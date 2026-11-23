Proč Priske skončil: nejhorší podzim za 21 let! Špatné reakce, (ne)nahradil Karabce
Než Brian Priske dorazil po fiasku s Libercem (1:3) do tiskového sálu na Letné, čelil několika fanouškům z kotle fotbalové Sparty. Obě strany se pustily do ostré diskuze. „Je to nový tým, chce to čas,“ obhajoval se dánský kouč. Jenže už ho od nejvyššího vedení klubu nedostal… Deník Sport a web iSport vybral důvody, proč Priske skončil.
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1. Protože výsledkově propadl
Sparta zamávala trofejím zatraceně brzy. Z tuzemského poháru vypadla už v osmifinále, což se jí stalo poprvé od října 2017. Boj o mistrovský titul, který brala v posledních dvou sezonách Slavia, je v současné době absolutně bez její účasti. Ztratila v osmi z úvodních patnácti ligových kol, dosud získala čtyřiadvacet bodů. V tomto ohledu bylo hůř pouze na podzim 2005, před dlouhými jednadvaceti lety. Tehdy se Letenští krčeli se sedmnácti body až na dvanácté příčce.
2. Protože netrefoval sestavu
Už ve třetím ligovém kole přišla druhá prohra. Důvod byl evidentní: Priske udělal až příliš změn v základní sestavě. Do zápasu proti Mladé Boleslavi nasadil sedm jiných hráčů, mezi nimi třeba Dominika Hollého, Garanga Kuola nebo Pavla Kadeřábka. Byla z toho bolavá prohra 0:2. Kvůli náročnému programu točil se složením týmu opakovaně, proti Lilleströmu v Evropské lize (1:1) naplánoval pět zásahů. Bylo jich moc? „Takovou otázku od vás dostávám pořád,“ reagoval. „Kdybychom vyhráli, jsem génius, že jsem nechal hráče odpočívat. A když jsme ztratili body, je to najednou špatné rozhodnutí,“ doplnil. Jenže i nepřiměřená rotace stojí za výsledkovými propady.
3. Protože nevymyslel plán B
Bylo to podobné jako v prvním období, kdy hlavně velcí soupeři postupně přečetli jeho hru založenou na ofenzivním umu křídel Lukáše Haraslína s Veljkem Birmančevičem. I když v aktuální sezoně změnil rozestavení, stále se plánoval dostat pod kůži soupeři stejným stylem, na čemž měli mít hlavní zásluhu Josimar Alcócer na levé straně a John Mercado na pravé. Další plán nebyl nachystán například i proto, že Jonatan Brunes není klasický hrot, kterému sedí centry do šestnáctky.
4. Protože nenahradil Karabce
Vrátil se po dvou letech v zahraničí a Priske ho ve spolupráci s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem, dosadil do klíčové role letenského mužstva. Adam Karabec obsadil pozici ofenzivního záložníka, odkud posbíral tři góly a tři asistence ve dvanácti zápasech. Jakmile si na konci září poranil kotník, realizační tým přišel o jednu z největších zbraní. Třiadvacetiletý český reprezentant vynechal už deset soutěžních zápasů, v nichž dánský kouč nenašel účinné náhradní řešení. Ať už personální, nebo systémové. Do Karabcova postavení nainstaloval v rozestavení 4-1-4-1 nejčastěji Patrika Vydru, který je jiným typem hráče. Neotřelé nápady zkrátka nedoručil.
5. Protože nenašel lídra
Přes léto přišel o dva hráče ze skupiny kapitánů. Spartu opustili Lukáš Haraslín a Asger Sörensen, výrazné persony sparťanské kabiny. Pásku přebral Karabec, zástupci se stali Adam Ševínský či Patrik Vydra. Překvapením bylo, když si ji nasadil Sivert Mannsverk v utkání Evropské ligy proti Bournemouthu (1:3). „Karabec je zraněný, stejně tak Ševínský. Patrik Vydra a Jaroslav Zelený byli na lavičce, pak byl Sivert nejlepším řešením,“ líčil Priske. I fanoušci po Liberci namítli, že mužstvo nemá v současnosti ani kapitána. „Je to tak, jak to je,“ prohodil dánský trenér. Lídra v ani jedné z posil prostě nenašel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
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