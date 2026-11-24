Čtyřikrát ne! Guľa byl znovu blízko Letné, první kontakt před deseti lety. Chvála Rosického
Po pondělním odvolání Briana Priskeho a konce Tomáše Rosického v pozici sportovního ředitele Sparty směřovala linka k Adrianu Guľovi. Slovenský odborník, který je po konci angažmá v Riga FC volný, ale nejspíš letenský klub trénovat nebude. Už počtvrté se dostal mezi hlavní adepty na pozici hlavního kouče, ale ani jednou k finální dohodě nedošlo.
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Už před deseti lety, v září 2016, informoval Sport o tom, že mezi kandidáty na trenéra Sparty je Adrian Guľa. Tehdejší mladý a úspěšný kouč Žiliny byl možností po konci Zdeňka Ščasného. „Víme, že Sparta je velký klub a tomu odpovídají i její kroky. Vědí, že mám kontrakt, a proto nejprve zkontaktovali pana majitele. První krok spočívá v tom, aby klub řekl, jestli ano, nebo ne. Já se soustředím na svou práci,“ reagoval tehdy Guľa na dotaz Sportu.
Potvrdil konkrétní zájem letenského klubu. „To se nedá popřít. A velmi mě těší, protože k ní mám velký respekt. Je to bezpochyby velký klub s bohatou historií. Obrovská značka, z mého pohledu s velkým potenciálem,“ vyzdvihl.
Vyhrál Stramaccioni
Ačkoliv patřil mezi hlavní adepty, nakonec k dohodě mezi ním, Spartou a Žilinou nedošlo. Letenský klub se vydal cestou s Davidem Holoubkem, na jaře 2017 přišel Petr Rada a od léta klub začal neúspěšnou éru pod Andreou Stramaccionim.
Další úvahy směrem ke Guľovi spadají do éry sportovního ředitele Tomáše Rosického. V dubnu 2019 v pozici hlavního trenéra znovu skončil Ščasný, slovenský kouč byl na seznamu společně s Pavlem Vrbou (tehdy Plzeň), olomouckým Václavem Jílkem, Martinem Haškem (Bohemians) a Martinem Svědíkem. Konkurz nakonec po přechodné epizodě s Michalem Horňákem vyhrál Jílek.
Místo Sparty zamířil do Plzně
Po Guľovi o pár měsíců později sáhla Plzeň. Tým převzal v prosinci 2019 po Vrbovi. Zažil jarní euforii, kdy překopal kádr a bavil herním stylem, mimo jiné útočnou formací 4-3-3. Změnil náladu v klubu i způsob fungování, třeba David Limberský později prohlásil, že mu Guľův nástup prodloužil kariéru.
Plzeň pod jeho vedením hrála atraktivní fotbal, nastřílela 33 gólů v 15 zápasech a skončila v lize druhá. Skvělý nástup postupně vyprchal během náročného covidového období. Trenérovi s týmem o chlup nevyšla letní kvalifikace Ligy mistrů v Alkmaaru, kde chyboval brankář Aleš Hruška. Následně Plzeň vypadla i v play-off Evropské ligy proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa a strávila sezonu bez evropských pohárů.
V domácí soutěži tým ztratil jarní lehkost, trápil se v obraně a propadal se tabulkou. Vedení Viktorie odvolalo Guľu 9. května 2021 po domácí ligové remíze 3:3 s tehdy poslední Příbramí – Plzeň otočila zápas z 0:2 na 3:2, aby o výhru v závěru nastavení přišla. Doosan Arenu šokoval první ligovou brankou v kariéře Filip Zorvan, čímž podtrhl trenérův předčasný konec na západě Čech.
Volné místo po Vrbovi
O rok později proběhl pokus číslo tři směrem na Letnou. V květnu 2022 hledala Sparta nástupce odvolaného Vrby. „Můžu potvrdit, že je jedním z kandidátů,“ odpovídal tehdy Rosický při otázce na Guľu. „Všichni vědí, že se mu jeho poslední dvě angažmá v Plzni a v Krakově nepovedla. Ale má jasný herní styl, stejně tak styl práce, návaznost na mládež,“ dodal šéf sportovního úseku Sparty.
Nakonec dostal přednost dánský Brian Priske, který později se Spartou slavil dva tituly.
Guľa zůstal v očích Rosického i čelních představitelů Sparty vždy velmi vysoko. Mezi hlavními adepty se ocitl i nyní, po nedělním zápase, kdy klub řeší trenéra po odvolání Priskeho po prohře s Libercem (1:3). Ještě v pondělí v noci směřovala silná linka ke slovenskému odborníkovi na Letnou už počtvrté. Po angažmá v Rize proběhla jednání směrem k návratu do české ligy, nicméně k finální dohodě dosud nedošlo. Podle informací Sportu se Sparta znovu rozhodla jít jiným směrem a kouká do zahraničí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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