Sparta se rozhodla, že angažuje Priskeho. V plné míře jsem to akceptoval a s Rosickým prodiskutoval,“ popsal Guľa.
Teď by se mohli pánové protočit.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
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