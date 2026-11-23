Hubník o třesku ve Spartě: Priske tohle nemohl ustát. Propojení s Guľou nemusí být špatné
Ve Spartě proběhl po nedělní porážce s Libercem (1:3) velký třesk, který znamená konec trenéra Briana Priskeho a sportovního ředitele Tomáše Rosického. Velké změny v klubu jsou vyústěním herní a výsledkové krize, do které se Letenští dostali. Expert Sportu Roman Hubník, někdejší reprezentant a kapitán Plzně, který také prošel Spartou, rozebírá aktuální dění v elitním českém klubu. „Priske bojoval za mužstvo a zlomilo mu to vaz,“ říká bývalý vynikající obránce v pravidelném komentáři.
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„Po prohře 1:3 s Libercem už bylo odvolání trenéra Priskeho na místě. Šlo o poslední kapku. Schovávat se za něco, že budujeme nový tým, ve Spartě, po patnácti kolech… Ať se na mě pan Priske nezlobí, ale tohle už nemohl ustát. Oceňuji, že trenér stál za mančaftem, jiní trenéři naopak mužstvo shodí. On za něj bojoval, ale zlomilo mu to vaz. Mít v lize 24 bodů po 15 kolech, na čtvrtém místě ztrácet 13 bodů na Slavii, to je zkrátka moc.
Chybí lídr jako Haraslín
Samozřejmě to nebylo jenom o trenérovi, na trávníku odvádí výkony hráči. Spartě chybí lídr, který stmelí kabinu. Kolem něj dva tři další kluci, co usměrní cizince. Takovým hráčem byl v mých očích třeba Lukáš Haraslín, který jim rozhodoval zápasy. Nevím, jak se choval v kabině, ale na hřišti na mě ve většině zápasů působil velice dobře.
Ztráta takového hráče a dalších dřívějších opor mužstvo určitě