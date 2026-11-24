Talent Dynama budí zájem v lize: mladíka z Mongolska sledují v Plzni i Hradci
V létě se budějovické Dynamo kvůli chybějící licenci propadlo do amatérské ČFL, mnoho fotbalistů s profesionálními smlouvami odešlo do jiných klubů. Jeden velký talent ale na jihu Čech stále pokračuje. Tuguldur Gantogtokh (21), mongolský reprezentant, odehrál výborný podzim. S dvanácti góly ve dvanácti startech je dokonce nejlepším střelcem soutěže. Už v létě se o něj zajímaly prvoligové kluby včetně Viktorie Plzeň, rušno kolem něj bude i v zimní pauze.
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V sobotu proti rezervě Sparty v nastavení prvního poločasu nejdřív nedal penaltu, skóroval ale z následné dorážky a srovnal na konečných 1:1. Tuguldur Gantogtokh završil gólově povedený podzim, v ČFL střelecky táhl České Budějovice a udržel si skvělý průměr jedné branky na utkání.
V kádru jihočeského klubu, který kvůli odebrání profesionální licence na jaře skončil ve druhé lize a byl přeřazený do ČFL, patří k nejzajímavějším hráčům s potenciálem dalšího prodeje. Od března 2025 vlastní profesionální smlouvu, vzhledem ke kvalitním výkonům je možné, že po něm v zimě sáhnou kluby z vyšších soutěží. Třeba rovnou z první ligy.
„Tuguldur patřil k našim nejdůležitějším a nejproduktivnějším hráčům. V Dynamu dostal